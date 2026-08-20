Việt Nam kiên quyết ngăn chặn gian lận xuất xứ và trung chuyển hàng hóa bất hợp pháp

ANTD.VN - Chiều 20/8, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả câu hỏi của phóng viên về việc Hoa Kỳ mới đây đã nêu 40 đối tác thương mại có nguy cơ bị lợi dụng để tránh thuế quan, trong đó có Việt Nam; theo đó, hàng hóa được vận chuyển qua một nước thứ ba để hưởng lợi từ mức thuế thấp hơn nhằm tránh mức thuế cao do Hoa Kỳ áp đặt, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết:

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: An Đăng/TTXVN



Việt Nam chủ trương thúc đẩy hợp tác thương mại lành mạnh với các đối tác trên cơ sở tự do, công bằng, cùng có lợi, phù hợp với các thỏa thuận song phương, đa phương, cũng như các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đồng thời đã và đang tập trung xây dựng thể chế, nâng cao năng lực thực thi các khuôn khổ pháp lý, quy định chống gian lận nguồn gốc xuất xứ nói riêng và gian lận thương mại nói chung, kiên quyết ngăn chặn gian lận xuất xứ và trung chuyển hàng hóa bất hợp pháp.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam đưa ra các cam kết quốc tế mạnh mẽ chống lại mọi hành vi gian lận thương mại, hợp tác chặt chẽ để bảo đảm thực thi nghiêm túc các cam kết, nỗ lực của Việt Nam được cộng đồng quốc tế ghi nhận.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi về các quan tâm của phía Hoa Kỳ trên tinh thần xây dựng, phù hợp với quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ, qua đó duy trì quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước phát triển ổn định, cùng có lợi, đồng thời góp phần xây dựng môi trường đầu tư và kinh doanh minh bạch, lành mạnh tại Việt Nam”, Người Phát ngôn Phạm Thu Hằng nêu rõ.