Bị đòi tiền chuộc chiếc điện thoại đánh rơi, nữ sinh đại học Ngoại thương đã "cầu cứu" Cảnh sát giao thông

ANTD.VN - Ngày 23-6, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 7, Phòng CSGT Công an thành phố Hà Nội đã nhận được thư cảm ơn của nữ sinh V.M.C, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của cán bộ đơn vị trước tình huống đặc biệt.

Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại nút giao Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến, Đại úy Võ Quang Thắng tiếp nhận trình báo của chị V.M.C - Nữ sinh trường đại học Ngoại thương về việc đánh rơi một chiếc điện thoại iPhone 16 trị giá khoảng 20 triệu đồng khi đang di chuyển từ nhà đến trường.

Theo trình bày, sau khi phát hiện mất điện thoại và liên hệ lại số máy, chị C nhận được thông tin từ người nhặt được yêu cầu phải trả một khoản tiền lớn mới được nhận lại tài sản. Trong tâm lý hoang mang, lo lắng, chị đã tìm đến chốt CSGT để đề nghị hỗ trợ.

Nhờ sự tận tâm của chiến sĩ Cảnh sát giao thông, nữ sinh đại học Ngoại thương đã nhận lại được tài sản của mình

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại úy Võ Quang Thắng đã hướng dẫn công dân sử dụng các tính năng định vị thiết bị để xác định vị trí điện thoại, đồng thời phối hợp vận dụng các biện pháp nghiệp vụ để rà soát, xác minh thông tin. Qua đó xác định thiết bị đang được một tài xế xe ôm giữ tại khu vực cổng Bệnh viện Thanh Nhàn.

Quá trình làm việc, ban đầu người này không thừa nhận việc nhặt được điện thoại. Tuy nhiên, sau khi được tuyên truyền, giải thích các quy định của pháp luật liên quan đến hành vi chiếm giữ tài sản của người khác, người này đã thừa nhận sự việc và tự nguyện giao nộp lại chiếc điện thoại để trao trả cho chủ sở hữu.

Việc làm của Đại úy Võ Quang Thắng thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy trong công tác, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng CSGT Thủ đô – gần dân, hiểu dân, vì nhân dân phục vụ.