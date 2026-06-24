Công an thành phố Hà Nội giới thiệu Chương trình thực cảnh lịch sử “Mật lệnh đêm”

Chương trình sẽ chính thức diễn ra vào lúc 20h30 ngày 03/7/2026 tại Bảo tàng Công an Hà Nội (số 67 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội).

Đây là một trong những hoạt động trọng tâm của Công an Thủ đô hướng tới dấu mốc 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân; đồng thời là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc nhằm tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn cuộc sống bình yên của Nhân dân.

Tái hiện trang sử hào hùng từ những câu chuyện có thật

Lấy cảm hứng từ những tư liệu, nhân vật và sự kiện có thật trong lịch sử, chương trình “Mật Lệnh Đêm” tái hiện một giai đoạn đặc biệt của đất nước trong những năm đầu sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, khi chính quyền cách mạng non trẻ phải đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách. Thông qua câu chuyện về những chiến sĩ an ninh cách mạng trong những ngày đầu bảo vệ chính quyền, chương trình góp phần khắc họa bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần mưu trí, dũng cảm và lòng trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Nhân dân của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ An ninh nhân dân.

Điểm nhấn từ hình thức nghệ thuật thực cảnh tại không gian bảo tàng

Điểm đặc biệt của “Mật Lệnh Đêm” là được tổ chức ngay tại không gian Bảo tàng Công an Hà Nội – nơi đang lưu giữ nhiều tư liệu, hiện vật quý giá phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Thủ đô. Thay vì tiếp cận lịch sử thông qua các hình thức tuyên truyền truyền thống, chương trình lựa chọn hình thức thực cảnh lịch sử, kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật biểu diễn, không gian bảo tàng, hiện vật lịch sử với âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu hiện đại nhằm mang đến cho người xem những trải nghiệm trực quan, sinh động và giàu cảm xúc.

Bảo tàng Công an Hà Nội, số 67 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, TP. Hà Nội

Thông qua chương trình, khán giả không chỉ được theo dõi một câu chuyện lịch sử đơn thuần mà còn được trực tiếp bước vào chính không gian lịch sử ấy, cảm nhận rõ hơn những thử thách, hy sinh và những đóng góp thầm lặng của các thế hệ đi trước trong hành trình bảo vệ nền độc lập của dân tộc.

Đổi mới công tác giáo dục truyền thống trong lực lượng Công an Thủ đô

Theo Ban Tổ chức, “Mật Lệnh Đêm” không chỉ dừng lại là một chương trình nghệ thuật chào mừng ngày truyền thống, mà đây còn là nỗ lực đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và giáo dục truyền thống trong lực lượng Công an Thủ đô thông qua việc kết hợp giữa lịch sử, bảo tàng và nghệ thuật trải nghiệm.

Trong bối cảnh yêu cầu giáo dục truyền thống ngày càng đặt ra những đòi hỏi mới, việc đưa lịch sử đến gần hơn với cán bộ, chiến sĩ và công chúng bằng những hình thức tiếp cận sinh động, hấp dẫn được xem là hướng đi cần thiết. Qua đó góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, bồi đắp lý tưởng cách mạng, niềm tự hào nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm và tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân cho các thế hệ hôm nay.

Với định hướng tiếp tục hoàn thiện và phát triển trong thời gian tới, “Mật Lệnh Đêm” được kỳ vọng sẽ trở thành một sản phẩm văn hóa - lịch sử mang bản sắc riêng của Công an Thủ đô, góp phần phát huy giá trị của Bảo tàng Công an Hà Nội, phục vụ lâu dài cho công tác đào tạo, bồi dưỡng, sinh hoạt chính trị và giáo dục truyền thống đối với cán bộ, chiến sĩ.