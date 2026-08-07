Lời cảm ơn của Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình đồng chí Thượng tá Lê Hòa

ANTD.VN - Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình đồng chí Thượng tá Lê Hòa, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an thành phố Hà Nội trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã đến chia buồn và đưa tiễn đồng chí về nơi an nghỉ cuối cùng.

Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; Công an các đơn vị thuộc Công an thành phố Hà Nội; Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát cơ động; Công an các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát cơ động; Hội Cựu Công an nhân dân Phòng Cảnh sát cơ động cùng các ban, ngành, đoàn thể, bạn bè thân hữu gần xa, bà con khối phố đã đến chia buồn, phúng viếng, gửi vòng hoa, dự Lễ tang, Lễ truy điệu và đưa tang đồng chí Thượng tá Lê Hòa – nguyên Trung đoàn trưởng, Trung đoàn Cảnh sát cơ động về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, Ban Tổ chức Lễ tang và gia đình mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ.

Xin chân thành cảm ơn!

Đảng ủy, Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát cơ động và Trưởng nam Nguyễn Văn Thịnh cùng các con cháu.