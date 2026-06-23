Dựng lớp kế cận vững vàng, sẵn sàng tiếp nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Theo kế hoạch tuyển quân năm 2026 của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã tiếp nhận và tổ chức huấn luyện cho 465 công dân đến từ 16 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đại tá Đỗ Xuân Tiệp - Phó Tư lệnh Bộ tư lệnh Cảnh vệ chúc mừng chiến sỹ mới hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện

Trong hơn 3 tháng huấn luyện, mặc dù chịu ảnh hưởng thời tiết khắc nghiệt, nhiều nội dung huấn luyện đan xen với cường độ cao; song, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các đơn vị trong Bộ Tư lệnh, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng với tinh thần đoàn kết, thống nhất quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn của tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ, sự nỗ lực, trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ khung, công tác huấn luyện đã được chuẩn bị chu đáo mọi mặt.

Giây phút thiêng liêng của người chiến sỹ

Từ nơi ăn, nghỉ, thao trường, giáo án đến các mặt công tác bảo đảm đều hướng tới mục tiêu “tất cả vì chiến sĩ mới thân yêu”, qua đó đã giúp các chiến sỹ mới nhanh chóng thích nghi với môi trường huấn luyện của lực lượng vũ trang, hoàn thành các nội dung, chương trình, kế hoạch đề ra và đạt những kết quả nổi bật: 99,8% chiến sĩ hoàn thành chương trình, trong đó gần 50% đạt loại khá, giỏi.

Chiến sỹ mới duyệt đội ngũ trong chương trình

Ngoài chương trình khung huấn luyện theo quy định của Bộ Công an, Bộ Tư lệnh phối hợp với Cục Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức huấn luyện cơ bản về kĩ năng, nghiệp vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và tổ chức huấn luyện ngoại khóa cho chiến sỹ mới như huấn luyện kết hợp rèn luyện thể lực theo 5 nội dung, tổ chức các môn thể thao bóng đá, thi gấp nội vụ; hành quân rèn luyện… Quá trình huấn luyện được đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị.

Đồng diễn võ thuật tại lễ bế giảng

Sau khóa huấn luyện, chiến sỹ mới không chỉ có sự trưởng thành về nhận thức, hành động, mà còn được trang bị đầy đủ kiến thức cơ bản về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, điều lệnh, quân sự, võ thuật, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ; đồng thời có sự phát triển rõ nét về thể chất, kỹ năng thực hành, bản lĩnh chính trị và ý thức kỷ luật, từng bước làm quen và thích nghi với nếp sống sinh hoạt, rèn luyện theo điều lệnh CAND.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh, Đại tá Đỗ Xuân Tiệp - Phó Tư lệnh đã biểu dương và chúc mừng thành tích của tập thể chiến sỹ mới, đồng thời yêu cầu tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tích cực phấn đấu, rèn luyện, lập nhiều thành tích trong công tác, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh vệ CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Chiến sỹ mới thực hiện nghi thức chào cờ

Đồng chí Phó Tư lệnh đề nghị Đảng ủy, Ban Giám đốc Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm; rà soát, điều chỉnh giáo án bám sát thực tiễn; cập nhật kịp thời nội dung mới từ Luật sửa đổi, các quy định pháp luật và yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Cùng với đó là tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cấp thao trường nhằm nâng cao hiệu quả công tác huấn luyện trong thời gian tới.

Thực hiện võ thuật ứng dụng tại lễ bế giảng

Đồng chí Phó Tư lệnh cũng nhấn mạnh trách nhiệm của chỉ huy các đơn vị khi tiếp nhận chiến sỹ mới, cần tiếp tục giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu thực tiễn từng đơn vị; động viên, tạo điều kiện cho các chiến sỹ mới tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, ôn luyện và thi tuyển vào các trường CAND nếu có nguyện vọng gắn bó lâu dài, qua đó hiện thực hóa kỳ vọng của bản thân, gia đình và đóng góp vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời đại mới.

Sự rắn rỏi, mạnh mẽ của chiến sỹ mới

Đại tá Đỗ Xuân Tiệp cũng bày tỏ mong muốn chiến sỹ mới phát huy kết quả đã đạt được, về đơn vị tiếp tục vận dụng kiến thức đã được huấn luyện, rèn bản lĩnh, thi đua lập công.

Quá trình huấn luyện nghiêm túc đa tạo ra những chiến sỹ được kỳ vọng là thế hệ kế cận vững vàng

Sau hơn 3 tháng rèn luyện nghiêm túc, kỷ luật và hiệu quả, với sự trưởng thành toàn diện về nhận thức, bản lĩnh và kỹ năng, các chiến sỹ mới được kỳ vọng sẽ là lớp kế cận vững vàng, sẵn sàng tiếp nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao trong môi trường công tác mới.