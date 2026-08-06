Cảnh sát cơ động Hà Nội dạy học sinh Thủ đô kỹ năng phòng, chống đuối nước

Các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội hướng dẫn học sinh kỹ năng phòng chống đuối nước

Một chiến sĩ Cảnh sát cơ động cúi hẳn người, chìa tay đón từng em học sinh áo vàng, quàng khăn đỏ đang nối nhau bước vào sân Đội Huấn luyện. Tiếng cười giòn tan, những cái đập tay rộn rã mở đầu cho một buổi sáng không giống bất kỳ buổi học nào khác của các em.

Đó là một khoảnh khắc trong Chương trình tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống đuối nước cho trẻ em năm 2026, do Phòng CSCĐ - Công an TP Hà Nội chủ trì tại Đội Huấn luyện (thôn Lộc Hà, xã Đông Anh), đúng dịp toàn lực lượng hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19-8) và Quốc khánh 2-9, cụ thể hóa phong trào thi đua "Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất".

Cũng từ hôm nay, Mô hình "Ba nhất: Tuyên truyền, hướng dẫn phòng, chống đuối nước cho trẻ em" của Cảnh sát cơ động Công an Thủ đô chính thức khởi động.

Phát biểu khai mạc, Trung tá Nguyễn Văn Bình, Phó Đội trưởng Đội Chính trị, Phòng Cảnh sát cơ động CATP Hà Nội, mở đầu bằng một thực tế luôn cần được nhắc lại: mùa hè, mùa mưa bão là thời điểm nguy cơ đuối nước rình rập trẻ nhỏ, nhất là ở những nơi tưởng như quen thuộc nhất - ao, hồ, sông, suối, kênh mương, bể bơi. "Chỉ một phút chủ quan, hiếu động hoặc thiếu kỹ năng cũng có thể dẫn đến hậu quả đáng tiếc", đồng chí nói và nhắn nhủ ba điều cần khắc cốt ghi tâm: không tự ý xuống nước khi không có người lớn giám sát, không vui chơi gần nơi tiềm ẩn nguy cơ và khi đi tàu thuyền phải mặc áo phao. Nếu phát hiện người đuối nước, việc đầu tiên không phải là lao xuống, mà là hô hoán gọi người lớn, dùng phao, dây, cây sào hỗ trợ từ xa.

"Tôi mong rằng, sau chương trình, mỗi cháu không chỉ biết tự bảo vệ mình mà còn tích cực chia sẻ những kiến thức đã học với bạn bè, người thân, góp phần xây dựng gia đình, cộng đồng an toàn hơn", đồng chí chia sẻ.

Với người lính CSCĐ, hai chữ "gần dân" trong phong trào thi đua "Ba nhất", theo lời Trung tá Nguyễn Văn Bình, không chỉ là có mặt khi Nhân dân cần, mà còn là chủ động tìm đến, đồng hành cùng trẻ nhỏ trước khi rủi ro xảy đến. Đồng chí yêu cầu cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn phải trực quan, dễ hiểu, dễ nhớ, an toàn của các em phải được đặt lên hàng đầu.

Đáp lời, em Vũ Diệp Chi, học sinh lớp cán bộ Đội khóa 115, Trường Lê Duẩn, đại diện hơn 200 học sinh có mặt đã kể niềm háo hức được học cách sơ cứu, nhận biết vùng nước nguy hiểm và ứng phó khi mưa bão, đồng thời hứa chấp hành nghiêm túc nội quy, tích cực rèn luyện, giữ gìn hình ảnh đẹp của học sinh Trường Lê Duẩn. Đại diện Ban Giám hiệu và các thầy cô nhà trường cũng gửi lời cảm ơn Ban Tổ chức.

Học sinh hào hứng bắt tay các chiến sĩ Cảnh sát cơ động

Sau phần lễ, sân huấn luyện như đổi nhịp. Học sinh chia nhóm, di chuyển về bể bơi để bước vào phần chờ đợi nhất: thực hành. Bên mép bể, một chiến sĩ CSCĐ cầm micro hướng dẫn cách xỏ tay, cài quai, thắt dây áo phao đúng kỹ thuật. Từng lớp học sinh áo vàng đứng sát nhau, có em còn kiễng chân để nhìn cho rõ. Bài học nhận diện khu vực nguy hiểm, sử dụng đúng trang thiết bị cứu hộ được truyền đạt qua chính đôi tay của các em.

Chuyên đề tiếp theo là kỹ năng cứu người đuối nước an toàn, nhưng tuyệt đối không nhảy xuống nước khi chưa qua huấn luyện, đúng như điều Trung tá Nguyễn Văn Bình căn dặn từ đầu buổi. Các chiến sĩ thị phạm cách dùng sào, dây, phao ném cho người gặp nạn từ trên bờ, nguyên tắc "cứu gián tiếp" - bởi không ít vụ đuối nước tập thể đau lòng ngoài đời từng xảy ra khi trẻ nhỏ nắm tay nhau kéo bạn lên mà cả nhóm cùng bị cuốn đi. Xen giữa là nội dung xử lý tình huống cứu nạn mùa mưa bão, ngập úng.

Không dừng ở kỹ năng dưới nước, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Phòng CSCĐ còn mang tới một chuyên đề nâng cao: trang bị cho các em quy tắc tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ bị xâm hại và bạo lực học đường. Nội dung ngắn gọn nhưng lại là phần được nhiều em chăm chú lắng nghe hơn cả.

Buổi tuyên truyền khép lại trong niềm vui của cả người dạy lẫn người học. Với các chiến sĩ CSCĐ, đó là một buổi sáng "gần dân" đúng nghĩa, đúng như điều Trung tá Nguyễn Văn Bình đã nhắn gửi từ những câu đầu tiên.

Còn với hơn 200 học sinh Trường Lê Duẩn và xã Đông Anh, đó là bài học không có trong sách giáo khoa, nhưng có lẽ sẽ theo các em suốt mùa hè này.