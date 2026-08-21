An ninh Thủ đô là một tập thể đoàn kết, dám nghĩ, dám làm và luôn nỗ lực cố gắng vượt qua thử thách

ANTD.VN - Sinh ngày 14-3-1962, Thiếu tướng Đào Thanh Hải đã trải qua nhiều trọng trách trong lực lượng Công an như Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Trưởng Công an quận Thanh Xuân và từ tháng 6-2014, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Trong suốt quá trình công tác, Thiếu tướng Đào Thanh Hải luôn gắn bó mật thiết với Báo An ninh Thủ đô.

Thiếu tướng Đào Thanh Hải (Nguyên Đại biểu Quốc hội, Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội)



Ông vẫn còn nhớ mãi những gương mặt quen thuộc của các phóng viên báo thường xuyên đến Phòng Cảnh sát hình sự thu thập tin bài, gồm: đồng chí Trần Thị Hoàng Trâm, Nguyễn Tiến Chính, Đinh Công Tiến và Vi Hồng Tuấn. Ông bày tỏ sự nể phục trước sự “gan lì” của các phóng viên An ninh Thủ đô khi “săn tin”. Họ có thể bám địa bàn từ sáng đến đêm để lấy tin tức ngay khi có được thông tin mới. Bên cạnh đó, các phóng viên Báo An ninh Thủ đô còn tham gia cùng lực lượng Cảnh sát hình sự Công an Thủ đô truy bắt tội phạm hình sự nguy hiểm như truy bắt ổ nhóm tội phạm chuyên đòi nợ thuê có trụ sở tại phố Vọng cách đây hơn 15 năm, vụ truy bắt ổ nhóm chuyên trộm cắp và tiêu thụ xe máy có “đại bản doanh” tại xã Kim Lũ, huyện Sóc Sơn (cũ) và nhiều chuyên án khác…

Báo An ninh Thủ đô đã chung tay hỗ trợ con liệt sĩ công an, con cán bộ chiến sĩ công an mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn qua những khoản trợ cấp hàng tháng được duy trì đều đặn

Những kỷ niệm của ông với Báo An ninh Thủ đô còn rất nhiều. Từ khi còn là chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự, rồi về làm Trưởng Công an quận Thanh Xuân, ông đều gắn bó với Báo An ninh Thủ đô. Các phóng viên và cán bộ báo đều rất quý mến ông bởi ông luôn sẵn lòng cung cấp thông tin cho báo và ngược lại, các đồng chí bên báo viết cũng rất hay. Từ những chuyên án được khám phá, cho đến những bài xây dựng lực lượng, những tấm gương người tốt - việc tốt đều được các phóng viên, biên tập viên Báo An ninh Thủ đô chắt chiu, biên tập công phu trước khi đưa ra một sản phẩm báo chí. Đối với họ, phải làm sao để món ăn tinh thần được độc giả đón nhận một cách hào sảng, phấn khởi và tâm đắc. Sau này, khi ở cương vị Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, ông càng hiểu rõ An ninh Thủ đô là một tập thể đoàn kết, dám nghĩ, dám làm và luôn nỗ lực cố gắng để vượt qua thử thách về mô hình tổ chức bộ máy hoạt động. Ông và các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thời điểm đó luôn ủng hộ Báo An ninh Thủ đô, luôn mong muốn mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với báo.

Tập thể Ban Biên tập và cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên, người lao động An ninh Thủ đô tham gia chương trình sinh hoạt chính trị về nguồn tại Di tích lịch sử quốc gia Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, tỉnh Thái Nguyên, ngày 11-7-2026

Nhân kỷ niệm 50 năm ngày An ninh Thủ đô phát hành số báo đầu tiên, Thiếu tướng Đào Thanh Hải gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới tập thể Ban Biên tập, cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên, người lao động Báo An ninh Thủ đô luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Những tình cảm và đánh giá cao của Thiếu tướng Đào Thanh Hải dành cho Báo An ninh Thủ đô là minh chứng cho mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an Thủ đô với cơ quan báo chí của ngành, cùng chung sức vì sự bình yên và phát triển của Thủ đô Hà Nội.