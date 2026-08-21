Chủ tịch Hà Nội: Việc kiểm soát khí thải phương tiện giao thông phải thận trọng bởi tác động đến người dân

ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng lưu ý các cơ quan chức năng thực hiện việc kiểm soát khí thải phương tiện giao thông đúng lộ trình nhưng phải thận trọng, bởi tác động trực tiếp đến người dân…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp về công tác duy trì vệ sinh môi trường, xử lý ô nhiễm không khí trên địa bàn thành phố chiều 20-8, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, thời gian qua, thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác cải thiện môi trường. Nhờ đó, trong thời gian tương đối ngắn, kết quả đạt được bước đầu khá tích cực.

Qua các báo cáo và theo dõi, số ngày có chất lượng không khí ở mức báo động đỏ của Hà Nội đã giảm so với năm 2025. Tuy nhiên, khi bước vào những thời điểm có điều kiện thời tiết bất lợi, nguy cơ ô nhiễm không khí và các vấn đề liên quan đến xử lý chất thải, nước thải có thể tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đặc biệt, vào mùa thu hoạch, tình trạng đốt rơm rạ, đốt phụ phẩm nông nghiệp có thể gia tăng, tác động đến chất lượng không khí...

Vì vậy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu, thời gian tới, nhiệm vụ trước hết là không để môi trường xấu đi, đồng thời từng bước tháo gỡ điểm nghẽn về môi trường.

Về ô nhiễm không khí, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tiếp tục kiểm soát chặt các nguồn phát thải. Đối với tình trạng đốt rơm rạ, rác thải không đúng quy định, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các địa phương phải tăng cường kiểm tra, giám sát; trường hợp vi phạm phải xử lý nghiêm.

Đối với hoạt động xây dựng, đặc biệt là các công trình phá dỡ, Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu tăng cường kiểm soát, có biện pháp hạn chế phát tán bụi trong quá trình thi công, vận chuyển và phá dỡ.

Đối với kiểm soát khí thải phương tiện giao thông, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng lưu ý các cơ quan chức năng phải thực hiện đúng lộ trình, thận trọng trong triển khai, bởi chính sách có tác động trực tiếp đến người dân, phát sinh chi phí và yêu cầu tuân thủ mới.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cũng nhấn mạnh, ý thức của người dân có vai trò đặc biệt quan trọng trong giữ gìn vệ sinh môi trường. Để tăng cường giám sát, thành phố cần phát huy hiệu quả hệ thống camera và sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, cộng đồng dân cư. Các điểm tập kết rác phát sinh không đúng quy định phải được phát hiện, xử lý kịp thời, không để tái diễn…

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Thanh Nam báo cáo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Lê Thanh Nam cho biết, tính từ ngày 1-1 đến 11-8, tỷ lệ số ngày có chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình đạt 73,28%, tăng so với mức 71,18% của kỳ báo cáo 6 tháng và đang tiến gần mục tiêu 75% đề ra cho cả năm 2026. Nồng độ bụi mịn PM2.5 trung bình ngày đạt 40,95 µg/m³, đáp ứng quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT.

Một trong những giải pháp trọng tâm được Hà Nội triển khai là kiểm soát phát thải từ giao thông. Từ ngày 1-7, thành phố triển khai 100% tuyến buýt trong Vùng phát thải thấp sử dụng phương tiện xanh.

Về việc chuyển đổi phương tiện cá nhân tại Vành đai 1, ông Lê Thanh Nam cho biết, xe mô tô sử dụng nhiên liệu xăng vẫn chiếm tỷ lệ rất cao tại các phường, phổ biến từ 94% đến 97% tổng số phương tiện. Xe mô tô điện đã xuất hiện tại tất cả địa bàn, song số lượng còn hạn chế, khoảng 1.000-3.500 xe/phường, tương ứng 3-6%. Tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng và Tây Hồ, số lượng xe điện đã bắt đầu tăng, cho thấy xu hướng chuyển đổi bước đầu.