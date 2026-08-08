Đội thi thành phố Hà Nội đạt giải A Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất

ANTD.VN -Tối 7-8, tại Nhà hát Hoa phượng (phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng), Bộ Công an phối hợp với UBND thành phố Hải Phòng tổ chức Chương trình tổng kết và trao giải Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ nhất, năm 2026.

Dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Hội thi; Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng.

Cùng dự có Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc, Trưởng Ban tổ chức Hội thi; Thiếu tướng Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an thành phố, đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, Bộ Công an, thành phố Hải Phòng và các địa phương liên quan.

Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc, Hội thi "Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi toàn quốc" lần thứ I năm 2026 được tổ chức thành công với ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc.

Kết quả chung cuộc, Ban tổ chức trao 3 Giải A cho cho các đội thi thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hải Phòng; trao 3 Giải B cho đội thi các tỉnh: Thanh Hoá, Cà Mau và Khánh Hoà; trao 2 Giải C cho đội thi các tỉnh: Phú Thọ và Đồng Tháp.

Ban Tổ chức cũng đã trao các Giải: Đội thi Tài năng ấn tượng nhất cho đội tuyển Hải Phòng; Đội thi Kiến thức xuất sắc nhất thuộc về đội thi tỉnh Cà Mau; Đội thi Xử lý tình huống xuất sắc nhất thuộc về đội thi Hà Nội; Diễn viên quần chúng tham gia Hội thi ấn tượng nhất: ông Võ Văn Thùy - tỉnh Cà Mau; Diễn viên quần chúng ấn tượng nhất thuộc về cháu Nguyễn Hoàng Trung Kiên - đội thi Hải Phòng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài và Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao thưởng các đội tuyển xuất sắc đạt giải A.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến trao Bằng khen tặng các thành viên của 3 đội thi đạt giải Nhất.

Với chủ đề “Ánh đèn không bao giờ tắt - Bình yên thắp lên từ mỗi ngõ nhỏ”, chương trình Gala nghệ thuật có ý nghĩa như một hành trình kể về những con người đang ngày đêm gìn giữ bình yên từ những điều bình dị nhất; là lời tri ân đối với những cống hiến âm thầm và tinh thần phụng sự không ngừng nghỉ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Chương trình Gala nghệ thuật gồm 3 chương (Chương 1: Giữa muôn đêm sáng; Chương 2: Thắp sáng niềm tin; Chương 3: Rực sáng bình yên) với các tiết mục hát múa đặc sắc trong ánh sáng nghệ thuật hiện đại, đem lại mọi cung bậc cảm xúc cho khán giả, vinh danh các đội tuyển đoạt giải trong Hội thi, lan tỏa hình ảnh đẹp về lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trên cả nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc và Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu trao thưởng các đội đạt giải B.

Các đội tuyển đạt giải C.

Đặc biệt, chương trình có phần giao lưu với: Thân nhân liệt sỹ Phan Văn Thành (sinh năm 1989, xã Thành Công, tỉnh Thái Nguyên), Tổ trưởng Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở đã anh dũng hy sinh vào ngày 1/10/2025 khi lao mình xuống dòng nước lũ để cứu 3 cháu nhỏ; thân nhân liệt sĩ Huỳnh Trí Phúc (sinh năm 1989), thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở tại thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai (cũ) đã anh dũng hy sinh trong khi làm nhiệm vụ truy bắt tội phạm.

Giao lưu với đại diện gia đình các liệt sỹ.

Nhân dịp này, Bộ Công an trao tặng quà 8 gia đình đồng chí lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở hy sinh và bị thương; hỗ trợ 150 triệu đồng cho gia đình liệt sỹ Huỳnh Trí Phúc để xây nhà; trao bằng khen của Bộ Công an tặng 15 thành viên thuộc 3 đội thi đạt giải A.