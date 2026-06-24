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Sắp có tàu chở y, bác sĩ từ Hà Nội tới làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2

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Hải Dương

ANTD.VN -Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho hay, đường sắt sẽ tổ chức đoàn tàu giữa Hà Nội - Phủ Lý, phục vụ đưa đón y, bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 ở phường Liêm Tuyền (tỉnh Ninh Bình).

Theo VNR, đôi tàu PL1/PL2 sẽ hoạt động từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần, phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, nhân viên y tế làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

Tàu dừng đón, trả khách tại 3 ga gồm Hà Nội, Giáp Bát và Phủ Lý. Cụ thể, tàu PL1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6h15, dừng tại ga Giáp Bát trước khi đến ga Phủ Lý lúc 7h22. Từ ga Phủ Lý, hành khách được bố trí phương tiện trung chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2.

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Ngành đường sắt thành lập đôi tàu chở y, bác sỹ từ Hà Nội đi làm tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2

Chiều ngược lại, tàu PL2 khởi hành từ ga Phủ Lý lúc 17h20 và đến ga Hà Nội lúc 18h30.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết đang hoàn thiện các phương án khai thác, rà soát phương tiện, nhân lực và công tác bảo đảm an toàn trên tuyến để chuẩn bị cho ngày vận hành chính thức dự kiến vào 26/6.

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Từ khóa:

#tàu chở y bác sĩ #Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 #tàu chở bác sĩ #đường sắt Việt Nam

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