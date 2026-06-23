Tuyên truyền, giải đáp về thiết bị giám sát điện tử cho học viên cai nghiện

ANTD.VN - Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26-6) với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”, ngày 23-6, Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội phối hợp với Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động và hơn 600 học viên đang học tập, lao động, rèn luyện tại đơn vị.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 phát biểu khai mạc buổi tuyên truyền.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng Cơ sở Cai nghiện ma túy số 3 TP Hà Nội nhấn mạnh, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Vì vậy, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã giới thiệu những nội dung trọng tâm của Luật Phòng, chống ma túy năm 2025 và các quy định mới có hiệu lực từ ngày 1-7-2026. Nội dung tuyên truyền tập trung vào công tác quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, cai nghiện, quản lý sau cai nghiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong công tác phòng, chống ma túy.

Báo cáo viên Học viện Cảnh sát nhân dân giải đáp câu hỏi của học viên

Điểm nhấn của hội nghị là phần trao đổi, giải đáp về việc triển khai thiết bị giám sát điện tử đối với người sau cai nghiện. Đây là nội dung mới, nhận được sự quan tâm của đông đảo học viên với nhiều câu hỏi liên quan đến thời gian đeo thiết bị, việc sinh hoạt, di chuyển và điều kiện tháo bỏ thiết bị.

Các giảng viên Học viện Cảnh sát nhân dân đã giải đáp cụ thể, giúp học viên hiểu rõ thiết bị giám sát điện tử không phải là biện pháp ràng buộc mà là công cụ hỗ trợ quá trình quản lý, phục hồi và tái hòa nhập cộng đồng. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, quyết tâm từ bỏ ma túy và xây dựng cuộc sống lành mạnh.

Thượng tá Chu Anh Tuấn, Phó Trưởng Phòng CSĐTTP về ma túy, CATP Hà Nội và CSCNMT số 3 TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với giảng viên Học viện CSND tại buổi tuyên truyền

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tá Chu Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, CATP khẳng định, việc triển khai thiết bị giám sát điện tử là bước tiến quan trọng trong công tác quản lý sau cai nghiện, góp phần hỗ trợ người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, hạn chế nguy cơ tái nghiện và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy.

Thông qua hội nghị, cán bộ, chiến sĩ, người lao động và học viên được trang bị thêm kiến thức pháp luật, nhận diện các loại ma túy mới và hiểu rõ những hệ lụy do ma túy gây ra đối với bản thân, gia đình và xã hội. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn Thủ đô.