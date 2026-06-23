Chủ tịch Hà Nội: Phải để các nhà đầu tư, đối tác hình dung rõ nhất về tương lai phát triển của thành phố

ANTD.VN - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, Hội nghị xúc tiến đầu tư và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vào ngày 29-6 tới đây đang nhận được sự quan tâm và kỳ vọng rất lớn…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp

Ngày 23-6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp Ban Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Thông tin tại cuộc họp cho biết, Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra sáng 29-6 tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (phường Từ Liêm, Hà Nội).

Các nội dung quan trọng của hội nghị gồm: Trình chiếu phim giới thiệu Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đồng thời, thành phố giới thiệu các thể chế, chính sách đặc thù, vượt trội, tiềm năng, lợi thế của Thủ đô gồm: Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17-3-2026 của Bộ Chính trị; Luật Thủ đô năm 2026; Chương trình số 12-CTr/TU ngày 29-4-2026 của Thành ủy Hà Nội; các chính sách, nghị quyết của Trung ương và thành phố; định hướng, kế hoạch thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội trong “kỷ nguyên vươn mình”.

Hội nghị sẽ bố trí không gian trải nghiệm tham quan thực tế ảo giới thiệu các dự án thu hút đầu tư của thành phố với các ngôn ngữ: tiếng Việt, tiếng Anh (được số hóa và hiển thị bản đồ số, các hình ảnh dựng 3D, sa bàn ảo với quy hoạch chi tiết đặt trên nền hình ảnh quay 360 độ tại thực địa).

Bên cạnh đó, phần mềm có trang bị tính năng “chatbox”, hỗ trợ nhà đầu tư trả lời câu hỏi mọi lúc, mọi nơi, cung cấp thông tin nhanh chóng, kịp thời. Ngoài ra, Hội nghị dự kiến trình chiếu, giới thiệu một số ứng dụng công nghệ phục vụ chính quyền và người dân.

Đáng chú ý, tại hội nghị sẽ diễn ra phần trao quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trên địa bàn thành phố; Trao Biên bản ghi nhớ, hợp tác (MOU). Hiện tại, Sở Tài chính Hà Nội đề xuất dự kiến trao 20 dự án tiêu biểu, đại diện cho các lĩnh vực thành phố đang đẩy mạnh thu hút đầu tư…

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, đây là sự kiện công bố đầu tiên của thành phố trong giai đoạn mới, nhận được sự quan tâm và kỳ vọng rất lớn từ nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư. Hội nghị không chỉ mang ý nghĩa đối với riêng Thủ đô, mà còn đối với cả vùng và cả nước, nhất là trong việc thu hút các nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính và công nghệ.

Chủ tịch thành phố đề nghị các đơn vị liên quan tăng tốc chuẩn bị, hoàn thiện toàn bộ nội dung, kịch bản và công tác tổ chức. Trong đó, lưu ý hoàn thiện kỹ lưỡng nội dung video clip giới thiệu quy hoạch và định hướng phát triển của Thủ đô, giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp và đối tác quốc tế hình dung rõ nhất về tương lai phát triển của Hà Nội, các khu vực ưu tiên phát triển, các lĩnh vực trọng điểm thu hút đầu tư cũng như những giải pháp, nguồn lực để hiện thực hóa quy hoạch.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị của thành phố tập trung cao độ cho công tác tổ chức thực hiện trong 6 tháng cuối năm, nhất là đối với các nhiệm vụ, công trình trọng điểm và các nội dung quan trọng sẽ được triển khai trong thời gian tới.