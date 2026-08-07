Hà Nội tăng tốc Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

ANTD.VN - Số liệu thống kê mới nhất cho thấy, địa bàn Hà Nội hiện có 4.532 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu tại 233 nghĩa trang liệt sĩ.

Thông tin về việc triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" trên địa bàn TP Hà Nội, Đại tá Đoàn Chí Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, qua rà soát, trên địa bàn Hà Nội hiện có 4.532 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu tại 233 nghĩa trang liệt sĩ. Đến thời điểm ngày 7/8, trên địa bàn thành phố có 81 xã, phường có nghĩa trang liệt sĩ cần lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN.

Đối với 3 nghĩa trang liệt sĩ do thành phố quản lý với tổng số 555 mộ liệt sĩ, ngày 30/7, các đơn vị đã hoàn thành lấy mẫu đối với 48 mộ tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi.

Ngày 2/8, công tác lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Nhổn hoàn thành đối với 35/38 mộ, trong đó 3 mộ không có khả năng lấy mẫu. Từ ngày 7/8, các đơn vị triển khai lấy mẫu đối với 469 mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Mai Dịch, dự kiến hoàn thành trước ngày 10/10.

Song song với đó, các xã, phường đang triển khai lấy mẫu đối với 3.977 mộ liệt sĩ trên địa bàn. Kết quả đến thời điểm hiện tại, các xã, phường đã tổ chức lấy được 97 mẫu hài cốt liệt sĩ trên tổng số 106 mộ liệt sĩ được khai quật.

Đại tá Đoàn Chí Thắng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thủ đô thông tin về việc triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" trên địa bàn TP Hà Nội

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Tây Nam nhấn mạnh, trong quá trình lấy mẫu, các cơ quan chức năng bảo đảm sự trang nghiêm và tôn kính. Trong thời gian chờ hoàn táng, hài cốt liệt sĩ được bảo quản tại khu vực chuyên dụng và duy trì việc dâng hương, lễ cơm để bày tỏ lòng tri ân trước khi các phần mộ được đưa trở lại vị trí ban đầu.

Dù vậy theo ông Nguyễn Tây Nam, quá trình triển khai Chiến dịch cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn. Phần lớn các mộ liệt sĩ đã được an táng từ nhiều thập kỷ trước, địa hình thay đổi theo thời gian, nhiều phần mộ đã qua nhiều lần tôn tạo, xây dựng kiên cố, gây khó khăn cho việc đánh giá, phân loại và lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

Đặc biệt, đa số các phần mộ chưa xác định được danh tính là liệt sĩ thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, trải qua gần 80 năm nên việc xác định danh tính càng trở nên phức tạp.

Bên cạnh đó, công tác quản lý hồ sơ, lập sơ đồ nghĩa trang và vị trí mộ tại một số địa phương còn thiếu đồng bộ do quá trình chia tách, sáp nhập đơn vị hành chính qua các thời kỳ.

Trong thời gian tới, Sở Nội vụ Hà Nội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thủ đô cùng các Sở, ngành và chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ Chiến dịch; đồng thời rà soát, hoàn thiện hồ sơ, cơ sở dữ liệu về nghĩa trang và mộ liệt sĩ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để việc lấy mẫu được thực hiện chu đáo, trang nghiêm và đúng quy định.

Bên cạnh đó, đẩy nhanh việc số hóa, gắn mã định danh cho từng phần mộ và từng nghĩa trang liệt sĩ. Mục tiêu là xây dựng một hệ thống dữ liệu thống nhất, giúp công tác quản lý khoa học, đồng bộ, đồng thời tạo điều kiện để người dân có thể dễ dàng tra cứu thông tin trên cổng thông tin điện tử về liệt sĩ của cả nước.

Thành phố sẽ triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù theo Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 6/5/2026 của Chính phủ nhằm tháo gỡ những khó khăn trong công tác giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chiến dịch theo đúng tiến độ đề ra.