Hà Tĩnh ngập lụt do mưa lớn kéo dài

ANTD.VN - Mưa lớn gây ngập lụt, sạt lở đất tại nhiều khu vực ở Hà Tĩnh, ảnh hưởng đến giao thông và đời sống của người dân.

Mưa lớn gây ngập nhiều nơi tại Hà Tĩnh

Mưa lớn từ ngày 19/8 đến ngày 21/8 khiến nhiều tuyến đường bị ngập, chia cắt; một số công trình, tường rào nhà dân ở các địa phương bị hư hỏng. Khoảng 3.300,25ha lúa Hè Thu bị ngập, thiệt hại.

Mưa lớn cũng khiến cầu tràn Kim Bình bị ngập, gây chia cắt giữa xã Sơn Kim 1 và Sơn Kim 2.

Vào chiều 20/8, khu vực đầu nguồn xã Sơn Kim 2 (Hà Tĩnh), nước từ thượng nguồn đổ về cuồn cuộn trong điều kiện mưa lớn kéo dài. Người dân được khuyến cáo hạn chế đi lại tại những khu vực có nguy cơ ngập, sạt lở.

Tại xã Gia Hanh, mưa lớn kéo dài khiến nước dâng cao, tràn vào một số nhà dân, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Xã Hồng Lộc cũng ghi nhận ngập cục bộ tại một số tuyến đường và khu dân cư, trong đó có khu vực thôn Quan Nam. Chính quyền địa phương đã trực tiếp kiểm tra, nắm tình hình và chỉ đạo triển khai các phương án ứng phó.

Hàng nghìn ha lúa bị ảnh hưởng do mưa lớn

Tại xã Cẩm Trung, một số tuyến đường xuất hiện sạt lở, trong đó có tuyến từ thôn 6 lên mỏ đá Lạc An và tuyến đường ven biển khu vực Hải Đăng.

Chính quyền vẫn đang cấm người và phương tiện di chuyển trên tuyến đường quốc phòng tuần tra ven biển, đường vào mỏ đá Lạc An và khu vực Núi Rác do ảnh hưởng sạt lở.

Trước dự báo mưa lớn kéo dài, chính quyền các địa phương đang tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, kiểm tra các khu vực xung yếu và chủ động phương án ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn cho người dân.

Từ đêm 20 đến sáng nay (21/8), mưa ngớt, tình trạng ngập úng tại các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã giảm, còn một số tuyến đường liên thôn ngập nhưng người dân vẫn qua lại được.