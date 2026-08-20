Đánh giá đúng thực trạng, đúng vấn đề, tạo chuyển biến ngay từ cơ sở

ANTD.VN - Ngày 20-8, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội dẫn đầu Đoàn Kiểm tra, giám sát số 12 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Đảng ủy các xã Bất Bạt và Yên Bài.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Bất Bạt

Đánh giá đúng năng lực cán bộ để nâng cao hiệu quả vận hành bộ máy

Thực hiện Quyết định số 2242-QĐ/TU ngày 5-8-2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 12 đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Yên Bài và xã Bất Bạt về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ và việc thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2026.

Nội dung làm việc tập trung vào kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng; thực hiện các kết luận kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh tinh thần làm việc là không kiểm tra hình thức, không dừng ở việc nghe báo cáo, mà phải nhìn thẳng vào thực tiễn để đánh giá đúng thực trạng, chỉ đúng vấn đề và xác định giải pháp tạo chuyển biến sau kiểm tra.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, cuộc kiểm tra, giám sát diễn ra trong thời điểm Hà Nội vừa sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Vì vậy, yêu cầu đặt ra hiện nay laà phải nâng cao chất lượng vận hành, năng lực thực thi và trách nhiệm của cấp cơ sở.

Từ yêu cầu đó, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 12 đề nghị địa phương tập trung làm rõ những nội dung theo đề cương của Ban Thường vụ Thành ủy và những vấn đề thực tiễn phát sinh cần bổ sung.

Đại diện lãnh đạo cơ sở báo cáo kết quả với đoàn kiểm tra giám sát

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Đinh Hải Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Yên Bài cho biết, xuất phát từ thực tế của địa phương, Đảng ủy xã đã ban hành Kế hoạch về thực hiện Thông báo kết luận số 587-TB/TU ngày 24/7/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy; xác định rõ 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để triển khai thực hiện.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Yên Bài

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng lưu ý với lãnh đạo cấp xã những lợi thế về nông nghiệp sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, trải nghiệm và văn hóa cũng đồng thời đặt ra yêu cầu quản lý ngày càng cao về đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng, môi trường, đầu tư, giải phóng mặt bằng và hoạt động du lịch.

Do đó, chất lượng đội ngũ cán bộ không thể chỉ đánh giá qua hồ sơ, bằng cấp hay việc hoàn thành các thủ tục hành chính, mà phải được xem xét trực tiếp qua năng lực quản trị địa bàn và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Trên cơ sở đó, đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra yêu cầu địa phương làm rõ việc triển khai các chương trình hành động thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất và các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Đặc biệt, việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần được đánh giá bằng kết quả cụ thể. Địa phương phải chỉ ra được những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả để có thể nghiên cứu nhân rộng.

Cùng với đó là công tác tổ chức, sắp xếp, bố trí cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng và tự đào tạo; việc vận hành các phòng, ban chuyên môn; những khó khăn, vướng mắc trong công tác nhân sự và các kiến nghị, đề xuất cần Thành phố tháo gỡ.

“6 rõ” để kiểm tra đi vào thực chất

Một trong những nội dung được Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 12 đặc biệt nhấn mạnh là phải đánh giá thực chất việc vận hành, phối hợp giữa 4 trục: Đảng ủy - HĐND - UBND - MTTQ; việc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch và công tác kiểm tra, giám sát trên cả 4 trục.

Đối với việc sắp xếp tổ chức ở cơ sở, Đoàn kiểm tra yêu cầu đánh giá rõ kết quả sắp xếp thôn, trường học, cơ sở giáo dục; nắm bắt dư luận xã hội, mức độ đồng tình, ủng hộ của cán bộ, nhân dân; đồng thời xem xét hoạt động của chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, trưởng thôn và đội ngũ cán bộ cơ sở sau sắp xếp.

Cùng với đó, việc rà soát trụ sở, nhà đất, cơ sở vật chất, tài sản công sau sắp xếp cũng phải được làm rõ, nhất là tài sản đang sử dụng, tài sản dôi dư, sử dụng chưa hết công suất, phương án xử lý và trách nhiệm quản lý; không để xảy ra tình trạng bỏ trống, xuống cấp hoặc sử dụng kém hiệu quả.

Các đại biểu làm tại xã Yên Bài

Các chỉ tiêu Thành phố giao, khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu ngân sách, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, các dự án, công trình trọng điểm cũng được yêu cầu đánh giá cụ thể. Đối với công tác phân cấp, ủy quyền, địa phương phải chỉ rõ những điểm nghẽn phát sinh trong quá trình thực hiện và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Đoàn kiểm tra yêu cầu đánh giá việc thực hiện chỉ đạo của Trung ương và Thành phố về giải quyết 5 “điểm nghẽn”, đồng thời chủ động chỉ ra những điểm nghẽn khác ngay tại địa bàn để có hướng xử lý phù hợp.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng yêu cầu toàn bộ quá trình làm việc phải quán triệt tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Nội dung đã rõ thì đi thẳng vào kết quả; số liệu chưa thống nhất phải tiếp tục làm rõ; vấn đề chưa đủ căn cứ thì phải kiểm chứng, tuyệt đối không suy diễn, không vội kết luận. Tinh thần này cũng được đặt ra đối với việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ. Việc bố trí, sắp xếp cán bộ phải gắn với yêu cầu nhiệm vụ, năng lực thực tiễn và hiệu quả công việc; đồng thời phải nhận diện những khó khăn, bất cập để kịp thời điều chỉnh, bảo đảm bộ máy cơ sở hoạt động thông suốt, hiệu quả.

Từ xã Bất Bạt đến xã Yên Bài, yêu cầu đặt ra đối với công tác kiểm tra, giám sát không chỉ là chỉ ra những hạn chế, tồn tại, mà quan trọng hơn là giúp cấp ủy cơ sở nhận diện đúng vấn đề, phát huy những cách làm hiệu quả và chủ động khắc phục những nội dung thuộc thẩm quyền.

Với tinh thần trao đổi thẳng thắn, ngắn gọn, thực chất, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 12 yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy các địa phương phát huy trách nhiệm, làm rõ những việc cần khắc phục, đồng thời ghi nhận đúng những kết quả, mô hình, cách làm tốt. Qua đó, công tác kiểm tra, giám sát thực sự trở thành một kênh quan trọng giúp cấp ủy cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.