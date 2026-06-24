Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn cơ quan Thuế, Hải quan, Kho bạc, Bảo hiểm xã hội

ANTD.VN - Bộ Tài chính sẽ rà soát chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các ngành dọc (thuế, hải quan, kho bạc, thống kê, bảo hiểm xã hội), báo cáo Bộ Chính trị xem xét việc sắp xếp.

Văn phòng Bộ Tài chính vừa có Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng về việc tiếp tục triển khai các nhiệm vụ liên quan đến sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp.

Theo thông báo, Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong; rà soát chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các tổ chức ngành dọc (thuế, hải quan, kho bạc, thống kê, bảo hiểm xã hội), báo cáo Bộ Chính trị xem xét việc sắp xếp các tổ chức ngành dọc này, bảo đảm tinh gọn, không trùng dẫm, giảm tầng nấc trung gian.

Hiện tại, cơ cấu tổ chức mới của Cục Thuế từ ngày 1/7/2025 bao gồm: 12 đơn vị tại trung ương; 34 thuế tỉnh, thành phố và 350 thuế cơ sở đồng bộ với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Còn hệ thống tổ chức của Cục Hải quan được xây dựng theo mô hình 3 cấp, bao gồm: 12 đơn vị tại Trung ương; 20 chi cục hải quan khu vực và 165 hải quan cửa khẩu và ngoài cửa khẩu.

Sẽ tiếp tục sắp xếp các cơ quan Thuế, Hải quan

Cũng tại văn bản, liên quan đến các doanh nghiệp Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Tài chính giao Cục Doanh nghiệp nhà nước chủ trì rà soát việc chuyển cơ quan chủ quản đối với các tập đoàn, tổng công ty, công ty nhà nước có vai trò đặc biệt quan trọng, giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt và tiên phong trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng và tác động lớn trên phạm vi cả nước theo hướng trực thuộc Đảng bộ Chính phủ còn lại sắp xếp về trực thuộc các bộ quản lý ngành.

Trong lĩnh vực tài chính - ngân sách, Vụ Ngân sách nhà nước có nhiệm vụ rà soát việc bảo đảm nguồn lực, chi thường xuyên để duy trì hoạt động ổn định, thông suốt của tổ chức bộ máy các cấp, đồng thời bảo đảm nguồn chi đầu tư nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, xây dựng văn bản hướng dẫn các địa phương về chi đầu tư và chi thường xuyên.

Về thống kê, Cục Thống kê được giao nghiên cứu xây dựng và hướng dẫn cụ thể phương pháp xác định, tính toán tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đối với đơn vị hành chính cấp xã.

Về quản lý tài sản công, Cục Quản lý công sản tiếp tục rà soát, báo cáo để tháo gỡ các điểm nghẽn pháp lý, sửa đổi những quy định không còn phù hợp liên quan đến quản lý, xử lý tài sản công theo lộ trình được Bộ Chính trị giao.

Trong lĩnh vực thủ tục hành chính, dữ liệu và dịch vụ công, Cục Công nghệ thông tin phối hợp với Văn phòng Bộ, Cục Thuế, Cục Doanh nghiệp Nhà nước, Kho bạc Nhà nước và các đơn vị liên quan rà soát, báo cáo cụ thể những tồn tại, vướng mắc đang làm gián đoạn việc vận hành bộ máy và cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp.

Các nội dung nêu trên cần sớm báo cáo lãnh đạo Bộ Tài chính để báo cáo tại cuộc làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp.

Bộ Chính trị dự kiến họp ngày 26/6/2026 để cho ý kiến đối với báo cáo của Ban chỉ đạo; ngày 1/7 sẽ tổ chức Hội nghị toàn quốc; ngày 3/7 báo cáo Trung ương để cho ý kiến.