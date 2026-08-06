Bộ GD&ĐT hướng dẫn thi lại cho thí sinh điểm thi THPT Chuyên Tuyên Quang

ANTD.VN - Bộ GD&ĐT hướng dẫn tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cho các thí sinh tại điểm thi trường THPT chuyên Tuyên Quang.

Trường THPT chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Nguyên Bảo)

Cụ thể, Bộ GD&ĐT vừa gửi Công văn số 5157/BGDĐT-QLCL đến Sở GD&ĐT Tuyên Quang, hướng dẫn tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với các thí sinh tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang

Theo hướng dẫn, công tác tổ chức thi lại được thực hiện theo quy định của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư, Công văn theo quy định.

Lịch thi lại tại Tuyên Quang.

Ngoài ra, Bộ GD&ĐT ban hành phụ lục quy định các mốc thời gian triển khai.

Bộ yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang hoàn thành việc thu hồi, hủy bỏ giấy chứng nhận kết quả thi đã cấp cho thí sinh, hoàn thành chậm nhất ngày 10/8/2026.

Chậm nhất ngày 10/8/2026, chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tổ chức thi tại điểm thi cũng hoàn thành.

Chậm nhất ngày 11/8/2026, công tác tập huấn nghiệp vụ cho những người làm nhiệm vụ coi thi, hoàn thành.

Từ 12/8/2026, Ban Coi thi sẽ làm việc. Kết quả thi dự kiến được công bố vào 8h ngày 19/8/2026.

Việc xét công nhận tốt nghiệp hoàn thành chậm nhất ngày 20/8/2026 và công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo (nếu có) hoàn thành chậm nhất ngày 28/8/2026.

Trong quá trình tổ chức thi, mọi tình huống bất thường cần báo cáo ngay về Thường trực Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Đặc biệt, Bộ GD&ĐT yêu cầu Sở GD&ĐT tỉnh Tuyên Quang nghiêm túc thực hiện Công văn hướng dẫn này. Nếu có vướng mắc hoặc đề xuất trong quá trình thực hiện cần báo cáo ngay về Bộ GD&ĐT để kịp thời xem xét, giải quyết.