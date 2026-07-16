ANTD.VN - Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi toàn quốc lần thứ I năm 2026 là hoạt động chính trị, nghiệp vụ có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.Hội thi là dịp để các địa phương giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống và phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.