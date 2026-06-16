"Sao Mai 2026" chính thức trở lại đường đua âm nhạc

ANTD.VN - Một trong những sân chơi âm nhạc lâu đời và uy tín nhất cả nước đã chính thức trở lại khi "Sao Mai 2026" bắt đầu nhận hồ sơ dự tuyển, kỳ vọng tìm kiếm những gương mặt mới có khả năng chinh phục khán giả bằng giọng hát, cá tính nghệ thuật và bản lĩnh sân khấu.

Các thí sinh giành giải cao nhất tại cuộc thi "Sao Mai 2022"

Sau 4 năm kể từ mùa giải gần nhất, "Sao Mai 2026" vừa chính thức khởi động, mở đầu hành trình tìm kiếm những giọng ca triển vọng trên khắp cả nước. Theo thông báo từ Ban Tổ chức, thí sinh có thể đăng ký tham gia cuộc thi từ ngày 16-6 đến hết ngày 30-7-2026.

Cụ thể, cuộc thi dành cho công dân Việt Nam hoặc công dân gốc Việt mang quốc tịch nước ngoài trong độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi. Bên cạnh yêu cầu về chuyên môn thanh nhạc, các thí sinh cần có khả năng cảm thụ âm nhạc, xử lý tác phẩm và truyền tải cảm xúc qua phần trình diễn. Đây tiếp tục được xem là cơ hội để những gương mặt trẻ yêu ca hát thử sức tại một sân chơi từng phát hiện nhiều giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt. Hồ sơ đăng ký được thực hiện theo hình thức trực tuyến, bao gồm các thông tin cá nhân theo mẫu, giấy tờ tùy thân còn hiệu lực và một video trình diễn ca khúc do chính thí sinh thể hiện.

Theo thông tin từ ban tổ chức "Sao Mai 2026", ở mùa giải năm nay, các thí sinh sẽ trình bày những ca khúc Việt Nam. Tại vòng sơ loại, thí sinh hát không nhạc đệm để ban giám khảo đánh giá trực tiếp chất giọng và kỹ thuật thanh nhạc. Bước sang vòng loại, thí sinh được sử dụng phần nhạc đệm, nhạc nền cho tiết mục dự thi song phải tự chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền đối với các tác phẩm được lựa chọn.

Quá trình tuyển chọn sẽ được tổ chức tại hai khu vực Bắc và Nam. Tại miền Nam, vòng sơ loại diễn ra trong hai ngày 31-7 và 1-8-2026, trước khi vòng loại được tổ chức vào ngày 2-8-2026 tại Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (số 7 Nguyễn Thị Minh Khai, TP.HCM). Trong khi đó, khu vực miền Bắc sẽ tổ chức vòng sơ loại từ ngày 7 đến 8-8-2026 và vòng loại vào ngày 9-8-2026 tại Đài Truyền hình Việt Nam (43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội).

Một điểm đáng chú ý của mùa giải năm nay là quy định đặc cách dành cho những thí sinh từng đạt giải chính thức tại các cuộc thi âm nhạc cấp tỉnh, cấp Trung ương hoặc các mùa giải "Sao Mai" trước đây. Những thí sinh này, nếu vẫn nằm trong độ tuổi quy định, sẽ được xem xét vào thẳng vòng loại mà không phải tham gia vòng sơ loại khu vực.

"Sao Mai" được biết đến là "cái nôi" âm nhạc phát hiện ra nhiều tài năng âm nhạc xuất sắc, trong đó có ca sĩ Tân Nhàn

Theo kế hoạch, các thí sinh vượt qua vòng loại sẽ bước vào giai đoạn ghi hình và tranh tài từ tháng 9 đến tháng 11-2026. Đây cũng là giai đoạn khán giả có cơ hội theo dõi hành trình trưởng thành của các giọng hát trẻ, từ kỹ thuật chuyên môn đến phong cách biểu diễn và bản lĩnh sân khấu.

Ra đời từ những năm cuối thập niên 1990 với tiền thân là "Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc" - cuộc thi âm nhạc truyền hình đầu tiên phát sóng trên VTV, cho tới nay "Sao Mai" đã trở thành một trong những sân khấu thanh nhạc uy tín nhất Việt Nam. Không chỉ là nơi phát hiện những giọng hát xuất sắc, sân chơi "Sao Mai" còn góp phần gìn giữ và lan tỏa các giá trị âm nhạc truyền thống, là cái nôi của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: Trọng Tấn, Anh Thơ, Tân Nhàn...Trải qua gần ba thập kỷ, "Sao Mai" vẫn khẳng định vị thế là thước đo chuyên môn và bệ phóng cho nhiều thế hệ ca sĩ Việt.