Xuyên đêm cứu nạn vụ xe khách lật trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

ANTD.VN - Nhận tin báo xe khách gặp tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) khu vực số 31 và 32, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương triển khai lực lượng, phương tiện xuyên đêm cứu các nạn nhân mắc kẹt. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, lực lượng cứu nạn đã đưa được nhiều nạn nhân ra khỏi phương tiện, góp phần hạn chế thiệt hại do vụ tai nạn gây ra.

Rạng sáng 17-7, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 31 và 32, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức cứu nạn thành công vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Km197+900 cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (hướng Hà Nam đi Hà Nội), thuộc địa phận thôn Vũ Lăng, xã Chương Dương, thành phố Hà Nội.

Theo đó, vào khoảng 0h40 ngày 17-7, đơn vị nhận tin báo từ Công an xã Chương Dương về việc xe ô tô khách biển kiểm soát 20C-117.22 gặp tai nạn giao thông, trên xe có nhiều người bị mắc kẹt cần được cứu nạn khẩn cấp. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CC&CNCH khu vực số 32 đã điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ, 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ từ trụ sở chính và phân đội nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Đồng thời, Đội CC&CNCH khu vực số 31 được điều động chi viện với 1 xe cứu nạn cứu hộ và 6 cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm triển khai lực lượng trong thời gian ngắn nhất.

Có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định trên xe khách có khoảng 32 người, gồm 31 hành khách và 1 lái xe. Sau cú va chạm mạnh, 26 người đã tự thoát ra ngoài hoặc được lực lượng Công an xã Chương Dương cùng người dân hỗ trợ đưa đi cấp cứu. Bên trong phương tiện vẫn còn 6 nạn nhân mắc kẹt, trong đó 3 người còn tỉnh nhưng bị thương và 3 người nghi đã tử vong do bị phương tiện đè ép.

Lực lượng cứu nạn tiếp cận kịp thời xử lý vụ TNGT trong đêm, cứu nhiều người bị mắc kẹt trong xe ra nơi an toàn

Trước tình huống khẩn cấp, cán bộ, chiến sĩ hai đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lập tức triển khai phương án cứu hộ bằng các thiết bị chuyên dụng như banh thủy lực, kìm cắt thủy lực, cáng cứu thương... Sau quá trình tiếp cận, lực lượng cứu nạn đã giải cứu thành công 3 nạn nhân bị thương còn tỉnh táo, nhanh chóng bàn giao cho lực lượng y tế đưa đi cấp cứu.

Đối với 3 nạn nhân còn lại bị mắc kẹt sâu dưới thân xe khách, do trọng lượng phương tiện quá lớn nên việc tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ huy cứu nạn đã quyết định huy động xe cẩu tải trọng lớn đến hiện trường để phối hợp nâng phương tiện.

Đến khoảng 2h25, xe cẩu có mặt, phối hợp cùng lực lượng Đội CC&CNCH khu vực số 31 và 32 tiến hành nâng thân xe, đưa 3 nạn nhân còn lại ra ngoài và bàn giao cho lực lượng y tế. Sau đó, các tổ công tác tiếp tục kiểm tra kỹ bên trong phương tiện, đồng thời phối hợp Công an xã Chương Dương xác minh, bảo đảm không còn người mắc kẹt trong xe.

Sau hơn hai giờ triển khai liên tục với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm và nỗ lực cao nhất, công tác cứu nạn kết thúc lúc 3h25 cùng ngày. Hiện trường sau đó được bàn giao cho Công an xã Chương Dương tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Lực lượng y tế tiếp nhận người bị thương để sơ cứu

Theo thống kê ban đầu, vụ tai nạn khiến nhiều người bị thương và 4 người tử vong; thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng tiếp tục thống kê, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.

Vụ việc cho thấy tinh thần sẵn sàng chiến đấu, phản ứng nhanh của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố Hà Nội. Trong điều kiện đêm tối, hiện trường phức tạp, nhiều nạn nhân mắc kẹt và phương tiện biến dạng nghiêm trọng, cán bộ, chiến sĩ hai Đội CC&CNCH khu vực số 31 và 32 đã phối hợp nhịp nhàng, sử dụng hiệu quả các trang thiết bị chuyên dụng để giành giật sự sống cho các nạn nhân, góp phần giảm thiểu hậu quả của vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.