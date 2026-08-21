Lan tỏa mạnh mẽ chiến dịch "Tôi yêu Tổ quốc tôi" trên toàn quốc

ANTD.VN - Nhằm hướng tới tạo đợt lan tỏa mạnh mẽ về lòng yêu nước trong thanh thiếu nhi, với thông điệp yêu Tổ quốc bằng những việc làm cụ thể, chiến dịch truyền thông 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' được triển khai trên toàn quốc từ ngày 21/8 - 2/9.

Chiến dịch diễn ra từ ngày 21/8 đến hết ngày 2/9/2026 trong đó, cao điểm truyền thông từ ngày 30/8 - 2/9. Thông điệp chủ đạo là "Tôi yêu Tổ quốc tôi - Yêu Tổ quốc bằng hành động", với câu dẫn xuyên suốt "Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng…".

Mỗi cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên được khuyến khích hoàn thiện câu dẫn này bằng một việc làm, hành động hoặc câu chuyện cụ thể của bản thân.

Thông qua chiến dịch, T.Ư Đoàn và T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam mong muốn tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa lịch sử của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Quốc khánh 2/9, qua đó giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, bồi đắp lý tưởng cách mạng và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chiến dịch cũng hướng tới phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội trong lan tỏa thông tin tích cực trên không gian mạng, khuyến khích người trẻ thể hiện tình yêu quê hương, đất nước bằng những việc làm thiết thực gắn với học tập, lao động, công tác và đời sống hằng ngày.

Theo kế hoạch, 100% tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc và Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cấp tỉnh sẽ triển khai chiến dịch. Ban tổ chức đặt mục tiêu có ít nhất 30.000 nội dung sáng tạo gắn hashtag #ToiYeuToQuocToi, trong đó ít nhất 25.000 video ngắn trên TikTok, Facebook Reels, YouTube Shorts và các nền tảng tương tự.

Chiến dịch phấn đấu đạt tối thiểu 500 triệu lượt xem, tiếp cận và hướng tới trên 1 tỉ lượt xem, tiếp cận. Ít nhất 300 người có ảnh hưởng, nhà sáng tạo nội dung và gương thanh niên tiêu biểu sẽ tham gia hưởng ứng; khoảng 500 sản phẩm truyền thông tiêu biểu được lựa chọn để giới thiệu trên các kênh của T.Ư và đối tác truyền thông.

Nội dung của chiến dịch được triển khai qua 5 chủ đề: "Tôi nhớ", "Tôi tự hào", "Tôi gìn giữ", "Tôi hành động" và "Tôi dựng xây". Trong đó, "Tôi nhớ" lan tỏa những câu chuyện lịch sử, truyền thống cách mạng và sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ đi trước.

Điểm nhấn của chiến dịch là thử thách "Tôi yêu Tổ quốc tôi bằng…", khuyến khích người tham gia sáng tạo video ngắn, hình ảnh hoặc bài viết để kể về hành động của mình. Đó có thể là một ngày tình nguyện, nỗ lực học tập tốt hơn, một sáng kiến trong công việc, giữ gìn môi trường, kể lại câu chuyện lịch sử hoặc giới thiệu vẻ đẹp quê hương.

Đặc biệt, vào 7h00 ngày 2/9, Lễ chào cờ với chủ đề "Tôi yêu Tổ quốc tôi" sẽ được tổ chức đồng loạt trên cả nước, khuyến khích triển khai đến cấp chi đoàn, gắn với các hoạt động sinh hoạt truyền thống và tìm hiểu về ý nghĩa Ngày Quốc khánh.

Từ ngày 25/8 - 2/9, hoạt động cao điểm "Triệu trái tim yêu Tổ quốc" sẽ được triển khai trên toàn quốc. Đoàn viên, hội viên, thanh niên sẽ đồng loạt thay ảnh đại diện theo khung của chiến dịch, lan tỏa nội dung "Nhà tôi có một lá cờ", chia sẻ hình ảnh Quốc kỳ tại gia đình, cơ quan, trường học và các địa danh lịch sử.