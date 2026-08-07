Hơn 353.000 người hưởng phụ cấp thu hút vùng đặc biệt khó khăn

ANTD.VN - Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, giai đoạn 2020-2025, hơn 353.500 người làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn hưởng phụ cấp thu hút, với tổng kinh phí gần 21.764 tỷ đồng.

Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo báo cáo tổng kết, từ tháng 1/2020 đến hết tháng 12/2025, có 353.541 người được hưởng phụ cấp thu hút. Chính sách được triển khai tại 2.231 xã và 4.287 thôn, với tổng kinh phí 21.763,57 tỷ đồng.

Đây là chính sách có số người hưởng và tổng kinh phí lớn nhất trong 9 nhóm phụ cấp, trợ cấp được quy định tại Nghị định 76. Khoản chi này chiếm khoảng 48% tổng số 45.300 tỷ đồng ngân sách bố trí thực hiện các chính sách trong 6 năm.

Bộ Nội vụ đánh giá phụ cấp thu hút đã góp phần tăng thu nhập, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với địa phương. Chính sách cũng giúp ổn định đội ngũ, hạn chế tình trạng xin chuyển công tác, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và y tế.

Phụ cấp thu hút hằng tháng bằng 70% mức lương hiện hưởng, cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung nếu có. Tuy nhiên, mỗi người chỉ được hưởng trong thời gian thực tế làm việc tại vùng đặc biệt khó khăn và không quá 5 năm, tương đương 60 tháng.

Bộ Nội vụ cho rằng giới hạn này ảnh hưởng đến tâm lý của những người sắp hết thời gian hưởng, gây khó khăn cho việc giữ chân nhân lực có chất lượng công tác lâu dài tại vùng đặc biệt khó khăn.

Sau thời gian hưởng phụ cấp thu hút, người lao động đủ điều kiện được chuyển sang phụ cấp công tác lâu năm. Mức phụ cấp hằng tháng bằng 0,5 lần lương cơ sở đối với người có từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm làm việc thực tế tại vùng đặc biệt khó khăn; 0,7 lần với thời gian từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm và một lần lương cơ sở nếu công tác từ đủ 15 năm trở lên.

Do căn cứ tính 2 loại phụ cấp khác nhau, báo cáo nhận định việc chuyển từ phụ cấp thu hút sang phụ cấp công tác lâu năm làm thu nhập giảm đáng kể, ảnh hưởng đến đời sống và tâm lý của người làm việc trên 5 năm. Tác động rõ hơn với những người không thuộc diện hưởng phụ cấp ưu đãi theo nghề.