Sẽ tổ chức kỳ họp không thường lệ của Quốc hội vào đầu tháng 8-2026, xem xét Luật Đất đai sửa đổi...

ANTD.VN - Kỳ họp không thường lệ của Quốc hội dự kiến sẽ khai mạc vào đầu tháng 8 tới, xem xét 24 nội dung, trong đó có việc cho ý kiến lần đầu về Luật Đất đai sửa đổi…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận phiên họp UBTVQH

Phát biểu kết luận phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 23-6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết cấp có thẩm quyền đã đồng ý chủ trương tổ chức kỳ họp không thường lệ của Quốc hội, dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8-2026. Chính phủ đã đề xuất 20 nội dung trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp này, gồm 17 dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và 3 nội dung quan trọng khác.

Cùng đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo hoàn thiện thể chế, pháp luật, trên cơ sở kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, dự kiến sẽ có thêm 4 dự án luật trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp không thường lệ, gồm: Luật Đất đai sửa đổi, Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi trên cơ sở hợp nhất Luật Đầu tư công sửa đổi, Luật Tố tụng hình sự sửa đổi, Bộ luật Hình sự sửa đổi.

Như vậy, Kỳ họp không thường lệ sẽ có khoảng 24 nội dung. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, 4 dự án luật nêu trên chỉ trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu, chưa thông qua, bởi đây là những luật lớn, phải được xem xét qua hai kỳ họp, không thể thực hiện rút gọn trong một kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan trình, các cơ quan của Quốc hội phải đẩy nhanh tiến độ, chủ động phối hợp chặt chẽ, khẩn trương chuẩn bị hồ sơ, tài liệu; bảo đảm thực hiện đúng quy định về gửi tài liệu; hoàn thành việc trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết quy phạm pháp luật trước ngày 20-7-2026.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu đặt chất lượng lập pháp lên hàng đầu, tuyệt đối không chạy theo số lượng để lấy thành tích.

Đối với Kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XVI, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, dự kiến Quốc hội sẽ xem xét, thông qua khoảng 30 dự án luật, 2 nghị quyết quy phạm pháp luật, chưa kể các dự án đang được đề nghị bổ sung nhưng chưa có trong Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2026.

Theo báo cáo của Bộ Tư pháp, từ nay đến ngày 01-3-2027, Chính phủ sẽ phải chuẩn bị và trình Quốc hội khoảng 85 dự án luật, pháp lệnh.