Công an Hà Nội kiểm tra, đánh giá kết quả tập huấn Điều lệnh, quân sự, võ thuật CAND năm 2026

ANTD.VN - Ngày 23-6, tại Sân vận động Hàng Đẫy, Cụm thi đua số 1, số 4 và số 5 thuộc Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp tổ chức Chương trình kiểm tra, đánh giá điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân năm 2026.

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Cụm Thi đua số 1, số 4, số 5 tham gia kiểm tra, đánh giá điều lệnh, võ thuật CAND năm 2026.

Đại tá Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đơn vị được CATP Hà Nội giao chủ trì tổ chức đã tới dự và phát biểu khai mạc. Cùng dự chương trình có đại diện chỉ huy các phòng thuộc các Cụm thi đua; Tổ kiểm tra đánh giá cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị trong Cụm thi đua số 1, số 4 và số 5.

Các đại biểu dự Chương trình kiểm tra, đánh giá điều lệnh, võ thuật CAND năm 2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao nhấn mạnh: "Điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân (CAND) có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đây là một trong các nội dung, hoạt động công tác chính trị quan trọng nhằm giáo dục, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ nâng cao tinh thần trách nhiệm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm túc chỉ thị, mệnh lệnh, quy trình, quy chế, kế hoạch công tác; từ đó nâng cao năng lực chiến đấu, khả năng sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao".

Công tác kiểm tra, đánh giá được triển khai hết sức nghiêm túc

Quán triệt tinh thần “có học, có kiểm tra, đánh giá”, cán bộ, chiến sĩ trong các Cụm thi đua đã thực hiện đầy đủ các nội dung huấn luyện thực hành điều lệnh đội ngũ, võ thuật Công an nhân dân theo đúng quy định của Bộ Công an qua công tác kiểm tra nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế.

Kết quả kiểm tra cho thấy, đa số các chiến sĩ nắm vững lý thuyết, thực hành thuần thục các nội dung, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, góp phần nâng cao năng lực, bản lĩnh chính trị, kỹ năng chiến đấu và tác phong chính quy; tạo nền tảng quan trọng trong xây dựng lực lượng Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, trật tự trong mọi tình huống.

Sau đây là những hình ảnh tại buổi kiểm tra, đánh giá điều lệnh, quân sự, võ thuật Công an nhân dân năm 2026 đối với cán bộ, chiến sĩ Cụm thi đua số 1, số 4 và số 5.

Chương trình tập huấn được xây dựng toàn diện, bám sát yêu cầu thực tiễn công tác, chiến đấu và nhiệm vụ xây dựng lực lượng trong tình hình mới

Các chiến sĩ thực hiện động tác điều lệnh đội ngũ, thực hành nghi lễ Công an nhân dân, bảo đảm sự thống nhất, chính quy và chuẩn mực

Quá trình kiểm tra được tổ chức nghiêm túc, khoa học, đúng quy định, bảo đảm khách quan, công bằng

Công tác tập huấn điều lệnh, quân sự, võ thuật hàng năm là hoạt động quan trọng góp phần nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Công tác kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện kết quả tập huấn đã triển khai trước đó, đồng thời nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành điều lệnh, rèn luyện tác phong chính quy, tinh nhuệ, kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ

Nội dung kiểm tra được tổ chức bài bản, chặt chẽ, đảm bảo nghiêm túc theo đúng yêu cầu và kế hoạch đã đề ra

Các chiến sĩ thực hành các động tác kỹ chiến thuật, võ thuật CAND