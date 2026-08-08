Thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên quy mô gần 500 ha

ANTD.VN - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa ký Quyết định số 1499/QĐ-TTg về việc thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên với diện tích gần 500 ha.

Cụ thể, theo Quyết định, thành lập Khu Công nghệ cao trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên (tên gọi là Khu Công nghệ cao tỉnh Hung Yên) có quy mô diện tích 496,1 ha, thuộc địa bàn các xã: Hoàn Long và Việt Yên, tỉnh Hưng Yên.

Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên có chức năng thực hiện các hoạt động công nghệ cao phù hợp với chính sách phát triển công nghệ cao của Việt Nam; Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược; Sản xuất sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm công nghệ chiến lược.

Bên cạnh đó, Cung ứng dịch vụ công nghệ cao, dịch vụ công nghệ chiến lược; Hỗ trợ ươm tạo, đào tạo, chuyển giao công nghệ cao, công nghệ chiến lược và thực hiện các nhiệm vụ, chức năng khác của khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật về công nghệ cao.

Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên.

UBND tỉnh Hưng Yên có trách nhiệm ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên; Chủ trì chỉ đạo, tổ chức triển khai, bảo đảm bố trí nguồn lực theo khả năng cân đối ngân sách và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện các nhiệm vụ về đầu tư xây dựng và phát triển, hoạt động quản lý nhà nước, các chính sách hỗ trợ và các nhiệm vụ khác đối với Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên theo đúng mục tiêu và nhiệm vụ được phê duyệt.

Đồng thời, chịu trách nhiệm trước Chính phủ về các hoạt động, hiệu quả đầu tư của Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên.

Triển khai việc lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và xác định ranh giới, vị trí Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên bảo đảm thống nhất với vị trí và quy mô diện tích đã được quy định.

UBND tỉnh Hưng Yên chủ động quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định theo thẩm quyền được quy định tại pháp luật về công nghệ cao đối với các vấn đề phát sinh cần điều chỉnh, bổ sung trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; giải quyết nhanh, kịp thời các vấn đề phát sinh để tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Bộ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để bảo đảm Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên sau khi được thành lập hoạt động hiệu quả, đúng mục tiêu, nhiệm vụ đã phê duyệt; Chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung báo cáo, đề xuất, kiến nghị về việc thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên.