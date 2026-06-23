Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến

ANTD.VN -Ngày 23/6/2026, tại Hà Nội, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức Hội nghị ký kết và triển khai Kế hoạch thực hiện Quy chế phối hợp giữa hai Bên trong công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, và đồng chí Phạm Đức Ấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam dự, chỉ đạo hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị.

Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Phạm Tiến Dũng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bùi Hoàng Phương, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Đào Minh Tú, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến điểm cầu 34 tỉnh, thành phố.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh: Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán số, thương mại điện tử, không gian mạng đã trở thành môi trường quan trọng phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân. Tuy nhiên, đây cũng là địa bàn mà các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trực tuyến triệt để lợi dụng để hoạt động với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, có tổ chức, xuyên quốc gia và hậu quả gây ra là rất nghiêm trọng.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng phát biểu khai mạc Hội nghị.

Trước tình hình đó, lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai nhiều giải pháp, biện pháp nghiệp vụ phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp viễn thông, ngân hàng, trung gian thanh toán, nền tảng số để đấu tranh triệt phá nhiều đường dây lừa đảo quy mô lớn. Đồng thời đẩy mạnh các chiến dịch tuyên truyền, cảnh báo, nâng cao nhận thức của người dân.

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy công tác phòng chống lừa đảo trực tuyến là nhiệm vụ rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi cần có sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và sự tham gia của toàn xã hội.

Theo Thứ trưởng Phạm Thế Tùng, công tác phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an và ngành Ngân hàng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này. Hội nghị ký kết và triển khai kế hoạch thực hiện quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước trong công tác phòng chống lừa đảo trực tuyến nhằm thống nhất nhận thức và phối hợp triển khai giải pháp trọng tâm để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh xử lý tình trạng lừa đảo trực tuyến đang diễn ra phức tạp tại nước ta trong thời gian qua.

Tại Hội nghị, trước sự chứng kiến của các đại biểu, Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và đồng chí Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng đã ký kết Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến.

Thứ trưởng Phạm Thế Tùng và đồng chí Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Tiến Dũng ký kết Quy chế phối hợp giữa hai bên.

Theo đó, hai bên thống nhất tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm, gồm: tăng cường trao đổi, chia sẻ thông tin phục vụ phát hiện, ngăn chặn, điều tra, xử lý tội phạm lừa đảo trực tuyến; phối hợp rà soát, nhận diện các phương thức, thủ đoạn mới; nâng cao hiệu quả xác minh, phong tỏa, truy vết dòng tiền liên quan đến hành vi phạm tội; kiểm soát chặt chẽ việc mở, sử dụng tài khoản ngân hàng, ví điện tử; tăng cường tuyên truyền, cảnh báo người dân và khách hàng của ngân hàng về các thủ đoạn lừa đảo mới.

Bộ Công an sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương chủ động nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý nghiêm các đường dây, ổ nhóm tội phạm lừa đảo trực tuyến; mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng, ví điện tử phục vụ hoạt động phạm tội.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nâng cao năng lực quản trị rủi ro, tăng cường bảo mật, giám sát giao dịch bất thường, hoàn thiện quy trình xác thực khách hàng, kiểm soát tài khoản nghi vấn, phối hợp nhanh với cơ quan Công an trong tiếp nhận, xử lý yêu cầu liên quan đến phòng, chống tội phạm.

Bộ trưởng Lương Tam Quang và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn tặng hoa chúc mừng Tổ công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến ra mắt tại Hội nghị.

Trên cơ sở thống nhất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Công an đã ban hành Quyết định thành lập Tổ Công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến do Trung tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao là Tổ trưởng, thành viên gồm: Công an các đơn vị, địa phương thuộc Bộ Công an; đại diện các Vụ, Cục chức năng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán tại Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn khẳng định: Việc Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước tổ chức ký kết Kế hoạch phối hợp trong công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến hôm nay là bước cụ thể hóa các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Quy chế phối hợp của 02 cơ quan, đồng thời là cơ sở để hai cơ quan chuyển mạnh từ phối hợp theo vụ việc sang phối hợp thường xuyên, chủ động, có quy trình, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm và có công cụ kỹ thuật hỗ trợ thực hiện.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Đức Ấn phát biểu tại Hội nghị.

Đặc biệt, việc thành lập Tổ công tác liên ngành phối hợp phòng, chống lừa đảo trực tuyến là cơ chế cần thiết để tăng cường chỉ đạo, điều phối, xử lý nhanh các tình huống phát sinh; bảo đảm các yêu cầu phối hợp giữa các cơ quan chức năng Bộ Công an và các đơn vị thuộc ngành Ngân hàng được thực hiện đồng bộ, thống nhất, kịp thời và hiệu quả hơn.

“Về phía Ngân hàng Nhà nước, chúng tôi xác định phòng, chống lừa đảo trực tuyến là một nhiệm vụ trọng tâm trong bảo đảm an toàn, bảo mật hoạt động ngân hàng số và thanh toán không dùng tiền mặt. Ngân hàng Nhà nước sẽ chỉ đạo các đơn vị trong ngành Ngân hàng triển khai nghiêm túc Kế hoạch phối hợp; khẩn trương kết nối, cung cấp thông tin, tài liệu; phối hợp cảnh báo, ngăn chặn, tạm dừng, phong tỏa tài khoản, ví điện tử liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật” - Đồng chí Phạm Đức Ấn khẳng định.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị các đơn vị trong Công an nhân dân, các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và các cơ quan liên quan, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện ngay các nội dung của Kế hoạch.

Bộ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị.

Bộ Công an (Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao), Ngân hàng Nhà nước cử đầu mối theo dõi, triển khai việc thực hiện Kế hoạch, báo cáo ngay với lãnh đạo Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước những đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm Quy chế phối hợp cũng như những khó khăn, vướng mắc nảy sinh để kịp thời tháo gỡ. Mục tiêu cao nhất là phải sớm tạo chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong phòng, chống tội phạm lừa đảo trực tuyến, với phòng ngừa là cơ bản, phát hiện sớm là then chốt, phối hợp nhanh là đột phá, xử lý nghiêm để răn đe, bảo vệ người dân là mục tiêu cao nhất, tất cả vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, vì xây dựng không gian mạng Việt Nam an toàn, lành mạnh, tin cậy.

Dịp này, Bộ trưởng Lương Tam Quang trân trọng cảm ơn sự phối hợp, đồng hành của Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, trung gian thanh toán, doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ, cơ quan báo chí, truyền thông và toàn thể Nhân dân trong công tác phòng, chống lừa đảo trực tuyến nói riêng, công tác bảo đảm an ninh, trật tự thời gian qua; mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các đồng chí trong thời gian tới.