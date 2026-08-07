Chuyển biến nhận thức và hành động với nhiệm vụ giữ gìn bình yên từ cơ sở

ANTD.VN - Nhiều hoạt động có ý nghĩa, thiết thức đã được tổ chức tại Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, sáng nay 7-8.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ TP, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội; Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội; ông Vũ Huy Toàn - Trưởng ban Kiểm tra và Thanh tra Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam; lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội và đông đảo cán bộ, nhân viên Tổng Công ty đã về dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ TP, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Ngày hội

Diễn văn khai mạc do ông Hoàng Minh Giang –Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội trình bày nêu rõ, ngày 13-6-2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 521 lấy ngày 19-8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Ông Nguyễn Văn Thắng thay mặt Thành ủy, UBND, HĐND, MTTQ TP tặng hoa chúc mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và chỉ huy các phòng nghiệp vụ tặng hoa chúc mừng Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của Tổng Công ty Điện lực Hà Nội

Sự ra đời của Quyết định 521 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dịp để tuyên truyền cho cán bộ, nhân dân hiểu rõ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và vai trò to lớn của cán bộ, nhân dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ông Nguyễn Văn Thắng trao Bằng khen của UBND TP cho Tổng Công ty Điện lực TP

Qua 21 năm, phong trào đã thực sự đi vào cuộc sống, trở thành ngày hội của toàn dân, góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm công dân, tinh thần cảnh giác, đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các tầng lớp nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Thắng trao quà cho các cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn

Tại Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công nhân viên, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với xây dựng doanh nghiệp trong sạch, vững mạnh, ngày 16-7-2020, đã xây dựng mô hình “Người thợ điện Thủ đô văn minh, thanh lịch gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, hướng tới huy động đông đảo cán bộ, công nhân viên, đoàn viên chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội; thực hiện nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác an ninh trật tự; duy trì, nâng cao chất lượng phong trào “Tự phòng, tự quản về an ninh trật tự”, góp phần xây dựng cơ quan an toàn, vững mạnh, lực lượng bảo vệ trong sạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ngày hội

Tại chương trình, lễ phát động thực hiện Quy chế phối hợp giữa CATP Hà Nội và Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội về đảm bảo an ninh, trật tự đã được triển khai Quy chế phối hợp có 3 Chương, 12 Điều quy định nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa CATP Hà Nội và Tổng công ty Điện lực TP trong công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng... nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động của Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt trao Giấy khen của Giám đốc CATP cho các tập thể, cá nhân

Một trong những điểm nhấn của chương trình là hoạt động xã hội vì cộng đồng – trao tặng phần quà cho 10 cán bộ công nhân viên của Tổng Công ty có hoàn cảnh khó khăn.

Trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh niềm vui chung, vẫn còn đó những cán bộ, công nhân viên đang âm thầm vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, nhưng vẫn bền bỉ, gắn bó yêu nghề, vẫn từng ngày cống hiến cho dòng điện Thủ đô. Những món quà nhỏ, nghĩa tình chính là sự quan tâm, động viên tới từng hoàn cảnh cụ thể người lao động của Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, CATP và Tổng Công ty.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội phát biểu tại Ngày hội

Chúc mừng và biểu dương những thành tích của Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, chỉ đạo tại chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Thắng đề nghị, từ những kết quả đạt được cũng như yêu cầu đặt ra trong giai đoạn phát triển mới, để phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục phát triển thực chất, hiệu quả cần quan tâm thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng vững chắc “thế trận lòng dân” gắn với “thế trận an ninh nhân dân”; phát huy dân chủ, lắng nghe, giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của cán bộ, đảng viên và công nhân lao động góp phần tạo sự đồng thuận ngay từ cơ sở.

Ông Nguyễn Anh Tuấn trao khen cho các tập thể, cá nhân

Phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ hòa giải, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và những người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động, nắm tình hình tại cơ sở; chủ động hòa giải, giải quyết những vấn đề phát sinh từ sớm, từ xa, không để hình thành các điểm nóng về an ninh, trật tự tại đơn vị.

Các đại biểu thực hiện nghi thức triển khai quy chế phối hợp giữa CATP Hà Nội và Tổng Công ty Điện lực TP

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với chuyển đổi số và các nhiệm vụ phát triển của cơ quan, đơn vị; huy động sự tham gia tích cực của cán bộ, đảng viên và công nhân viên trong xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và tạo sự đồng thuận trong triển khai các chủ trương, chương trình, dự án trọng điểm phát triển của thành phố.