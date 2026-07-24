Vinamilk kỷ niệm cột mốc ’50 năm phụng sự khát vọng Việt’, vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ hai

ANTD.VN - Tối ngày 23/7/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Công ty cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “50 năm – Phụng sự khát vọng Việt”, đánh dấu cột mốc đặc biệt: 50 năm hình thành và phát triển của Vinamilk nói riêng và ngành sữa Việt Nam nói chung. Trong khuôn khổ sự kiện, Vinamilk vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ hai trong lịch sử phát triển của doanh nghiệp. Cũng tại chương trình, bà Mai Kiều Liên - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lao động, Tổng Giám đốc Vinamilk - được trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba vì những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 và vinh dự có sự hiện diện của: Bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương; ông Nguyễn Sinh Hùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch Quốc hội; bà Nguyễn Thị Kim Ngân - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; ông Trần Quốc Vượng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; ông Uông Chu Lưu - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó chủ tịch Quốc hội; bà Nguyễn Thị Doan - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; các Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, và một số tỉnh, thành.

Chương trình cũng vô cùng vinh dự và tự hào được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính…

Vinamilk vô cùng vinh dự và tự hào được đón nhận những lẵng hoa chúc mừng từ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước (Ảnh: Minh Anh).

Kỳ tích hai lần được vinh danh Anh hùng Lao động

Không chỉ là dấu mốc kỷ niệm, chương trình đặc biệt “50 năm - Phụng sự khát vọng Việt” đã tái hiện bằng nghệ thuật hành trình 5 thập niên kiến tạo và phát triển của Vinamilk, gắn liền với sự trưởng thành của ngành sữa Việt Nam và hiện thực hóa khát vọng để người Việt làm chủ nguồn dinh dưỡng của chính mình.

Từ những ngày khôi phục các nhà máy sữa đầu tiên, bước đi tiên phong phát triển ngành chăn nuôi bò sữa trong nước, đến hành trình đưa thương hiệu sữa Việt ra thế giới, Vinamilk ngày nay là thương hiệu được định giá 2,6 tỷ USD. Đây cũng là đại diện duy nhất của ngành sữa Việt Nam trong top 36 doanh nghiệp sữa có doanh thu cao nhất thế giới và là Thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu, với sức mạnh thương hiệu thuộc nhóm 5% mạnh nhất hành tinh.

Nhằm biểu dương và tôn vinh những thành tích đặc biệt xuất sắc của tập thể Vinamilk trong lao động sáng tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, ngày 20/07/2026, Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã ký ban hành quyết định số 1168/QĐ-CTN trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ hai cho Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam. Với quyết định trên, Vinamilk đã trở thành một trong số rất ít doanh nghiệp tại Việt Nam hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý này.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân (áo dài đỏ) đại diện Đảng và Nhà nước trao tặng danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ hai cho tập thể Vinamilk (Ảnh: Minh Anh).

Cũng tại chương trình, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân đã thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho cá nhân bà Mai Kiều Liên - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lao động, Tổng giám đốc Vinamilk - nhằm ghi nhận vai trò lãnh đạo tiên phong của bà đối với sự phát triển của ngành sữa trong nước.

Phát biểu chúc mừng Vinamilk, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân cho biết, những phần thưởng cao quý này không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng đối với những thành tích đặc biệt xuất sắc của tập thể, cá nhân lãnh đạo Vinamilk hiện nay; mà còn là sự tôn vinh các thế hệ lãnh đạo, nhân viên, người lao động đã bền bỉ xây dựng Vinamilk trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành sữa Việt Nam, góp phần nâng tầm thương hiệu quốc gia, đóng góp tích cực vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Bà Mai Kiều Liên - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Anh hùng Lao động, Tổng giám đốc Vinamilk (bên trái) - đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba từ Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân (Ảnh: Minh Anh).

Bà Mai Kiều Liên - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Thành viên Hội động quản trị, Tổng giám đốc Vinamilk - từng được Đảng và Nhà nước công nhận và biểu dương với các danh hiệu cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhì (2001), danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới (2005), Huân chương Lao động hạng Nhất (2006) và Huân chương Độc lập hạng Ba (2022). Từ một nhà lãnh đạo doanh nghiệp, bà Mai Kiều Liên dần trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của giới nữ doanh nhân Việt Nam trên trường quốc tế. Bảy lần được Forbes Asia và Forbes Việt Nam vinh danh trong danh sách “Top 50 nữ doanh nhân quyền lực nhất châu Á”, bà Mai Kiều Liên còn ghi dấu ấn đặc biệt khi trở thành người phụ nữ Việt Nam duy nhất nhận giải thưởng “Thành tựu trọn đời” năm 2018 và liên tiếp góp mặt trong danh sách “Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á” của Fortune giai đoạn 2024-2025. Bà là một trong những biểu tượng của thế hệ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Một người phụ nữ đã đi qua thời tem phiếu nay xuất hiện giữa những diễn đàn kinh tế và những bảng vàng vinh danh toàn cầu.

Từ những cơ sở sản xuất đơn sơ ban đầu, Vinamilk đã vươn lên trở thành doanh nghiệp hàng đầu ngành sữa Việt Nam, xây dựng hệ thống sản xuất hiện đại với 16 nhà máy, 15 trang trại đạt chuẩn quốc tế, tạo việc làm ổn định cho hàng nghìn lao động và nông dân, đóng góp hơn 71.000 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước và đặc biệt là đưa sản phẩm thương hiệu Việt đến với 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong suốt 50 năm xây dựng và phát triển, Phó Chủ tịch nước đánh giá, Vinamilk không chỉ góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển ngành chăn nuôi bò sữa, nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia và vị thế của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế; mà còn thực hiện hiệu quả trách nhiệm xã hội thông qua việc chăm lo dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe, tầm vóc và thể lực của người Việt Nam, nhất là đối với trẻ em, góp phần tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, tiên phong trong chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.

“Thành công của Vinamilk khẳng định một bài học có ý nghĩa sâu sắc. Đó là doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải có khát vọng lớn, tầm nhìn chiến lược, quản trị tiên tiến, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và gắn liền sự phát triển của mình với sự phát triển của đất nước, của cộng đồng. Chính sự kết hợp hài hòa giữa khát vọng, trí tuệ, bản lĩnh, trách nhiệm xã hội và tầm nhìn dài hạn đã tạo nên sức sống và vị thế của Vinamilk hôm nay. Đây cũng là con đường để doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu mạnh và vươn lên khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế”, Phó Chủ tịch nước chia sẻ.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Võ Thị Ánh Xuân phát biểu chúc mừng Vinamilk tại sự kiện (Ảnh: Minh Anh).

Thay mặt Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể gần 10.000 cán bộ - công nhân viên Vinamilk, Tổng giám đốc Mai Kiều Liên bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, tạo điều kiện phát triển và sự ghi nhận lớn lao mà Đảng và Nhà nước dành cho Vinamilk. Với niềm tin rằng “muốn xây dựng một Việt Nam hùng cường thì trước hết phải nuôi dưỡng những con người Việt Nam khỏe mạnh”, Vinamilk luôn tâm niệm “Thực phẩm đi vào cơ thể người là không có cơ hội sửa sai”. Chất lượng sản phẩm, với Vinamilk vì thế, không chỉ là tiêu chuẩn sản xuất, mà là đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm với người tiêu dùng và là nguyên tắc không bao giờ thỏa hiệp, dù với bất kỳ lý do gì.

“Trong hành trình 50 năm, không có sự ghi nhận nào lớn hơn niềm tin được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, khi có hàng trăm triệu trẻ em Việt Nam và thế giới sử dụng sản phẩm Vinamilk từ khi nằm trong bụng mẹ, lớn lên, trở thành những bậc cha mẹ và các thế hệ tiếp nối tiếp tục lựa chọn Vinamilk cho con mình.

Và như vậy, cách chúng tôi vận hành trong suốt nửa thế kỷ qua đó là để tâm phụng sự. Đó cũng là cách đáp lại sự quan tâm và những kỳ vọng mà người Việt Nam đã dành cho Vinamilk. Với Vinamilk, dinh dưỡng của người Việt Nam phải do chính người Việt Nam làm chủ”, bà nhấn mạnh.

Hướng tới tương lai, CEO Mai Kiều Liên khẳng định tập thể Vinamilk sẽ không ngừng đổi mới, không ngừng sáng tạo, để mỗi thế hệ trẻ em Việt Nam được thụ hưởng nền dinh dưỡng tốt hơn thế hệ trước; và để một thương hiệu dinh dưỡng Việt Nam có thể bước ra thế giới bằng chính chất lượng toàn cầu của mình. 50 năm tiếp theo của Vinamilk sẽ là hành trình kiến tạo những giá trị bền vững cho sức khỏe cộng đồng, cho môi trường và cho vị thế của thương hiệu Việt Nam trên trường quốc tế.

“Sữa luôn là nguồn dinh dưỡng thiết yếu và Vinamilk sẽ tiếp tục sứ mệnh phụng sự để giúp người Việt Nam khỏe mạnh hơn và hạnh phúc hơn. Vinamilk được sinh ra bởi đất nước Việt Nam, được nuôi dưỡng bởi con người Việt Nam và là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi rất biết ơn và sẽ luôn cố gắng xứng đáng với điều này”, nữ lãnh đạo khẳng định.

Nhân dịp này, Vinamilk đã trao tặng 100.000 sản phẩm dinh dưỡng, trị giá tương đương 1 tỷ đồng cho Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, tiếp nối hành trình đưa nguồn dinh dưỡng chất lượng đến với nhiều trẻ em hơn.

Đồng thời, Vinamilk cũng trao cho Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam 500.000 hộp sữa, trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng để dành tặng cho 11.000 trẻ em trên cả nước thông qua chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam. Sau gần hai thập kỷ triển khai, chương trình đã mang đến hơn 43 triệu hộp sữa, với tổng giá trị gần 210 tỷ đồng, cho hơn 550.000 trẻ em Việt Nam.

Ghi nhận những đóng góp bền bỉ của Vinamilk trong hành trình đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và ngành y tế chăm sóc sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã thay mặt Bộ Y tế trao tặng Bằng khen cho doanh nghiệp.

Đại diện Vinamilk, ông Nguyễn Hạnh Phúc - nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, Nguyên Tổng thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - đón nhận Bằng khen của Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan vì đã có nhiều thành tích đóng góp cho trẻ em thông qua Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam (Ảnh: Minh Anh).

Tập thể lãnh đạo Vinamilk cam kết sẽ không ngừng đổi mới, không ngừng sáng tạo, để mỗi thế hệ trẻ em Việt Nam được thụ hưởng nền dinh dưỡng tốt hơn thế hệ trước.

Năm thập kỷ để người Việt làm chủ nguồn dinh dưỡng của chính mình

Hành trình nửa thế kỷ của Vinamilk bắt đầu từ năm 1976 - khi đất nước bước vào giai đoạn tái thiết sau chiến tranh với tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em lên đến 50-60%. Tiền thân của Vinamilk khi ấy được thành lập, với sứ mệnh bức thiết: Để mọi trẻ em được tiếp cận nguồn dinh dưỡng chất lượng, để mỗi gia đình có thêm điều kiện chăm lo sức khỏe và để ngành sữa Việt Nam có thể đứng vững trên đôi chân mình. Từ 2 nhà máy sản xuất sữa đặc đã ngừng hoạt động và một nhà máy sữa bột còn đang xây dựng dang dở, tập thể lãnh đạo và công nhân viên Vinamilk thời kỳ đó đã nỗ lực từng bước tìm kiếm nguyên liệu sản xuất, khôi phục nhà máy và cho ra đời sản phẩm sữa bột “made in Vietnam” đầu tiên vào năm 1989.

Đầu thập niên 1990, Vinamilk tiên phong khởi xướng cuộc “Cách mạng trắng”, đặt nền móng cho mục tiêu tự chủ nguồn nguyên liệu sữa tươi trong nước. Xuất phát từ một quốc gia không có lợi thế về chăn nuôi bò sữa, đến nay, Vinamilk đã sở hữu hệ thống 15 trang trại đạt chuẩn Global S.L.P., quản lý đàn bò sữa quy mô đến 130.000 con và năng lực cung ứng khoảng 1,1 triệu lít sữa tươi/ngày.

Đặt nền móng cho ngành chăn nuôi bò sữa Việt Nam, Vinamilk hiện sở hữu hệ thống 15 trang trại đạt chuẩn Global S.L.P với năng lực cung ứng khoảng 1,1 triệu lít sữa tươi/ngày.

Khi sản xuất dần ổn định, Vinamilk - dưới sự dẫn dắt của Tổng giám đốc Mai Kiều Liên - đã thể hiện tầm nhìn vượt thời đại khi nỗ lực xuất khẩu sản phẩm sữa ngay từ năm 1997. Từ những đơn hàng đầu tiên xuất khẩu qua Iraq cách đây gần 30 năm, đến nay sản phẩm Vinamilk đã vươn ra 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng kim ngạch xuất khẩu lũy kế gần 3,9 tỷ USD.

Khi đất nước hội nhập sâu rộng với kinh tế toàn cầu và thị trường sữa trong nước chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt với các tập đoàn quốc tế, Vinamilk đã thể hiện tinh thần tự chủ và bản lĩnh của một thương hiệu Việt. Từ chối liên doanh với nước ngoài, doanh nghiệp vẫn ghi nhận những bước phát triển nhảy vọt về năng lực sản xuất với việc đầu tư các siêu nhà máy quy mô và hiện đại hàng đầu khu vực; mở rộng đầu tư quốc tế thông qua các thương vụ tại Hoa Kỳ, Campuchia và Lào; tiên phong phát triển nông nghiệp hữu cơ chuẩn châu Âu - mở đường cho xu hướng tiêu dùng xanh và phát triển bền vững tại Việt Nam hiện nay.

Với mục tiêu làm chủ nguồn dinh dưỡng cho người Việt, Vinamilk từng bước khẳng định năng lực sản xuất quốc tế với các siêu nhà máy quy mô và hiện đại hàng đầu khu vực.

Năm 2023 đánh dấu cột mốc quan trọng trong lịch sử phát triển của Vinamilk với cuộc đổi mới toàn diện từ thương hiệu, chuyển đổi số đến tái cấu trúc hệ thống kinh doanh. Tính đến năm 2025, thương hiệu đã hoàn thành việc tung và tái tung hơn 300 đơn vị sản phẩm (SKUs) thuộc 15 ngành hàng, đón đầu các xu hướng tiêu dùng mới như sản phẩm cao cấp hóa, dinh dưỡng chuyên biệt, dinh dưỡng bền vững mang lại trải nghiệm cá nhân hóa….

Song song với việc mở rộng danh mục sản phẩm, thương hiệu đẩy mạnh đổi mới sản phẩm và công nghệ, đặt cho mình mục tiêu thiết lập những tiêu chuẩn chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam. Hàng loạt giải pháp tiên phong như công nghệ kép hút chân không, siêu vi lọc, xay nguyên hạt hay công thức 6HMO đầu tiên tại Việt Nam không chỉ nhanh chóng lấy lòng người tiêu dùng nội địa mà còn giúp Vinamilk chinh phục những tiêu chuẩn và giải thưởng cao nhất thế giới như Monde Selection, Clean Label Project, Purity Award, First 1,000 Day Promise Certification, Superior Taste Award, World Dairy Innovation Awards…

Với sự am hiểu người tiêu dùng cùng năng lực tiếp cận các nghiên cứu khoa học dinh dưỡng mới nhất trên thế giới, danh mục các sản phẩm đa dạng của Vinamilk đang tạo thiết lập những tiêu chuẩn chưa từng có tiền lệ tại Việt Nam.

Tính đến cuối năm 2025, vốn điều lệ của Vinamilk đã lên gần 20.900 tỷ đồng, tăng 14 lần so với thời điểm cổ phần hóa năm 2003. Trong giai đoạn 2004-2025, doanh thu hợp nhất của công ty đã tăng hơn 15 lần, từ 4.227 tỷ đồng lên 63.724 tỷ đồng; trong khi lợi nhuận sau thuế tăng hơn 18 lần, từ 518 tỷ đồng lên 9.414 tỷ đồng. Với doanh thu hiện tại, Vinamilk đang là doanh nghiệp sữa duy nhất của Việt Nam có mặt trong Top 500 doanh nghiệp hàng đầu Đông Nam Á của Fortune (Fortune Southeast Asia 500) và Top 36 doanh nghiệp sữa có doanh thu lớn nhất thế giới.

Xét về thương hiệu, Vinamilk được tổ chức quốc tế Brand Finance định giá thương hiệu ở mức 2,6 tỷ USD - thuộc Top 10 thương hiệu sữa có giá trị cao nhất thế giới, và là Thương hiệu tiềm năng nhất toàn cầu, với điểm sức mạnh thương hiệu ở mức cao nhất AAA+.