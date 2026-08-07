ACV trao 20 tỷ đồng hỗ trợ nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt – Lào: Chung tay gìn giữ, lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

ANTD.VN - Sáng 7/8, tại trụ sở UBND tỉnh Nghệ An, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã trao tặng 20 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Nghệ An triển khai Dự án đầu tư nâng cấp, tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào (hay còn gọi là Nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Việt – Lào).

Tham dự buổi lễ, về phía UBND tỉnh có ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Thái Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Viết Hưng - Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, cùng các vị đại diện các sở, ban ngành của tỉnh.

Về phía ACV có ông Nguyễn Cao Cường - Chủ tịch HĐQT, ông Trần Anh Vũ - Phó Tổng Giám đốc, ông Lê Khả Trường - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, cùng các đồng chí trong đoàn công tác.

Lễ Tiếp nhận kinh phí hỗ trợ nâng cấp, tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Việt - Lào.

Hoạt động trao kinh phí hỗ trợ tỉnh Nghệ An triển khai Dự án đầu tư nâng cấp, tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào (xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) không chỉ góp phần hướng tới dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ Việt Nam (27/7/1947 - 27/7/2027) và 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đặc biệt Việt Nam – Lào (1962 - 2027), mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội của ACV trong việc gìn giữ những giá trị lịch sử, tri ân các anh hùng liệt sĩ và lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

Nơi hơn 11.000 người con đất Việt yên nghỉ

Được xây dựng từ năm 1976, Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào là nơi yên nghỉ của 11.180 anh hùng liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đến từ 27 tỉnh, thành phố trên cả nước, những người đã anh dũng hy sinh trên đất nước Lào trong các cuộc kháng chiến.

Mỗi phần mộ nơi đây là một cuộc đời còn dang dở, một tuổi xuân gửi lại chiến trường và một gia đình mang theo nỗi nhớ suốt nhiều thập kỷ. Có những người mẹ đi hết cuộc đời vẫn chưa một lần được gặp lại con. Có những người vợ bạc mái đầu trong nỗi chờ đợi. Có những người con chỉ biết cha mình qua tấm di ảnh cũ và vài dòng thông tin trên bia mộ.

Bởi vậy, Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào không chỉ là nơi an táng các quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã anh dũng hy sinh trên đất nước Lào trong các cuộc kháng chiến. Đây còn là biểu tượng thiêng liêng của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, được vun đắp bằng máu xương, lòng quả cảm và sự hy sinh của biết bao thế hệ cha ông.

Đoàn công tác của ACV do ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị dẫn đầu, tại buổi lễ.

Mỗi năm, hơn 2.000 đoàn với gần 90.000 lượt người từ khắp mọi miền đất nước và nước bạn Lào tìm về đây dâng hương, tưởng niệm, tìm kiếm thông tin người thân và đón những người lính trở về với quê hương. Đối với hàng triệu người Việt Nam, nơi đây không chỉ là một nghĩa trang, mà còn là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm gìn giữ những giá trị mà các thế hệ đi trước đã đánh đổi bằng tuổi xuân và máu xương.

Sau gần nửa thế kỷ, nhiều hạng mục của Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào đã xuống cấp do tác động của thời gian và điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Hàng nghìn phần mộ bị bong tróc, rêu mốc; nhiều bia mộ mờ thông tin; hệ thống đường nội bộ, cầu qua hồ, lan can và các am thờ không còn đáp ứng yêu cầu bảo tồn lâu dài.

Trong khi đó, hành trình tìm kiếm các liệt sĩ vẫn chưa bao giờ dừng lại. Mỗi mùa khô, các đội quy tập của tỉnh Nghệ An vẫn vượt núi, băng rừng trên đất nước Lào để tìm kiếm và đưa khoảng 90 hài cốt liệt sĩ trở về Tổ quốc. Tuy nhiên, Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào hiện gần như không còn quỹ đất để tiếp nhận thêm các phần mộ mới, trong khi nhiều nghĩa trang tiếp nhận tạm trên địa bàn cũng đã hết khả năng bố trí nơi an táng.

Do đó, việc mở rộng và nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào không chỉ đơn thuần là đầu tư hạ tầng. Đó còn là trách nhiệm đối với lịch sử, là lời tri ân dành cho những người đã ngã xuống và là sự tiếp nối đạo lý của dân tộc đối với các thế hệ mai sau.

Một công trình mang ý nghĩa của sự tri ân

Theo kế hoạch, Nghệ An sẽ mở rộng nghĩa trang thêm 1,06 ha, đủ điều kiện tiếp nhận 2.700 phần mộ liệt sĩ. Song song với đó là dự án nâng cấp toàn diện khuôn viên nghĩa trang.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Cao Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị ACV - đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc của ACV đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và vì tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Theo ông Nguyễn Cao Cường, Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào không chỉ là nơi yên nghỉ của hàng vạn người con ưu tú của dân tộc, mà còn là biểu tượng thiêng liêng lưu giữ ký ức về những hy sinh lớn lao và tinh thần quốc tế trong sáng giữa hai dân tộc Việt Nam - Lào. Vì vậy, việc chăm sóc, gìn giữ và tôn tạo công trình không chỉ là trách nhiệm đối với những người đã khuất, mà còn là bổn phận của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

Ông Nguyễn Cao Cường - Chủ tịch HĐQT ACV - phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch HĐQT ACV khẳng định, với truyền thống nhân văn và trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp Nhà nước, ACV luôn xác định việc đồng hành cùng các hoạt động tri ân, chăm lo người có công là một phần trong sứ mệnh phát triển bền vững của doanh nghiệp. Việc hỗ trợ Nghệ An nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào không chỉ góp phần tạo dựng một không gian tưởng niệm khang trang, trang nghiêm hơn, mà còn gìn giữ một "địa chỉ đỏ" để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn và trách nhiệm đối với các thế hệ trẻ.

Đánh giá cao sự đồng hành của ACV trong các hoạt động ý nghĩa mang đậm tinh thần “đền ơn đáp nghĩa”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cho biết thêm: Nghệ An là địa phương có hơn 500 công trình ghi công liệt sĩ, đồng thời là tỉnh có đường biên giới dài nhất với nước bạn Lào - nơi từng diễn ra nhiều trận chiến ác liệt. Vì vậy, công tác tìm kiếm, quy tập và chăm lo nơi an nghỉ của các quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn luôn là trách nhiệm và cũng là nỗi trăn trở của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải phát biểu tại buổi lễ

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, dù mỗi năm các đội quy tập vẫn kiên trì vượt núi, băng rừng đưa các liệt sĩ trở về, nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa được tìm thấy, trong khi Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào đã gần như không còn quỹ đất tiếp nhận. Bởi vậy, sự chung tay của ACV có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần giúp địa phương hoàn thành mục tiêu nâng cấp, tôn tạo và mở rộng nghĩa trang trước dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao đặc biệt Việt – Lào.

“Tỉnh Nghệ An cam kết sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, đúng tiến độ và bảo đảm chất lượng công trình, để Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào thực sự trở thành nơi tri ân xứng đáng đối với các anh hùng liệt sĩ và là biểu tượng bền vững của tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào”, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải nhấn mạnh.

ACV hỗ trợ 20 tỷ đồng tỉnh Nghệ An nâng cấp Nghĩa trang liệt sĩ Việt – Lào

Có thể nói, khoản kinh phí 20 tỷ đồng được ACV trao tặng tại buổi lễ hôm nay không chỉ là sự hỗ trợ để khởi động một dự án, mà còn là sự tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc bằng những hành động thiết thực. Khi công trình hoàn thành, Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào sẽ có diện mạo khang trang, trang nghiêm hơn, đủ điều kiện tiếp tục đón những người con của Tổ quốc trở về sau hành trình dài tìm lại quê hương và trở thành điểm tựa tinh thần cho hàng triệu thân nhân liệt sĩ.

Đối với ACV, đây không chỉ là một hoạt động an sinh xã hội, mà còn là cam kết đồng hành cùng đất nước trong việc gìn giữ những giá trị lịch sử, lan tỏa tinh thần nhân văn và trách nhiệm cộng đồng của một doanh nghiệp Nhà nước. Bởi hơn bất kỳ công trình nào, những công trình tri ân luôn mang giá trị bền vững nhất - gìn giữ ký ức về những người đã hy sinh, nhắc nhở các thế hệ hôm nay về những gì ông cha ta đã đánh đổi để có được hòa bình; đồng thời truyền tải thông điệp rằng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ sẽ mãi được Tổ quốc, nhân dân và các thế hệ mai sau khắc ghi, tri ân và tiếp nối.

Nghĩa trang đã trải qua 6 đợt cải tạo, nâng cấp Trong 11.180 ngôi mộ liệt sĩ đang được chăm sóc tại nghĩa trang, có 1908 hài cốt liệt sĩ đã di chuyển về quê, có 6.628 mộ đã được lấy mẫu sinh phẩm xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ADN, có 350 mộ chưa lấy mẫu sinh phẩm và 1.944 mộ có thông tin đầy đủ nhưng chưa di chuyển. Trong nhiều năm qua, dù điều kiện ngân sách còn nhiều khó khăn, tỉnh Nghệ An vẫn nỗ lực huy động các nguồn lực xã hội hóa và nhiều lần bố trí kinh phí để tu bổ, tôn tạo Nghĩa trang liệt sĩ Việt - Lào. Trải qua ít nhất 6 đợt cải tạo, nâng cấp lớn cùng nhiều hạng mục được các tổ chức, cá nhân đồng hành hỗ trợ, nhưng trước sự khắc nghiệt của thời gian và khí hậu, nơi yên nghỉ của hơn 11.100 Anh hùng, liệt sĩ hi sinh trên đất bạn Lào được quy tập về đây vẫn còn không ít trăn trở, nhiều hạng mục tiếp tục xuống cấp, đòi hỏi sự chung tay của nhiều tổ chức, đơn vị, tập thể và cá nhân.