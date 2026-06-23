Siêu bão MEKKHALA là cơn bão mạnh nhất tháng 6 trong vòng 22 năm qua

ANTD.VN - Theo số liệu thống kê, siêu bão Francisco (Mekkhala) là cơn bão tháng 6 mạnh nhất trong vòng 22 năm qua tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Cơ quan khí tượng thông tin, vào đêm qua 22/6, bão MEKKHALA đã mạnh lên cấp 16 (cấp siêu bão). Vào lúc 4h sáng nay 23/6, vị trí của siêu bão MEKKHALA ở vào khoảng 18,8 độ Vĩ Bắc-125,2 độ Kinh Đông, cường độ mạnh cấp 16, giật trên cấp 17.

Hiện tại, siêu bão đang ở phía Đông đảo Luzon (Philippines) và bắt đầu quá trình đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, đi dọc theo vùng biển phía Đông Philippines để hướng về phía đảo Okinawa và miền nam Nhật Bản.

Siêu bão Mekkhala đã mạnh lên cấp 16, là cơn bão mạnh nhất trong tháng 6 trong vòng 22 năm trở lại đây

Theo số liệu thống kê, siêu bão Francisco (Mekkhala) là cơn bão tháng 6 mạnh nhất trong vòng 22 năm qua tại khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương.

Dự báo trong 12-24 giờ tới, siêu bão MEKKHALA di chuyển chậm theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 5km/h và có dấu hiệu đổi hướng di chuyển lên phía Bắc, hướng về phía vùng biển phía Nam của Nhật Bản, cường độ vẫn duy trì ở cấp 16 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17.

Sau đó bão đổi hướng di chuyển theo hướng Bắc, tiếp theo là hướng Đông Bắc hướng về phía vùng biển phía vịnh Tosa của Nhật Bản và suy yếu dần. Cơ quan khí tượng Việt Nam vẫn đang theo dõi diễn biến của cơn bão MEKKHALA này.

Ngoài siêu bão MEKKHALA thì ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương lúc này cũng vừa mới hình thành một áp thấp nhiệt đới mới, vị trí lúc 4 giờ sáng nay ở vào khoảng 14,9 độ Vĩ Bắc-146,2 độ Kinh Đông.

Áp thấp nhiệt đới này được dự báo cũng có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới, hướng di chuyển song song với siêu bão MEKKHALA và khả năng cao cũng không di chuyển vào Biển Đông.