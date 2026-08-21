Vinamilk đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất tại dấu mốc 50 năm

ANTD.VN -Ngày 20/8/2026 tại TP.HCM, Vinamilk tiếp tục đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất – phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Dấu mốc nửa thế kỷ cũng mở ra một chặng phát triển mới của thương hiệu sữa Việt, với mục tiêu tiếp tục đổi mới để phụng sự tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng và đưa những giá trị Việt Nam vươn xa trên thị trường quốc tế.

Dấu mốc đặc biệt trên hành trình 50 năm

Ngày 20/8/2026, tại TP.HCM, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng TP.HCM; đại diện lãnh đạo các sở ban ngành TP.HCM, các đối tác cùng nhiều thế hệ lãnh đạo, cán bộ, người lao động Vinamilk. Tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Được trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Vinamilk và phát biểu ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp trong 50 năm xây dựng và phát triển.

Ông Nguyễn Văn Được, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.HCM trao Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Vinamilk. Ảnh: Vi Nam

Huân chương Độc lập hạng Nhất là sự ghi nhận đối với những thành tích, đóng góp của Vinamilk trong lao động, sản xuất, kinh doanh và sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước. Ở dấu mốc 50 năm, phần thưởng cao quý cũng ghi nhận một hành trình bền bỉ: từ góp phần giải quyết nhu cầu dinh dưỡng trong những năm đầu sau thống nhất, phát triển ngành chăn nuôi bò sữa và năng lực sản xuất trong nước, đến nâng tầm thương hiệu quốc gia, mở rộng thị trường quốc tế; đồng thời duy trì các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng, sức khỏe cộng đồng qua nhiều thế hệ. Đây cũng là những đóng góp của Vinamilk đã được lãnh đạo Nhà nước ghi nhận và trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động lần 2 tại lễ kỷ niệm 50 năm trước đó ở nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định: “Vinamilk là niềm tự hào của Thành phố Hồ Chí Minh”, đồng thời đánh giá sự phát triển của Vinamilk cũng là một phần quan trọng trong sự phát triển và lớn mạnh của Thành phố. Theo ông, Huân chương Độc lập hạng Nhất là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ và đóng góp của Vinamilk đối với nền kinh tế đất nước, sức khỏe của các thế hệ người Việt cũng như sự phát triển chung của TP.HCM và cả nước.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Vinamilk. Ảnh: Vi Nam

Ra đời năm 1976, chỉ một năm sau ngày đất nước thống nhất, Vinamilk khởi đầu từ những nhà máy với điều kiện sản xuất còn nhiều hạn chế. Từ điểm xuất phát ấy, doanh nghiệp từng bước xây dựng năng lực sản xuất, vùng nguyên liệu, hệ thống phân phối và thị trường quốc tế. Xuyên suốt những thay đổi về quy mô, công nghệ hay thị trường, dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng được xác định là sứ mệnh cốt lõi.

50 năm và triết lý “để tâm phụng sự”

Nhìn lại hành trình nửa thế kỷ, Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng - Anh hùng Lao động - Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên cho biết điều doanh nghiệp nhìn thấy từ những ngày đầu “không chỉ là những nhà máy cần được khôi phục”, mà còn là nhu cầu để trẻ em Việt Nam được tiếp cận nguồn dinh dưỡng chất lượng, mỗi gia đình có thêm điều kiện chăm lo sức khỏe và ngành sữa Việt Nam có thể đứng vững bằng năng lực của chính mình.

Phía sau quá trình phát triển ấy là một nguyên tắc được bà Mai Kiều Liên nhiều lần nhấn mạnh: “Thực phẩm đi vào cơ thể người là không có cơ hội sửa sai.” Vì vậy, theo Tổng Giám đốc Vinamilk, chất lượng “không chỉ là tiêu chuẩn sản xuất mà là đạo đức nghề nghiệp, là trách nhiệm với người tiêu dùng và là nguyên tắc mà chúng tôi không bao giờ thỏa hiệp”.

Tổng Giám đốc Vinamilk Mai Kiều Liên chia sẻ về sứ mệnh và hành trình 50 năm của doanh nghiệp. Ảnh: Vi Nam

Bà Mai Kiều Liên gọi cách Vinamilk theo đuổi sứ mệnh ấy suốt 50 năm bằng một cách diễn đạt giản dị: “để tâm phụng sự”. “Chúng tôi tâm niệm mình phải không ngừng đổi mới, không ngừng sáng tạo, để mỗi thế hệ Việt Nam được thụ hưởng nền dinh dưỡng tốt hơn thế hệ trước; và để một thương hiệu dinh dưỡng Việt Nam có thể bước ra thế giới bằng chính chất lượng toàn cầu của mình”, bà chia sẻ.

Sau nửa thế kỷ, Vinamilk hiện đứng thứ 36 thế giới về doanh thu ngành sữa; thương hiệu được định giá 2,6 tỷ USD, đạt xếp hạng AAA+ và được Brand Finance ghi nhận là “Thương hiệu sữa tiềm năng nhất thế giới”. Sản phẩm của doanh nghiệp hiện diện tại 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Bước vào tuổi 50 với động lực tăng trưởng mới

Dấu mốc 50 năm cũng đến trong thời điểm Vinamilk ghi nhận sự tăng trưởng tích cực trong hoạt động kinh doanh.

Quý II/2026, doanh thu thuần hợp nhất đạt 18.847 tỷ đồng, tăng 12,5% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 3.184 tỷ đồng, tăng 28%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất đạt 34.996 tỷ đồng, tăng 17,8%; lợi nhuận sau thuế đạt 5.643 tỷ đồng, tăng 38,4%. Động lực tăng trưởng đến từ sự phục hồi rõ nét của thị trường nội địa, đà tăng trưởng ổn định của hoạt động kinh doanh quốc tế và đóng góp tích cực từ các công ty thành viên.

Đặc biệt, doanh thu thị trường nước ngoài đạt 8.400 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 39,1% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế của Vinamilk tính đến tháng 7/2026 đạt gần 3,9 tỷ USD.

Cùng với kết quả kinh doanh, năng lực đổi mới sản phẩm tiếp tục được ghi nhận trên thị trường quốc tế. Tại World Dairy Innovation Awards 2026, Vinamilk được vinh danh ở 5 hạng mục, từ dinh dưỡng trẻ em, dinh dưỡng theo lứa tuổi đến sữa tươi, kem và thiết kế bao bì.

Chủ tịch HĐQT Vinamilk Nguyễn Hạnh Phúc trao Kỷ niệm chương 50 năm cống hiến trọn đời cho Tổng Giám đốc Mai Kiều Liên. Ảnh: Vi Nam

Nhưng khi chia sẻ về dấu mốc nửa thế kỷ, điều mà Tổng Giám đốc Vinamilk nhấn mạnh nhiều hơn không phải là những con số mà là những con người đã góp phần tạo nên doanh nghiệp hôm nay: nhiều thế hệ cán bộ, người lao động, người nông dân, cổ đông, đối tác, nhà phân phối và hàng triệu người tiêu dùng. “Trong hành trình 50 năm, không có sự ghi nhận nào lớn hơn niềm tin được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác”, bà Mai Kiều Liên chia sẻ.

Niềm tin ấy cũng gắn với điều Vinamilk lựa chọn theo đuổi từ những ngày đầu: để ngày càng nhiều người Việt được tiếp cận nguồn dinh dưỡng tốt hơn. Như bà Mai Kiều Liên đúc kết về sứ mệnh đã gắn kết nhiều thế hệ Vinamilk: “Dinh dưỡng chất lượng cao là quyền bình đẳng cho tất cả.”

Dấu mốc cho một hành trình mới

Nếu nửa thế kỷ đầu tiên là quá trình xây dựng nền tảng, mở rộng quy mô và đưa một thương hiệu dinh dưỡng Việt Nam ra thế giới, Vinamilk xác định chặng đường tiếp theo sẽ hướng tới những giá trị lâu dài hơn cho sức khỏe cộng đồng, môi trường bền vững và vị thế của thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế.

“Vinamilk đã được sinh ra bởi đất nước Việt Nam, được nuôi dưỡng bởi con người Việt Nam”, bà Mai Kiều Liên nói khi nhìn lại hành trình 50 năm. Huân chương Độc lập hạng Nhất vì thế vừa là sự ghi nhận đối với những đóng góp đã được bền bỉ tạo dựng qua nhiều thế hệ, vừa mở ra một dấu mốc mới. Từ sứ mệnh chăm sóc dinh dưỡng cho người Việt được xác lập từ những ngày đầu, Vinamilk tiếp tục đặt mục tiêu đổi mới để phụng sự tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng, tạo ra những giá trị bền vững cho đất nước và đưa một thương hiệu được sinh ra từ Việt Nam tiếp tục vươn xa trên thế giới.