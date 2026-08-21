Áp thấp nhiệt đới ít khả năng mạnh lên thành bão, mưa lớn tiếp tục mở rộng

ANTD.VN - Ông Nguyễn Văn Hưởng- Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, khả năng áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) mạnh lên thành bão là thấp.

Mưa lớn sẽ tiếp tục trong những ngày tới và mở rộng ra nhiều tỉnh, thành phố

Sáng 21-8, Cục Khí tượng Thủy văn (KTTV) tổ chức cuộc họp về công tác dự báo áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), mưa, lũ và chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Hưởng cho biết, sáng sớm 21-8, ATNĐ đã di chuyển vào khu vực Vịnh Bắc Bộ. Theo nhận định, khả năng ATNĐ mạnh lên thành bão là thấp.

Do tác động của áp cao cận nhiệt đới chưa tiếp cận trực tiếp, ATNĐ có xu hướng di chuyển chậm, sau đó dịch chuyển ra phía ngoài.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, các mô hình dự báo cho thấy mưa lớn tập trung chủ yếu ở khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó có xu hướng mở rộng xuống Thanh Hóa và khu vực phía Bắc Bắc Trung Bộ.

Thời gian mưa lớn nhất được dự báo tập trung trong đêm 21-8 và ngày 22-8, sau đó mưa tại Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Trong đợt mưa này, các khu vực: Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, phía Đông tỉnh Bắc Ninh, ven biển Hưng Yên và Ninh Bình có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Đặc biệt, khu vực Đông Bắc, vùng núi Cao Bằng, Lạng Sơn và vùng núi Quảng Ninh có nguy cơ xảy ra mưa lớn cục bộ, lũ quét và sạt lở đất.

Tại Bắc Trung Bộ, mưa có thể tập trung tại Nghệ An, Hà Tĩnh. Về thủy triều, trong thời gian từ ngày 21-24/8, thủy triều tại Hòn Dấu đang trong giai đoạn triều trung bình và có xu hướng tăng.

Khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có khả năng xuất hiện nước dâng do ATNĐ với độ cao lớn nhất khoảng 0,1-0,2 m. Các khu vực neo đậu tàu thuyền, nuôi trồng thủy sản, tuyến đê, kè biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, cần chủ động các phương án bảo đảm an toàn. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt.

Về thủy văn, sáng 21/8, mực nước thượng lưu các sông khu vực Bắc Bộ có dao động; mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội đang lên chậm và dưới mức báo động 1. Trong những ngày tới, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu vực đô thị thuộc Đông Bắc Bộ; đồng thời cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ

Theo ông Trần Tuấn Kiên- Phó Viện trưởng Viện Khoa học KTTV, Môi trường và Biển, trọng tâm mưa được nhận định tại khu vực Đông Bắc, nhất là Cao Bằng, Lạng Sơn và vùng núi Quảng Ninh, tiềm ẩn nguy cơ mưa lớn, lũ quét. Ngoài ra, mưa cũng có thể tập trung tại khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt là Nghệ An và Hà Tĩnh.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia nhận định quỹ đạo của ATNĐ vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt lưu ý cảnh báo thời tiết xấu, gió mạnh, sóng lớn gây nguy hiểm cho tàu thuyền trên khu vực vịnh Bắc Bộ. Do đó các đơn vị cần liên tục cập nhật tình hình và tăng cường cảnh báo, đặc biệt đối với khu vực Vịnh Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn Hoàng Đức Cường nhấn mạnh việc tăng cường giám sát, chủ động cảnh báo sớm tình hình mưa, lũ trong bối cảnh thời tiết đang diễn biến phức tạp. Lượng mưa có thể rất lớn cục bộ, đặc biệt trong đêm và sáng, do đó các đơn vị từ Trung ương đến địa phương phải tổ chức trực ban nghiêm túc, bám sát diễn biến hình thế thời tiết và phát tin cảnh báo ngay khi xuất hiện dấu hiệu nguy hiểm.

Phó Cục trưởng cũng yêu cầu các đơn vị chủ động, linh hoạt huy động lực lượng quan trắc thủ công trong trường hợp các trạm đo tự động gặp sự cố; tuy nhiên, phải đặt an toàn tính mạng của quan trắc viên lên hàng đầu.