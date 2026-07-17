Đội thi thành phố Hà Nội giành Giải A Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi toàn quốc khu vực phía Bắc

ANTD.VN -Với sự chuẩn bị công phu, nội dung sâu sắc cùng màn thể hiện xuất sắc ở cả ba phần thi, Đội thi thành phố Hà Nội đã vinh dự đạt Giải A, đồng thời giành Giải phụ "Phần thi tài năng ấn tượng nhất".

Chiều 17-7, tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ bế mạc Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I - năm 2026 khu vực phía Bắc.

Với sự chuẩn bị công phu, nội dung sâu sắc cùng màn thể hiện xuất sắc ở cả ba phần thi, Đội thi thành phố Hà Nội đã vinh dự đạt Giải A, đồng thời giành Giải phụ "Phần thi tài năng ấn tượng nhất", khẳng định chất lượng, bản lĩnh và hiệu quả hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn Thủ đô.

Toàn cảnh lễ bế mạc

Dự và chỉ đạo lễ bế mạc có đồng chí Nguyễn Hồng Phong - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa; Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an), Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Hội thi; cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Công an các tỉnh, thành phố, Ban Giám khảo và 17 đội thi khu vực phía Bắc.

Ban Tổ chức trao Giải A cho 4 đội thi

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải A cho 4 đội thi gồm: thành phố Hà Nội, thành phố Hải Phòng, tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Phú Thọ; trao giải B cho 6 Đội thi tỉnh Điện Biên, tỉnh Nghệ An, tỉnh Quảng Ninh, tỉnh Sơn La, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Tuyên Quang; trao giải C cho 7 Đội thi: tỉnh Bắc Ninh, tỉnh Cao Bằng, tỉnh Hưng Yên, tỉnh Lai Châu, tỉnh Lạng Sơn, tỉnh Lào Cai và tỉnh Ninh Bình.

Ban Tổ chức trao các giải phụ

Bên cạnh các giải chính thức, Ban Tổ chức còn trao 5 giải phụ cho những tập thể, cá nhân có phần thể hiện nổi bật, trong đó Đội thi thành phố Hà Nội được trao giải "Phần thi ấn tượng nhất", ghi nhận sự sáng tạo, chiều sâu nội dung và sức lan tỏa trong công tác tuyên truyền.

Trong hai ngày diễn ra Hội thi (16 - 17/7), các đội thi đã tranh tài ở ba nội dung gồm: Tài năng, Kiến thức và Xử lý tình huống. Với tinh thần đoàn kết, tự tin, trách nhiệm và sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Đội thi thành phố Hà Nội đã thể hiện bản lĩnh, kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn cùng khả năng tuyên truyền, vận động quần chúng một cách sinh động, thuyết phục.

Đội thi thành phố Hà Nội xuất sắc đạt Giải A

Kết quả đạt được là minh chứng cho sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thành Uỷ, UBND Thành phố, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đối với việc xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đồng thời phản ánh hiệu quả của quá trình huấn luyện, bồi dưỡng, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trên địa bàn Thủ đô.

Dấu ấn nổi bật của Đội thi thành phố Hà Nội tại Hội thi năm nay là phần thi xử lý tình huống với tiểu phẩm sân khấu "Khát vọng Hà Nội", được Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội trực tiếp chỉ đạo nội dung. Bằng hình thức nghệ thuật sân khấu hóa giàu cảm xúc, tiểu phẩm đã tái hiện những năm tháng hào hùng của quân và dân Thủ đô trong cuộc kháng chiến chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, đồng thời khéo léo kết nối với những vấn đề thực tiễn trong giai đoạn hiện nay, tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, ủng hộ chủ trương của thành phố trong triển khai các dự án phát triển Thủ đô.

Phần thi xử lý tình huống của Đội thi thành phố Hà Nội

Đặc biệt, tiểu phẩm được xây dựng theo lối kể chuyện đan xen giữa hiện tại và quá khứ, kết hợp hiệu quả công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong xây dựng kịch bản, hình ảnh minh họa và nội dung tuyên truyền, góp phần làm nổi bật tinh thần đổi mới, sáng tạo, gắn nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự với chuyển đổi số quốc gia. Thông điệp về truyền thống cách mạng, khát vọng phát triển, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và vai trò nòng cốt của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã tạo nhiều xúc động, nhận được sự đánh giá cao của Ban Giám khảo cũng như sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo khán giả.

Thành tích xuất sắc tại Hội thi không chỉ là niềm tự hào của Công an thành phố Hà Nội mà còn là động lực để lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao trình độ, bản lĩnh và kỹ năng công tác, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Đồng thời, với kết quả này, Đội thi thành phố Hà Nội chính thức giành quyền tham dự vòng Chung kết Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I, dự kiến tổ chức vào tháng 8/2026 tại thành phố Hải Phòng, quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh và trí tuệ của lực lượng Công an Thủ đô, phấn đấu đạt thành tích cao nhất tại sân chơi toàn quốc.