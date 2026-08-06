Góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở Thủ đô

ANTD.VN -Ngày 06/8/2026, tại thành phố Hải Phòng, Ban Tổ chức Vòng chung kết toàn quốc Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ I năm 2026 tổ chức chuỗi hoạt động sinh hoạt chính trị ý nghĩa sâu sắc.

Chương trình do Đại tá Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc (Bộ Công an) và Đại tá Nguyễn Đức Thìn - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hải Phòng đồng chủ trì.

Tham dự có đại diện lãnh đạo đơn vị tham mưu của 8 địa phương, đại diện Văn phòng UBND thành phố, Sở Nội vụ thành phố Hải Phòng, thành viên chính thức của Đội thi thành phố Hà Nội và 7 Đội thi, cùng 180 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc 6 phường trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Sau lễ dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài nữ tướng Lê Chân, Ban Tổ chức đã gặp mặt, trao quà cho 30 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở thuộc diện gia đình chính sách. Hoạt động thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", sự quan tâm của Bộ Công an và Ban Tổ chức đối với những cá nhân đang ngày đêm đóng góp vào sự nghiệp bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ cơ sở.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an khẳng định, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã và đang phát huy hiệu quả vai trò hỗ trợ Công an cấp xã thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, các thành viên luôn tận tụy, trách nhiệm, bám địa bàn, gần dân, sát dân, trở thành lực lượng nòng cốt phối hợp cùng Công an cấp xã giữ vững ổn định an ninh, trật tự, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Ngay sau chương trình sinh hoạt chính trị, 8 Đội thi đã tham gia buổi tổng duyệt lần thứ hai nhằm rà soát toàn diện các nội dung, bảo đảm chương trình diễn ra đúng tiến độ, đúng kịch bản và yêu cầu của Ban Tổ chức.

Trong không khí khẩn trương trước ngày khai mạc, Đội thi thành phố Hà Nội thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và quyết tâm cao.

Việc tham gia đầy đủ các hoạt động chính trị, tri ân cùng chương trình tổng duyệt tại thành phố Hải Phòng không chỉ giúp các đội thi hoàn thiện nội dung chuyên môn mà còn góp phần bồi đắp truyền thống cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần đoàn kết và ý thức trách nhiệm của mỗi thành viên trước khi bước vào Vòng chung kết toàn quốc.

"Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội cùng quá trình chuẩn bị công phu, nghiêm túc, Đội thi thành phố Hà Nội đã sẵn sàng bước vào Vòng chung kết toàn quốc Hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ I năm 2026 với quyết tâm đạt thành tích cao, góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở Thủ đô ngày càng vững mạnh, rộng khắp, tận tụy, trách nhiệm, gắn bó mật thiết với nhân dân, chung sức cùng lực lượng Công an các cấp trong bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ địa bàn cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", Thượng tá Nguyễn Song Toàn – Phó Trưởng phòng Tham mưu CATP Hà Nội, Phó Trưởng đoàn, bày tỏ.