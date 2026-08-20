Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, Bắc Bộ có thể mưa lớn diện rộng, kéo dài

ANTD.VN - Dự báo khoảng sáng sớm mai (21/8), áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào khu vực Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Đường đi của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông 14h00 ngày 20/8/2026

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, lúc 13 giờ ngày 20/8/2026, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,5 độ Vĩ Bắc; 109,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/h), giật cấp 8. Di chuyển theo hướng Tây, tốc độ 5-10km/h.

Dự báo khoảng sáng sớm mai (21/8) áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển vào khu vực Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão, cường độ cấp 8, giật cấp 10.

Hiện tại áp thấp nhiệt đới đang nằm trên một dải hội tụ nhiệt đới, trục của dải hội tụ nhiệt đới này đi qua khu vực giữa Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và khu vực của Bắc Trung Bộ, với đặc điểm duy trì hoạt động trên dải hội tụ nhiệt đới, di chuyển chậm, trong khi trường dòng dẫn quy mô lớn và tương tác với các hệ thống thời tiết xung quanh còn thay đổi. Vì vậy, các mô hình dự báo đến thời điểm hiện tại vẫn có sự phân tán nhất định về quỹ đạo, cường độ và khu vực ảnh hưởng trực tiếp trên đất liền.

Theo số liệu hiện tại, có 2 nhóm kịch bản rủi ro thiên tai chính:

Kịch bản 1 - Kịch bản có khả năng cao (60-70%)

Áp thấp nhiệt đới sau khi vào vịnh Bắc Bộ di chuyển chậm, có khả năng mạnh lên thành bão cấp 8, di chuyển lên phía Bắc và đổ bộ vào khu vực ven biển Đông Bắc Bộ. Kịch bản này khiến cho mưa lớn tại Bắc Bộ gia tăng trở lại từ ngày 21/8 và tập trung ở khu vực phía Đông của Bắc Bộ, trong đó khu vực Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh có mưa to đến rất to.

Kịch bản 2 - Kịch bản cực đoan về mưa, có xác suất xảy ra khoảng 30-40%: sau khi vào Vịnh Bắc Bộ và mạnh lên thành bão, ATNĐ/bão tiếp tục đi chậm về phía tây và đổ bộ vào khu vực phía Nam của vùng đồng bằng Bắc Bộ rồi suy yếu. Kịch bản này sẽ gây ra mưa to đến rất to tại phía đông Bắc Bộ, cao điểm từ 22-25/8.

Các kịch bản này sẽ còn thay đổi khi áp thấp nhiệt đới di chuyển sâu vào Vịnh Bắc Bộ trong 1-2 ngày tới, vì thế cần chú ý theo dõi diễn biến của áp thấp nhiệt đới, tình hình thiên tai, gió mạnh, mưa dông trên Biển Đông trong các bản tin tiếp theo của cơ quan khí tượng thủy văn.