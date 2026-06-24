Đề xuất mới nhất của Bộ Công an về tạm hoãn xuất cảnh cá nhân chưa chấp hành xong quyết định xử phạt

ANTD.VN - Bộ Công an vừa đề xuất bổ sung nhiều biện pháp cưỡng chế, trong đó có việc tạm hoãn xuất cảnh cá nhân, người đứng đầu tổ chức chưa chấp hành xong quyết định xử phạt…

Dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi đề xuất chuyển thẩm quyền lập biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính từ người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt sang người tiến hành tịch thu. Đồng thời, quy định trường hợp người bị xử phạt hoặc đại diện tổ chức bị xử phạt vắng mặt hoặc từ chối ký vào biên bản thì phải có một người chứng kiến hoặc đại diện chính quyền địa phương ký biên bản.

Cũng tại dự thảo Luật, Bộ Công an đã đề xuất bổ sung thẩm quyền của người có thẩm quyền của cơ quan tiếp nhận quyết định xử phạt để thi hành đối với các nội dung như quyết định hoãn, miễn, giảm nộp tiền phạt; áp dụng nộp tiền phạt nhiều lần; thu giữ, bảo quản, giao lại giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ; tạm giữ và ra quyết định thu hồi giấy phép, chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền hoặc có nội dung trái pháp luật; tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả trong trường hợp không xác định được đối tượng vi phạm hành chính hoặc cá nhân chết, mất tích…

Sửa đổi biện pháp kê biên tài sản theo hướng kê biên tài sản để bán đấu giá mà không cần phải là tài sản có giá trị tương ứng với số tiền phạt; trường hợp tổ chức, cá nhân có nhiều tài sản có giá trị khác nhau thì kê biên tài sản có giá trị thấp hơn trước.

Đặc biệt, dự thảo Luật đề xuất bổ sung các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt mới, gồm:

Tạm hoãn xuất cảnh đối với cá nhân, người đứng đầu tổ chức chưa chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn;

Niêm phong trụ sở, địa điểm, cơ sở hoặc bộ phận cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được áp dụng để cưỡng chế thi hành hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tạm đình chỉ hoạt động có thời hạn và thi hành biện pháp khắc phục hậu quả;

Yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước đối với công trình, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được áp dụng để cưỡng chế thi hành hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề, tạm đình chỉ hoạt động có thời hạn và thi hành biện pháp khắc phục hậu quả;

Tạm dừng đăng kiểm phương tiện; tạm dừng đăng ký phương tiện; tạm dừng cấp giấy phép điều khiển phương tiện được áp dụng để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông đường bộ, giao thông đường sắt...

Về thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, dự thảo quy định định khung thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là từ 1-3 năm, trừ trường hợp vi phạm hành chính về lĩnh vực khác mà luật chuyên ngành quy định thì thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật chuyên ngành đó;

Quy định cụ thể về việc thời gian cơ quan tiến hành tố tụng thụ lý, xem xét kể cả thời gian cơ quan tiến hành tố tụng tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ vụ án được tính vào thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính;

Quy định cụ thể việc cố tình trốn tránh, cản trở việc xử phạt hoặc việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính là việc cá nhân, tổ chức đã tiếp nhận thông tin về hành vi vi phạm theo quy định của Luật này nhưng vẫn chưa thực hiện các thủ tục để chấp hành việc xử phạt hoặc áp dụng biện pháp xử lý hành chính.