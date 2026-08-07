Đề xuất tăng thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật từ 5 năm lên 10 năm

ANTD.VN - “Nhất trí tăng thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật từ 5 năm lên 10 năm, giảm một nửa tần suất làm thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động ổn định”…

Sáng 7/8, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Trình bày Tờ trình dự án Luật trên, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho biết, dự án Luật gồm 12 Điều với những có nội dung cơ bản gồm:

Về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, dự án Luật sửa đổi, bổ sung 8 luật để cắt giảm 40 thủ tục hành chính, đơn giản hoá 12 thủ tục hành chính và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh.

Về phân quyền thủ tục hành chính, dự án Luật sửa đổi, bổ sung 4 luật để phân quyền 24 thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện…

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng trình bày tờ trình

Trình bày báo cáo thẩm tra tóm tắt dự án Luật trên, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường (Ủy ban) của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết, Ủy ban tán thành với sự cần thiết sửa đổi dự án luật.

Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng, Ủy ban đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, bổ sung và chịu trách nhiệm đối với việc cắt giảm các thủ tục, phân cấp phân quyền từ Trung ương về địa phương; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ cấp phép sang tự động công bố, tự chịu trách nhiệm nhưng phải đảm bảo đủ các yếu tố:

Rõ phương thức hậu kiểm với từng nhóm thủ tục được cắt giảm; Gắn với năng lực thực thi của địa phương; Dựa trên mức độ rủi ro của hàng hóa dịch vụ, gắn với hạ tầng số, liên thông dữ liệu giữa các bộ ngành và địa phương; Phải bảo đảm cơ chế kiểm tra, giám sát, xử phạt đủ sức răn đe, không để phát sinh các khoảng trống pháp lý gây thất thoát, lãng phí và tiêu cực.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày báo cáo thẩm tra

Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật, về thời hạn của giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật, Ủy ban cơ bản nhất trí với việc tăng thời hạn của giấy chứng nhận từ 5 năm lên 10 năm, giảm một nửa tần suất làm thủ tục, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động ổn định và giảm chi phí tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, đây là hàng hóa có độc tính cao, tác động trực tiếp tới môi trường, thực phẩm và sức khỏe con người. Trong chu kỳ 10 năm hoàn toàn có thể xuất hiện bằng chứng mới về độc tính hoặc dịch hại kháng thuốc cần tiếp tục xử lý. Đề nghị Chính phủ bổ sung cơ chế rà soát, đánh giá lại hoạt chất đã cấp phép theo hướng chủ động, định kỳ và đột xuất do cơ quan quản lý trong nước thực hiện…

Đối với nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thú y, về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu, nhập khẩu, dự thảo luật đã phân quyền cho các tỉnh đối với một số nội dung. Tuy nhiên, để phát huy tối đa sự chủ động và năng lực của địa phương, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, Ủy ban đề nghị đánh giá toàn diện công tác kiểm dịch thú y nhằm phân cấp nhiều hơn nữa, mạnh hơn nữa cho cấp tỉnh; đồng thời quy định rõ trách nhiệm và cơ chế liên thông dữ liệu giữa Hải quan với cơ quan thú y các cấp, đi kèm với tăng cường thanh tra, kiểm tra để không lọt lưới kiểm dịch gây dịch bệnh nguy hiểm.

Về phân cấp phân quyền và cấp phép hoạt động khoáng sản, Ủy ban cơ bản thống nhất với việc phân cấp thẩm quyền cấp phép như trong dự thảo…