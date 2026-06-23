Công an Hà Nội kiểm tra, đánh giá kết quả tập huấn Điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND năm 2026

Đại tá Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đơn vị được CATP Hà Nội giao chủ trì tổ chức đã tới dự và phát biểu khai mạc. Cùng dự chương trình có đại diện chỉ huy các phòng thuộc các Cụm thi đua; Tổ kiểm tra đánh giá cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị trong Cụm thi đua số 1, số 4 và số 5.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhấn mạnh: "Điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân (CAND) có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đây là một trong các nội dung, hoạt động công tác chính trị quan trọng nhằm giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh, quy trình, quy chế, kế hoạch công tác; từ đó nâng cao năng lực chiến đấu, khả năng sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao".
Quán triệt tinh thần “có học, có kiểm tra, đánh giá”, cán bộ, chiến sĩ trong các Cụm thi đua đã thực hiện đầy đủ các nội dung huấn luyện thực hành điều lệnh đội ngũ, võ thuật Công an nhân dân theo đúng quy định của Bộ Công an qua công tác kiểm tra nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế.
Kết quả kiểm tra cho thấy, đa số các chiến sĩ nắm vững lý thuyết, thực hành thuần thục các nội dung, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, góp phần nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, kỹ năng chiến đấu và tác phong chính quy; tạo nền tảng quan trọng trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong mọi tình huống.
Sau đây là những hình ảnh tại buổi kiểm tra, đánh giá điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân năm 2026 đối với cán bộ, chiến sĩ Cụm thi đua số 1, số 4 và số 5.