Quốc hội xem xét giảm 30% thuế cho cá nhân, doanh nghiệp có doanh thu không quá 10 tỷ đồng

ANTD.VN - Giảm 30% thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026, 2027 đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân có mức doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng…

Dự kiến tổng thu ngân sách năm 2026 giảm gần 3.200 tỷ đồng nếu giảm thuế

Trong phiên họp sáng nay, 21-8, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra Dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp với cá nhân, doanh nghiệp…

Theo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết gồm 2 Điều, Điều 1 quy định về giảm thuế TNCN, thuế TNDN; Điều 2 quy định về hiệu lực thi hành.

Về quy định giảm thuế TNCN, thuế TNDN, Điều 1 dự thảo Nghị quyết nêu rõ, giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026, 2027 đối với thu nhập từ kinh doanh của cá nhân cư trú có mức doanh thu hằng năm của 2 năm này không quá 10 tỷ đồng.

Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế năm 2026 và năm 2027 đối với doanh nghiệp, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có mức doanh thu hằng năm của năm 2026, 2027 không quá 10 tỷ đồng. Trường hợp doanh nghiệp đang được ưu đãi thuế theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc các Luật, Nghị quyết khác của Quốc hội thì số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm quy định tại khoản này tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ ưu đãi thuế.

Quang cảnh phiên họp

Lý giải về đề xuất trên, Chính phủ cho rằng, thời gian qua đã có nhiều chính sách hỗ trợ và căn cứ khả năng cân đối ngân sách nhà nước và để khuyến khích, tạo điều kiện đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển.

Chính sách giảm thuế GTGT (từ 10% xuống 8%) cho hầu hết các mặt hàng đã góp phần kích cầu tiêu dùng, tăng sức mua hàng hóa, dịch vụ. Qua tổng kết, chính sách này đã phát huy được vai trò điều tiết tiêu dùng, tối ưu hóa chi phí sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, chính sách giảm thuế GTGT có hiệu lực đến hết năm 2026, theo đó, để hỗ trợ trực tiếp các đối tượng này trong giai đoạn hiện nay, giữ lại nguồn lợi nhuận để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, gia tăng thu nhập khả dụng…thì đề nghị giảm 30% số thuế TNCN và thuế TNDN đối với cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu năm không quá 10 tỷ đồng trong năm 2026, 2027 là cần thiết và phù hợp.

Với đề xuất này, dự kiến tổng số giảm thu ngân sách năm 2026 khoảng gần 3.200 tỷ đồng và năm 2027 trên 3.500 tỷ đồng. Việc giảm thuế theo đề xuất trên trước mắt có thể làm giảm thu ngân sách nhà nước, nhưng về lâu dài, khi doanh nghiệp và cá nhân phát triển sẽ đóng góp trở lại thông qua việc nộp thuế đối với tiêu dùng và thu nhập của họ.

Đề nghị có giải pháp ngăn ngừa hành vi chia, tách, chuyển doanh thu

Thẩm tra Dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cá nhân và doanh nghiệp, Ủy ban Kinh tế và Tài chính (KTTC) của Quốc hội cơ bản nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị quyết theo đề xuất của Chính phủ nhằm kịp thời hỗ trợ, góp một phần tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng kinh doanh quy mô nhỏ.

Về điều kiện để được hưởng ưu đãi giảm thuế, đa số ý kiến của thành viên Uỷ ban nhất trí với đề xuất của Chính phủ về điều kiện hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp được “giảm 30% số thuế TNCN và số thuế TNDN theo mức doanh thu hằng năm không quá 10 tỷ đồng trong 2 năm 2026, 2027”. Uỷ ban đề nghị Chính phủ chỉ đạo có giải pháp để bảo đảm kiểm soát hiệu quả, ngăn ngừa các hành vi chia, tách, chuyển doanh thu.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến đề nghị làm rõ cơ sở áp dụng thống nhất ngưỡng 10 tỷ đồng và giảm 30% số thuế TNCN và số thuế TNDN cho tất cả lĩnh vực; Cách xác định doanh thu và áp dụng chính sách đối với doanh nghiệp có kỳ tính thuế khác năm dương lịch, doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc có thời gian hoạt động chưa đủ 12 tháng;...

Nhiều ý kiến cho rằng, chính sách quy định tại dự thảo Nghị quyết chưa thực sự hợp lý và chưa thật sự bảo đảm nguyên tắc công bằng theo quy mô và có thể không tạo động cơ thúc đẩy phát triển kinh tế. Cụ thể là: hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng được hưởng chính sách giảm thuế, trong khi đó hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có doanh thu chỉ cao hơn 10 tỷ đồng rất nhỏ lại không được hưởng ưu đãi. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu cơ chế chuyển tiếp hợp lý thay cho việc hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp mất toàn bộ ưu đãi khi vượt ngưỡng doanh thu 10 tỷ đồng.

Về đối tượng được giảm thuế, Ủy ban KTTC cơ bản nhất trí với Tờ trình của Chính phủ về đối tượng được giảm thuế TNCN, thuế TNDN, song đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát, báo cáo, làm rõ phạm vi đối tượng được áp dụng chính sách giảm thuế, tránh cách hiểu thiếu thống nhất. Về hiệu lực thi hành và tổ chức thực hiện, đa số ý kiến nhất trí áp dụng chính sách giảm thuế cho kỳ tính thuế năm 2026 và 2027.