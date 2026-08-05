Đội tuyển Hà Nội quyết tâm cao nhất ở Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” toàn quốc lần thứ I năm 2026

ANTD.VN -Tối 05/8/2026, tại thành phố Hải Phòng, Ban Tổ chức Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” toàn quốc lần thứ I năm 2026 tổ chức Lễ bốc thăm, phổ biến kế hoạch, nội quy, thể lệ, lịch thi và chương trình Hội thi (diễn ra trong 02 ngày 06 và 07/8/2026).

Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an chủ trì buổi lễ.

Toàn cảnh lễ bốc thăm

Tham dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Đức Thìn - Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng; đại diện Trưởng đoàn, thành viên các Đội thi đến từ 08 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Đồng Tháp, Phú Thọ, Thanh Hóa, Khánh Hòa cùng đại diện lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở của các Đội thi.

Đội thi thành phố Hà Nội tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Công an thành phố Hà Nội

Đội thi của thành phố Hà Nội tham dự Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” toàn quốc (lần thứ I) năm 2026, do Thượng tá Nguyễn Song Toàn – Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP Hà Nội làm Phó Trưởng đoàn, đã tham dự tham dự buổi lễ với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, thể hiện sự chủ động, quyết tâm của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở Thủ đô trong việc chuẩn bị, luyện tập, sẵn sàng bước vào vòng chung kết toàn quốc. Đây cũng là dịp để các thành viên Đội thi giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trao đổi phương pháp, cách làm hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn cơ sở.

Khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an nhấn mạnh, Hội thi chung kết toàn quốc lần thứ I năm 2026 là sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt, lần đầu tiên được tổ chức nhằm biểu dương, tôn vinh những đóng góp của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an phát biểu khai mạc lễ bốc thăm

Hội thi được phát sóng trực tiếp trên các phương tiện truyền thông và các nền tảng mạng xã hội, qua đó góp phần tuyên truyền sâu rộng về vị trí, vai trò, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; đồng thời thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, cấp ủy, chính quyền và Công an các địa phương đối với việc xây dựng lực lượng này ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Thanh Bình khẳng định, sau hơn 02 năm đi vào hoạt động, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã phát huy vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, tham gia phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật, góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân ngay từ cơ sở.

Những đóng góp thầm lặng, sự tận tụy, trách nhiệm của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã được ghi nhận qua thực tiễn công tác. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều đồng chí đã không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, bị thương, hy sinh khi tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Hà Nội cùng các địa phương quyết tâm tổ chức thành công Hội thi

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đức Thìn - Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng bày tỏ cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo các cấp khi lựa chọn Hải Phòng là địa phương đăng cai tổ chức Hội thi. Đồng chí nhấn mạnh, đây là cơ hội để các địa phương, trong đó có thành phố Hà Nội, giới thiệu những kết quả, cách làm hiệu quả trong xây dựng, phát huy vai trò của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn - Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng phát biểu tại buổi lễ

Đại diện Công an thành phố Hải Phòng giới thiệu các hoạt động sinh hoạt chính trị được tổ chức bên lề Hội thi, đồng thời mong muốn các Đội thi tham gia đầy đủ, tích cực, qua đó tri ân các thế hệ đi trước và những cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với các địa phương tham gia Hội thi, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động lựa chọn, tập luyện, hoàn thiện các nội dung thi, góp phần thể hiện hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở bản lĩnh, trách nhiệm, gần dân, sát dân.

Hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào vòng chung kết

Đại diện Ban Tổ chức phổ biến quy chế, thể lệ

Tại buổi lễ, đại diện Ban Tổ chức đã phổ biến quy chế, thể lệ Hội thi, chương trình, lịch thi và những điểm mới tại vòng chung kết toàn quốc.

Thượng tá Nguyễn Song Toàn – Phó trưởng phòng Tham mưu CATP Hà Nội, Phó Trưởng đoàn bốc thăm và ký xác nhận số thứ tự thi của Đội thi TP Hà Nội

Ngay sau đó, đại diện các Đội thi, trong đó có Đội thi thành phố Hà Nội, đã tham gia bốc thăm số thứ tự thi và tổng duyệt một số nội dung theo chương trình Hội thi.

Ảnh lưu niệm Đội thi TP Hà Nội tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên trụ sở Công an thành phố Hà Nội

Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức và quyết tâm của các Đội thi, Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi” toàn quốc lần thứ I năm 2026 sẽ trở thành hoạt động chính trị sâu rộng, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, tiếp tục củng cố thế trận an ninh nhân dân, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Tham gia nội dung tổng duyệt

Tối cùng ngày, Đội thi thành phố Hà Nội đã tham gia buổi tổng duyệt lần thứ nhất để rà soát toàn bộ nội dung, hoàn thiện kỹ năng phối hợp và xử lý các tình huống theo kịch bản. Công tác luyện tập được thực hiện nghiêm túc, kỹ lưỡng, thể hiện quyết tâm của toàn đội trong việc mang đến Hội thi những phần thể hiện chất lượng, góp phần khẳng định kết quả xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn Thủ đô.