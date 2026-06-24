An ninh Thủ đô
Trật tự đô thị Chính trị - Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Sống ở Hà Nội Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Chính trị - Xã hội

Hà Nội chấn chỉnh thái độ làm việc của cán bộ, nhân viên Trung tâm phục vụ hành chính công

0 bình luận
Duy Tiến

ANTD.VN - Trước phản ánh bức xúc về thái độ giao tiếp, ứng xử của một công chức tại Điểm phục vụ hành chính công tại trụ sở UBND phường Ngọc Hà (Chi nhánh số 3), Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo xử lý…

hanh-chinh-cong1jpg.jpg
Thành ủy Hà Nội yêu cầu Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm toàn hệ thống

Gần đây, một số cơ quan báo chí phản ánh việc người dân bức xúc về thái độ giao tiếp, ứng xử của một công chức tại Điểm phục vụ hành chính công tại trụ sở UBND phường Ngọc Hà (Chi nhánh số 3) khi công dân làm thủ tục chứng thực chữ ký ủy quyền nhận lương hưu cho người thân, để lại dư luận không tốt về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức trong giao tiếp với công dân, nhất là với thân nhân, gia đình người có công.

Trước việc này, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo xử lý trách nhiệm và yêu cầu Trung tâm phục vụ hành chính công Thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm toàn hệ thống.

Theo đó, Thường trực Thành ủy giao Đảng ủy UBND Thành phố lãnh đạo UBND Thành phố yêu cầu Trung tâm phục vụ hành chính công Thành phố nghiêm túc rút kinh nghiệm trong toàn hệ thống về thái độ, tác phong của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong giao tiếp và làm việc với công dân; xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan, kỷ luật nghiêm theo quy định (nếu có).

Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 23/3/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm của cán bộ, nhất là người đứng đầu trong giai đoạn phát triển mới của Thủ đô Hà Nội.

Thường trực Thành ủy Hà Nội cũng giao Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chỉ đạo xem xét xử lý trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên có liên quan.

Tin liên quan

Từ khóa:

#Điểm phục vụ hành chính công tại phường Ngọc Hà #điểm hành chính công Chi nhánh số 3 hà nội

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng