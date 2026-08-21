Bộ Nội vụ nói gì về đề xuất nghỉ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày?

ANTD.VN - Sở Nội vụ Sơn La đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, từ ngày 2/9 đến 5/9, nhằm tạo điều kiện để người lao động đưa con đến trường.

Đề xuất tăng thêm 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh, từ ngày 2/9 đến 5/9, nhằm tạo điều kiện để người lao động đưa con đến trường

Góp ý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Sở Nội vụ Sơn La đề xuất xem xét bổ sung tăng 2 ngày nghỉ lễ dịp Quốc khánh.

Thời gian nghỉ được đề xuất từ 2/9 đến 5/9, nhằm tạo cơ hội cho người lao động được đưa con đến trường trong ngày khai giảng.

Việc đề xuất kéo dài ngày nghỉ cũng là giải pháp nâng cao năng suất lao động để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Ngoài ra, Sở Nội vụ Sơn La cũng đề xuất bổ sung quy định doanh nghiệp có nghĩa vụ bố trí thời gian cho người lao động nghỉ làm việc, có hưởng lương để học tập chính sách, pháp luật, có thể gắn với ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 hằng năm.



Trong báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Nội vụ, cơ quan này cho biết không tiếp thu ý kiến góp ý trên vì không phù hợp với mục đích, yêu cầu, nội dung sửa đổi, bổ sung của dự thảo.

Trước đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đưa ra kiến nghị xem xét bổ sung 2 ngày nghỉ dịp Quốc khánh.

Trước đề xuất này, Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) cho biết, qua nắm bắt từ thực tiễn, đề xuất này có nhiều luồng thông tin, trong đó có những thông tin cho rằng chưa thực sự cần thiết.

Bên cạnh một số công đoàn viên muốn nghỉ để đưa con đi khai giảng, vẫn có công nhân không muốn nghỉ, dành thời gian đi làm để có thêm thu nhập.

Hiện nay, theo quy định của Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong các ngày lễ, Tết gồm: Tết Dương lịch (1 ngày), Tết Âm lịch (5 ngày), Giỗ Tổ Hùng Vương (1 ngày, ngày 10/3 âm lịch), Ngày Chiến thắng 30/4 (1 ngày), Ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1 ngày) và Quốc khánh 2/9 (2 ngày).

Tại dự thảo, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động, Luật Lưu trữ, Luật Bình đẳng giới và Luật Hoạt động chữ thập đỏ, Bộ Nội vụ cũng đề xuất bổ sung ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Nếu được Quốc hội thông qua, Việt Nam sẽ có 12 ngày nghỉ lễ chính thức