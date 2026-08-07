Bản lĩnh, trí tuệ trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường

ANTD.VN - Chiều nay (7-8), Công an thành phố Hà Nội đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Thủ đô (10-8-1956 - 10-8-2026). Đây là dịp để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cùng nhìn lại chặng đường 70 năm đầy gian khổ, hy sinh nhưng cũng rất đỗi vẻ vang; tri ân những thế hệ đi trước và xác định rõ trách nhiệm của lực lượng hôm nay trước yêu cầu mới của công tác bảo đảm an ninh kinh tế, giữ gìn trật tự, kỷ cương và phục vụ phát triển Thủ đô.

Đồng chí Vũ Đại Thắng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Công an Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 70 ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế

Xây dựng lực lượng liêm chính, bản lĩnh, chủ động phòng ngừa tội phạm

Tham dự buổi lễ có đồng chí Vũ Đại Thắng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cùng các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, UBMTTQ thành phố Hà Nội; Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội; Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Về phía Công an thành phố có Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Hà Nội chủ trì buổi lễ; cùng tham dự có các đồng chí Phó Giám đốc Công an Hà Nội gồm: Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy; Thiếu tướng Lê Văn Tuân; Đại tá Nguyễn Tiến Đạt; Đại tá Nguyễn Đức Long.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an Hà Nội cho biết, ngày 10-8-1956, Thủ tướng Chính phủ ban hành Thông tư quy định tổ chức ngành Cảnh sát nhân dân, trong đó xác định lực lượng Cảnh sát kinh tế có nhiệm vụ bảo vệ các nhà máy, hầm mỏ. Đây chính là dấu mốc đặt nền móng cho sự ra đời và phát triển của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an nhân dân nói chung và Cảnh sát kinh tế Công an Thủ đô nói riêng.

Đồng chí Vũ Đại Thắng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Phòng Cảnh sát kinh tế nhân dịp kỷ niệm 70 ngày truyền thống

Trong những năm tháng chiến tranh, cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát kinh tế có mặt tại các nhà máy, công trường, kho tàng, bến bãi và cơ sở kinh tế trọng yếu. Không chỉ đấu tranh với tham ô, trộm cắp, đầu cơ, phá hoại, lực lượng còn làm nhiệm vụ bảo vệ mạch máu sản xuất, nguồn lực của hậu phương, góp phần chi viện cho tiền tuyến.



Sau ngày đất nước thống nhất, trước những khó khăn của nền kinh tế và những sơ hở trong cơ chế quản lý, tình trạng tham ô, đầu cơ, buôn lậu, sản xuất hàng giả, kinh doanh trái phép, xâm phạm tài sản xã hội chủ nghĩa diễn biến phức tạp. Bám sát địa bàn, lĩnh vực, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội kiên quyết đấu tranh, góp phần bảo vệ tài sản Nhà nước, ổn định thị trường và đời sống nhân dân.

Đồng chí Vũ Đại Thắng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao khen thưởng cho cá nhân, tập thể Phòng Cảnh sát kinh tế có thành tích xuất sắc trong công tác nhân dịp kỷ niệm 70 ngày truyền thống

Dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng là ngày 5-6-1981, Giám đốc Công an thành phố ban hành Quyết định thành lập Phòng Cảnh sát kinh tế. Đến ngày 15-6-1981, đơn vị chính thức triển khai hoạt động. Đây là bước phát triển mới về tổ chức, lực lượng và phương thức đấu tranh trên mặt trận kinh tế của Thủ đô.

Bước vào thời kỳ đổi mới, cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và quá trình mở cửa, hội nhập quốc tế, tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu cũng biến đổi mạnh mẽ. Các đối tượng lợi dụng những lĩnh vực như tài chính, ngân hàng, đầu tư, đất đai, đấu thầu, thuế, chứng khoán, xuất nhập khẩu, sở hữu trí tuệ và thương mại điện tử để thực hiện hành vi phạm tội.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố trao khen thưởng cho tập thể, cá nhân Phòng Cảnh sát kinh tế có thành tích xuất sắc trong công tác

Trước yêu cầu đó, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Thủ đô không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao trình độ pháp luật, nghiệp vụ và khoa học - công nghệ; chủ động phát hiện, điều tra nhiều vụ án lớn, phức tạp, góp phần giữ vững kỷ cương, trật tự quản lý kinh tế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân.

Đáng chú ý, lực lượng từng bước chuyển mạnh từ tư duy thụ động tiếp nhận, xử lý vụ việc sang chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, phát hiện từ sớm, từ xa, kết hợp chặt chẽ giữa điều tra, xử lý với kiến nghị khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách và quản lý Nhà nước. Nhiều vụ án, chuyên án lớn liên quan đến lừa đảo huy động vốn, thao túng thị trường, vi phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất, buôn lậu vàng và ngoại tệ, sản xuất, kinh doanh hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ, an toàn thực phẩm và môi trường đã được phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm minh.

Chỉ trong 5 năm, từ năm 2021 đến nay, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội đã phát hiện, khám phá gần 15.393 vụ, 17.077 đối tượng; khởi tố 1.923 vụ, 3.119 bị can; tổng số tiền thu gần 4.000 tỷ đồng. Cùng với công tác đấu tranh, xử lý, lực lượng đặc biệt chú trọng thu hồi tài sản cho Nhà nước và Nhân dân ngay từ giai đoạn đầu của quá trình điều tra.

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm

Những thành tích đặc biệt xuất sắc đó đã góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của lực lượng. Lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Thủ đô được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và thành phố Hà Nội trao tặng nhiều phần thưởng cao quý; trong đó có một tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cùng nhiều Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và các phần thưởng cao quý khác.

Đặc biệt, ngày 3-8-2026, lực lượng Cảnh sát kinh tế cả nước, trong đó có những đóng góp quan trọng của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Thủ đô, vinh dự được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi Thư chúc mừng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn lao, đồng thời đặt ra trách nhiệm tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng.

Tại buổi lễ, đại diện cho thế hệ cán bộ, chiến sĩ đi trước, Đại tá Trịnh Văn Vát, nguyên Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội, xúc động ôn lại những năm tháng công tác, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng qua các thời kỳ. Đồng thời nhấn mạnh, 70 năm xây dựng và phát triển là chặng đường được vun đắp bằng bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát kinh tế Công an Thủ đô. Từ những ngày đầu còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, đến quá trình đổi mới, hội nhập, lực lượng luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, giữ vững kỷ cương trong quản lý kinh tế, bảo vệ tài sản Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân. Tôi tin tưởng thế hệ hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh, phẩm chất người chiến sĩ Công an Thủ đô, lập thêm nhiều chiến công trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm kinh tế.



Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát kinh tế

Đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tá Nguyễn Quốc Anh, Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát kinh tế, bày tỏ sự khâm phục, trân trọng trước những chiến công, thành tích và sự hy sinh thầm lặng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát kinh tế Công an Thủ đô trong suốt 70 năm qua. Theo Thiếu tá Nguyễn Quốc Anh, những đóng góp của các thế hệ đi trước là nền tảng quý báu để tuổi trẻ hôm nay tiếp tục trưởng thành, rèn luyện và cống hiến. Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tuổi trẻ Phòng Cảnh sát kinh tế xin hứa không ngừng học tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ, chủ động làm chủ khoa học, công nghệ; giữ gìn phẩm chất, danh dự người chiến sĩ Công an nhân dân, quyết tâm tiếp nối và phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng, góp phần tô thắm truyền thống Công an Thủ đô Anh hùng.

Giữ vững vai trò chủ công đấu tranh tội phạm kinh tế

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận, biểu dương những thành tích, chiến công của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Thủ đô trong 70 năm qua; đồng thời nhấn mạnh, dù ở bất kỳ giai đoạn nào, lực lượng cũng luôn có mặt tại những nơi khó khăn, phức tạp, nhạy cảm để thực hiện trọng trách bảo vệ Đảng, bảo vệ tài sản Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân.

Đại diện lãnh đạo Cục nghiệp vụ Bộ Công an và lãnh đạo Công an thành phố dự lễ kỷ niệm

Trong giai đoạn hiện nay, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu lực lượng Cảnh sát kinh tế tiếp tục khẳng định vai trò chủ công, mũi nhọn trong phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường; đồng thời chủ động tham mưu, nhận diện lĩnh vực, địa bàn và phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm.

Người đứng đầu Công an thành phố Hà Nội yêu cầu đặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh lên hàng đầu. Cấp ủy, chỉ huy phải gương mẫu, sâu sát, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy trình công tác. Đặc biệt, phải chủ động phòng ngừa sai phạm từ bên trong, tăng cường kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ, nhất là những cán bộ trực tiếp thụ lý vụ án, tiếp xúc với doanh nghiệp, tài sản, hàng hóa và lĩnh vực nhạy cảm; kiên quyết không để xảy ra tình trạng bảo kê, tiếp tay, làm ngơ cho vi phạm. Đặc biệt, nâng cao chất lượng nắm tình hình, tham mưu chiến lược và phòng ngừa tội phạm, với tinh thần “đi trước một bước, nhìn xa hơn một bước”. Lực lượng phải bám sát các chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của Trung ương và Thành phố, các dự án, lĩnh vực, nguồn lực lớn cũng như những thay đổi về cơ chế, chính sách và mô hình quản lý để chủ động nhận diện nguy cơ, không để hậu quả xảy ra rồi mới phát hiện.

Thiếu tướng Lê Văn Tuân cùng Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố tham dự lễ kỉ niệm

Một yêu cầu xuyên suốt được Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh là phải coi thu hồi tài sản là nhiệm vụ ngay từ giai đoạn đầu; chủ động xác minh, phong tỏa, kê biên, truy tìm tài sản bị che giấu, tẩu tán, chuyển hóa; xử lý đúng người, đúng tội, không oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Cùng với đó, lực lượng phải tạo chuyển biến mạnh mẽ về chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ và phương pháp điều tra hiện đại; nâng cao năng lực thu thập, bảo quản, phục hồi, phân tích chứng cứ điện tử, khai thác hiệu quả dữ liệu và từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phân tích mạng lưới, nhận diện giao dịch bất thường theo đúng quy định pháp luật.

“Phát huy truyền thống 70 năm, với phương châm “bản lĩnh, trí tuệ, liêm chính, kỷ cương, trách nhiệm”, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an Thủ đô được kỳ vọng tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, giữ vững vai trò chủ công, mũi nhọn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; góp phần xây dựng Công an Thủ đô thật sự trong sạch, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân và tạo dựng môi trường an ninh, an toàn, minh bạch để Thủ đô phát triển nhanh, bền vững”- Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.