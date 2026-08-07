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Áp thấp nhiệt đới vừa hình thành ngay trên Biển Đông có ảnh hưởng đến Việt Nam?

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Hạ Quỳnh

ANTD.VN - Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia thông tin, sáng nay 7/8, vùng áp thấp trên khu vực Vịnh Bắc bộ đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 9 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc; 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Vịnh Bắc bộ, trên vùng biển phía Đông Nam đặc khu Bạch Long Vĩ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39- 49km/giờ), giật cấp 8. Di chuyển chậm theo hướng Đông với tốc độ khoảng 5km/h.

Trong ngày và đêm nay, áp thấp nhiệt đới vẫn di chuyển rất chậm theo hướng Đông Đông Nam, hoặc gần như đứng yên với vận tốc chỉ 5km/h. Vào sáng mai 8/8 vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông; trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8.

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Áp thấp nhiệt đới vừa hình thành ngay trên Biển Đông

Theo dự báo, trong vài ngày tới, áp thấp nhiệt đới vẫn di chuyển rất chậm theo hướng Đông Đông Nam, ở trên khu vực đảo Hải Nam, Trung Quốc và suy yếu dần.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2,0-3,0m, biển động. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

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