Từ 15/7: Công dân vào Tòa án phải kiểm tra an ninh, giấy tờ tùy thân

ANTD.VN -Theo quy định mới nhất, người vào Tòa án sẽ phải kiểm tra an ninh. Bảo vệ Tòa án khi làm nhiệm vụ, nếu bị thương/thiệt mạng có thể được xem xét công nhận hưởng chế độ như thương binh, liệt sĩ.

Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông tư 11/2026/TT-TANDTC quy định về việc bảo vệ Tòa án nhân dân có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2026

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Thông tư này, Tổ bảo vệ tại Tòa án có nhiệm vụ kiểm soát người và phương tiện di chuyển ra, vào Tòa án; thực hiện kiểm tra an ninh, giấy tờ tùy thân, các tài liệu và đồ vật mang theo đối với người đến Tòa án.

Quy định này được đặt ra nhằm thực hiện nguyên tắc bảo vệ Tòa án được nêu tại Điều 3 Thông tư, trong đó yêu cầu bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh, trật tự, văn minh và sự tôn nghiêm của Tòa án; chủ động phòng ngừa, phát hiện và kịp thời ngăn chặn các hành vi xâm phạm hoặc đe dọa xâm phạm đến hoạt động của Tòa án.

Tổ bảo vệ có quyền từ chối cho vào hoặc buộc rời khỏi Tòa án khi đối tượng thực hiện một trong các hành vi: Không tuân thủ quy định về yêu cầu kiểm tra an ninh; Có hành vi quy định tại khoản 1, điểm a và điểm c khoản 3, khoản 4 Điều 4 Thông tư này; Có hành vi vi phạm nội quy phiên tòa, phiên họp hoặc hành vi khác mà người có thẩm quyền yêu cầu không cho vào hoặc buộc rời khỏi Tòa án; Ở lại khuôn viên trụ sở Tòa án mà không có lý do chính đáng.

Đáng chú ý, lực lượng bảo vệ có trách nhiệm ngăn chặn việc mang vào Tòa án các loại vũ khí, hung khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, đồ vật cấm lưu hành, truyền đơn, khẩu hiệu và các tài liệu, đồ vật khác có thể gây nguy hiểm cho an toàn, an ninh, trật tự tại Tòa án. Để phục vụ công tác kiểm tra an ninh, Điều 10 Thông tư quy định các Tòa án có thể được trang bị cửa từ, máy dò kim loại, camera giám sát, máy soi, máy bộ đàm và các thiết bị kiểm tra an ninh khác theo quy định của pháp luật.

Tổ bảo vệ Tòa án có thể được trang bị công cụ hỗ trợ gồm dùi cui điện, dùi cui kim loại, dùi cui cao su, áo giáp, găng tay bắt dao; được cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định trang bị phương tiện xịt hơi cay, súng bắn điện, súng bắn đạn nổ, cao su, hơi cay và đạn sử dụng cho các loại súng này theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Về chế độ chính sách, Thông tư 11/2026 nêu rõ, lực lượng bảo vệ Tòa án được cấp trang phục, giấy chứng nhận, trang bị biển hiệu, băng chức danh và các phương tiện cần thiết khác theo quy định để phục vụ công tác bảo vệ; Được hưởng lương và các quyền lợi, chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

Trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu bị thương, bị thiệt mạng, bảo vệ Tòa án có thể được xem xét công nhận hưởng chế độ như thương binh, liệt sĩ và các hình thức khen thưởng khác theo quy định. Lực lượng bảo vệ Tòa án làm việc theo chế độ hợp đồng lao động hoặc hợp đồng dịch vụ.