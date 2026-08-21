Đề cao trách nhiệm, khắc phục dứt điểm các tồn tại, sai phạm của cán bộ chiến sỹ

ANTD.VN - Sáng 21-8, CATP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Đánh giá công tác quản lý, phòng ngừa cán bộ chiến sỹ sai phạm và đồng bộ các giải pháp kéo giảm sai phạm những tháng cuối năm 2026.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị.

Dự Hội nghị có chỉ huy các phòng nghiệp vụ, Công an xã - phường và CBCS thuộc diện quản lý phòng ngừa sai phạm.

Phòng ngừa sai phạm phải bắt đầu từ quản lý con người

Nghị quyết số 18 của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP xác định phòng ngừa sai phạm phải bắt đầu từ quản lý con người; quản lý con người phải bắt đầu từ nhận diện nguy cơ và trách nhiệm quản lý là của cấp ủy, chỉ huy. CATP đã chỉ đạo triển khai đồng bộ nhiều biện pháp tập trung vào những khâu, những nhóm đối tượng và những nơi có nguy cơ phát sinh sai phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì hội nghị

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo CATP, công tác quản lý, phòng ngừa CBCS sai phạm theo Nghị quyết số 18 của Đảng ủy CATP đã được thực hiện bài bản với nhiều cách làm khoa học, đổi mới sáng tạo và đạt được nhiều nhiều kết quả, chuyển biến đáng ghi nhận.

Số CBCS sai phạm, bị xử lý kỷ luật đã giảm trên cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2025 và 6 tháng cuối năm 2025. Nhiều CBCS sau khi được quản lý, giáo dục, rèn luyện đã tiến bộ; nhiều đơn vị đã làm tốt, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công tác quản lý cán bộ, giữ vững kỷ luật, kỷ cương.

​​Những con số này cho thấy, khi cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy sâu sát, nắm chắc CBCS, nhận diện đúng nguy cơ, phân công rõ trách nhiệm và duy trì kiểm tra thường xuyên thì tình hình sai phạm được kiềm chế, ý thức chấp hành của CBCS được nâng lên, nhiều trường hợp có chuyển biến tốt.

​Đây là cơ sở để tiếp tục siết chặt công tác quản lý, phòng ngừa trong thời gian tới với yêu cầu cao hơn về chất lượng, chiều sâu và trách nhiệm thực hiện.

Toàn cảnh Hội nghị

Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, chỉ huy các đơn vị gồm Phòng Cảnh sát giao thông, Công an xã Ba Vì, Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Phòng CSĐT TP về ma túy, Công an phường Nghĩa Đô, Phòng CSHS, Công an xã Trung Giã, Công an phường Thanh Liệt, Trại tạm giam số 2, Công an xã Quốc Oai đã có tham luận nhận diện những nguy cơ, sai phạm của CBCS và phương hướng khắc phục của đơn vị.

Bản cam kết không có giá trị nếu không được kiểm chứng bằng chuyển biến của CBCS

Chỉ đạo tại Hội nghị, chỉ ra các sai phạm của CBCS trong thời gian qua, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhìn nhận, quản lý cán bộ mà chỉ quản lý được hồ sơ thì chưa phải là quản lý; bản cam kết không có giá trị nếu không được kiểm chứng bằng chuyển biến của CBCS; danh sách quản lý không có ý nghĩa nếu nguy cơ không giảm, biện pháp kèm cặp không đạt yêu cầu nếu cán bộ vẫn tiếp tục sai phạm.

Các đại biểu dự hội nghị

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, một CBCS đi đến sai phạm nghiêm trọng thường đã có cả một quá trình lệch chuẩn trước đó. Có thể bắt đầu từ sai sót trong công tác, biểu hiện buông lỏng rèn luyện, vay nợ, cờ bạc, quan hệ xã hội phức tạp, biến động bất thường về tâm lý, sinh hoạt hoặc dễ dãi với các quy trình, chuẩn mực nghề nghiệp.

“​Những dấu hiệu đó nếu phát hiện sớm còn điều kiện để uốn nắn, nếu quản lý sát còn khả năng răn đe, nếu chỉ huy thực sự sâu sát còn cơ hội giữ được cán bộ” - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhìn nhận.

Vì vậy, 6 tháng cuối năm 2026 phải siết chặt công tác quản lý CBCS theo hướng sâu hơn, sát hơn, cụ thể hơn và rõ trách nhiệm hơn. Nắm chắc từng người, kiểm soát chặt từng việc, đánh giá đúng nguy cơ, điều chỉnh biện pháp quản lý theo diễn biến thực tế và chấn chỉnh ngay từ những biểu hiện đầu tiên; đặt ra mục tiêu cuối cùng là quản lý chắc đội ngũ, giữ được cán bộ, kéo giảm thực chất sai phạm, giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương và bảo vệ danh dự, uy tín của lực lượng Công an Thủ đô.

Thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm về công tác quản lý cán bộ

Kết luận và giao nhiệm vụ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị tập trung thực hiện 9 nhóm biện pháp quản lý cán bộ.

Trước hết, siết chặt lại toàn bộ trách nhiệm quản lý CBCS từ người đứng đầu, chỉ huy trực tiếp đến từng cán bộ. Kiên quyết khắc phục tình trạng quản lý hình thức, phát hiện chậm, xử lý sau sai phạm.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 18 của Đảng ủy Ban Giám đốc CATP Hà Nội về phòng ngừa sai phạm quản lý cán bộ

Tiếp đó, nhận diện nguy cơ và trách nhiệm quản lý trực tiếp ở một số đơn vị. Thủ trưởng các đơn vị phải nắm được từng trường hợp có nguy cơ, nguyên nhân nguy cơ, biện pháp áp dụng, người trực tiếp phụ trách và kết quả chuyển biến.

Chỉ đạo trực tiếp việc quản lý CBCS bằng công việc hàng ngày và thực tế. Thực hiện theo nguyên tắc: mỗi CBCS thuộc diện quản lý phải có một chỉ huy trực tiếp chịu trách nhiệm, mỗi nguy cơ phải có biện pháp cụ thể, mỗi biện pháp phải có thời hạn kiểm tra, đánh giá lại.

“Nguy cơ tăng thì mức độ quản lý phải tăng. Không chấp nhận tháng nào cũng ghi "đã áp dụng nâng đỡ" trong khi cán bộ không chuyển biến hoặc dấu hiệu ngày càng phức tạp; đánh giá bằng kết quả thực tế đối với nhóm CBCS thuộc diện quản lý cùng người thân gia đình đã ký bản cam kết’ - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu.

Chấn chỉnh triệt để các sai phạm về quy trình, quy chế công tác. CBCS yếu nghiệp vụ phải được đào tạo lại, kèm cặp, kiểm tra nhưng biết quy định, được hướng dẫn đầy đủ mà vẫn cố tình sai phạm vì lợi ích cá nhân, tiêu cực thì phải xử lý.

Đối với các phòng nghiệp vụ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền đề nghị phải xuống cơ sở hướng dẫn trực tiếp, nhất là đối với Công an xã; không được ban hành văn bản rồi coi như đã hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn; phải kiểm tra hồ sơ thực, vụ việc thực, chỉ ra lỗi thực, hướng dẫn cách khắc phục thực.

“Ở khâu nào dễ sai phạm, nguy cơ xảy ra nhiều thì phòng nghiệp vụ phải có giải pháp nghiệp vụ đó. Phải có chuyên đề chấn chỉnh riêng và chịu trách nhiệm về kết quả chuyển biến” - đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu.

Tập trung xử lý dứt điểm các nhóm sai phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng. Quản lý CBCS có nguy cơ về ma túy, tệ nạn xã hội, vay nợ, quan hệ xã hội phức tạp và các biểu hiện bất thường; chỉ huy trực tiếp phải nắm chắc các trường hợp có biến động bất thường về tài chính, sinh hoạt, đất đai; tăng cường kiểm tra việc sử dụng thời gian ngoài giờ, các mối quan hệ phức tạp…

Tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong toàn địa bàn; quản lý đối tượng và công tác điều tra, tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố tại công an cấp xã; xác định đây là một công tác trọng tâm phải chuyển biến rõ trong 6 tháng cuối năm và các quý tiếp theo.

Kiểm soát chặt các nguy cơ phát sinh tiêu cực, vụ lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở cơ sở. Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, công an cấp xã là lực lượng trực tiếp bám dân, bám địa bàn. Nếu địa bàn không chắc, đối tượng không quản lý được, hồ sơ không kiểm soát được thì công tác phòng ngừa chưa đạt hiệu quả. Vì vậy, Trưởng công an cấp xã phải chịu trách nhiệm toàn diện trước Giám đốc Công an thành phố về chất lượng quản lý địa bàn, quản lý đối tượng và việc chấp hành quy trình nghiệp vụ của CBCS thuộc quyền.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chế độ trực ban, trực chiến đấu; xử lý nghiêm trách nhiệm CBCS vi phạm và trách nhiệm chỉ huy để CBCS xảy ra vi phạm.

Đồng thời, siết chặt quản lý việc khai thác dữ liệu, bảo vệ bí mật Nhà nước và hoạt động của CBCS trên không gian mạng. Nâng cao chất lượng, từ đào tạo, bồi dưỡng, kèm cặp CBCS; khắc phục dứt điểm tình trạng yếu về nghiệp vụ, giao việc vượt năng lực.

“Những nội dung đã thống nhất tại hội nghị hôm nay phải được chuyển hóa thành chuyển biến cụ thể, thực chất trong quản lý CBCS, chấp hành kỷ luật kỷ cương và kết quả rõ ràng theo thời hạn ở từng đơn vị. ​Tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị tiếp tục đề cao trách nhiệm, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, khắc phục dứt điểm các tồn tại đã được chỉ ra, không để sai phạm tái diễn kéo dài” - Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu.