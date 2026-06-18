Việt Nam có 9 đại học được vào bảng xếp hạng đại học QS World 2027

ANTD.VN - Tổ chức QS ngày 18/6 công bố bảng xếp hạng đại học thế giới năm 2027, trong đó, Việt Nam có 9 đại diện, giảm một so với năm ngoái.

Số lượng cơ sở đại học Việt Nam được xếp hạng QS WUR 2027 giảm so với năm 2026

Trong kỳ xếp hạng lần này, QS WUR 2027 đã xếp hạng cho 1504 cơ sở giáo dục đại học (trong đó có 94 cơ sở giáo dục đại học lần đầu tiên được xếp hạng) trong tổng số 8.808 cơ sở giáo dục đại học tham gia từ 106 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đại học Duy Tân là đại diện của Việt Nam có thứ hạng cao nhất, đứng thứ 504 thế giới. Tuy nhiên, trường giảm 22 bậc so với vị trí 482 của bảng xếp hạng năm 2026.

Đại học Quốc gia Hà Nội cải thiện thứ hạng khi tăng từ nhóm 761-770 lên nhóm 751-760. Trong khi đó, Đại học Bách khoa Hà Nội cũng có bước tiến đáng chú ý, tăng từ nhóm 1201-1400 lên nhóm 1001-1200.

Đại học Quốc gia TPHCM và Trường Đại học Tôn Đức Thắng cùng được xếp ở nhóm 801-850. Trong khi Đại học Quốc gia TPHCM giữ nguyên nhóm xếp hạng so với năm trước thì Trường Đại học Tôn Đức Thắng giảm từ vị trí 684 xuống nhóm 801-850.

Nhóm 1.001-1.200 còn có Đại học Văn Lang, giữ nguyên thứ hạng so với năm 2026. Ba cơ sở được xếp vào nhóm 1.401+ gồm Đại học Cần Thơ, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM (IUH) và Trường Đại học Công nghệ TPHCM (HUTECH).

Trong đó, Đại học Cần Thơ và Trường Đại học Công nghiệp TPHCM đều giảm từ nhóm 1.201-1.400 xuống nhóm 1.401+, còn HUTECH lần đầu xuất hiện trong bảng xếp hạng đại học thế giới của QS.

Trước đó, trường từng lần đầu góp mặt tại QS Asia University Rankings 2026 (bảng xếp hạng đại học hàng đầu Châu Á) và có ba lĩnh vực đào tạo được xếp hạng trong QS World University Rankings by Subject 2026 (bảng xếp hạng đại học theo ngành/lĩnh vực đào tạo).

Như vậy, số cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam được xếp hạng trong QS World University Rankings 2027 giảm còn 9 trường so với 10 trường trong bảng xếp hạng năm 2026. Có 3 trường tăng hạng, 2 trường giữ nguyên vị trí, 3 trường giảm hạng và 1 trường lần đầu có mặt trong bảng xếp hạng.

Bên cạnh đó, Viện Công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ) tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng. Bốn vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Imperial College London (Anh), Đại học Stanford (Mỹ), Đại học Oxford (Anh) và Đại học Harvard (Mỹ).

​