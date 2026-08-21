Hết hạn xác nhận nhập học đợt 1, thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển đại học bổ sung từ ngày mai

ANTD.VN - 17h chiều nay, 21-8, hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GD-ĐT sẽ dừng việc xác nhận nhập học với thí sinh trúng tuyển đợt 1.

Thí sinh cần cân nhắc kỹ trước thời điểm đóng cổng xác nhận nhập học đại học đợt 1.

Theo kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), thời hạn xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 kết thúc lúc 17h ngày 21.8. Từ ngày 22.8, các trường chưa tuyển đủ chỉ tiêu có thể thông báo xét tuyển bổ sung.

Thí sinh đăng nhập Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ GDĐT tại địa chỉ: https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn bằng tài khoản đã sử dụng khi đăng ký nguyện vọng.

Sau khi đăng nhập, thí sinh vào mục tra cứu kết quả xét tuyển, kiểm tra đúng trường, ngành trúng tuyển và thực hiện thao tác xác nhận nhập học. Trạng thái nguyện vọng cần chuyển sang “Đã xác nhận nhập học”.

Thí sinh nên chụp lại màn hình hoặc lưu thông tin xác nhận thành công để làm căn cứ khi cần đối chiếu.

Thực tế, vẫn có thí sinh trúng tuyển nhưng chưa xác nhận nhập học do có kế hoạch khác hoặc chờ cơ hội xét tuyển bổ sung tại trường, ngành yêu thích.

Các chuyên gia lưu ý, thí sinh cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định, bởi việc không xác nhận nhập học đúng thời hạn đồng nghĩa với việc từ chối kết quả trúng tuyển đợt 1.

Hiện đã có gần 100 trường đại học, học viện trên cả nước đã thông báo xét tuyển bổ sung đợt 2 năm 2026. Đây là cơ hội để những thí sinh chưa trúng tuyển hoặc chưa xác nhận nhập học tìm kiếm thêm lựa chọn phù hợp. Theo đó, từ ngày 22-8 đến tháng 12-2026 tùy theo quy định mỗi trường, các cơ sở đào tạo sẽ thực hiện các đợt xét tuyển bổ sung.

Tuy nhiên, chuyên gia khuyến nghị thí sinh cần chủ động tìm hiểu thông tin từ nguồn chính thống, đặc biệt lưu ý điều kiện xét tuyển, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu, hồ sơ và thời hạn đăng ký của từng trường.