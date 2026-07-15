Vỉa hè Hà Nội cứ "đào lên, lấp xuống", trách nhiệm thuộc về ai?

ANTD.VN - Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng: "Không thể tránh được việc đào lên, lấp xuống vỉa hè. Chúng tôi cố gắng thực hiện kết nối tất cả các khâu lại để hạn chế tối đa việc liên tục đào lên, lấp xuống và quan tâm hoàn trả mặt bằng sau thi công".

Đại biểu Trần Khánh Hưng chất vấn

Tiếp tục phiên chất vấn tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP Hà Nội, ĐB Trần Khánh Hưng cho rằng, hiện nay tình hình phát triển các loại vật liệu xây dựng rất phong phú, phù hợp với nhu cầu và chức năng của công trình.

Với xu hướng xanh hoá và theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô hướng tới xây dựng thành phố bọt biển, khuyến khích thấm nước tự nhiên. Nhưng trên địa bàn thành phố, nhiều công trình được đầu tư cứng hoá theo hướng đổ bê tông, lát đá vỉa hè công viên, vườn hoa đi ngược lại xu hướng và quy hoạch.

Đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, Sở đã hướng dẫn việc thực hiện các dự án hạ tầng trên như thế nào? Với việc đào lên rồi lát lại, trách nhiệm của đơn vị đến đâu?

Trả lời chất vấn của đại biểu về định hướng xây dựng “thành phố bọt biển” nhằm giải quyết vấn đề ngập úng, Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết, đơn vị này đã có báo cáo thành phố về Đề án "thành phố bọt biển". Giải pháp này chuyển từ thoát nước nhanh sang giữ nước, thấm nước, điều tiết nước và tái sử dụng nước.

Tuy nhiên, vấn đề này đang trong quá trình xem xét, chưa được triển khai cụ thể. Sở Xây dựng đã có các bước, quy trình để thực hiện việc xây dựng quy chuẩn, tiêu chuẩn về vật liệu thấm, để ngay khi đề án được phê duyệt thì có cơ sở triển khai thực hiện ngay.

Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định, không phải toàn thành phố sẽ triển khai ngay lộ trình xây dựng “thành phố bọt biển” mà thực hiện theo lộ trình. Những khu vực như công viên, vườn hoa, vỉa hè sẽ thực hiện trước để bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả; bên cạnh đó, “thành phố bọt biển” sẽ được áp dụng cho những khu vực đô thị mới.

Về tình trạng vỉa hè bị đào lên lấp xuống liên tục được đại biểu Trần Khánh Hưng chất vấn, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phi Thường thừa nhận có tình trạng này.

Cũng theo Giám đốc Sở Xây dựng, toàn bộ vỉa hè được phân cấp cho cấp phường, xã quản lý. Tuy nhiên, Sở Xây dựng đang thực hiện nhiệm vụ hạ ngầm tất cả “rác trời”, bao gồm dây điện và hệ thống viễn thông. Việc này đang được triển khai tại 3 phường trung tâm, đồng thời, nhân rộng ra các phường trong khu vực nội thành.

“Không thể tránh được việc đào lên, lấp xuống vỉa hè. Chúng tôi cố gắng thực hiện kết nối tất cả các khâu lại để hạn chế tối đa việc liên tục đào lên, lấp xuống và quan tâm hoàn trả mặt bằng sau thi công”, ông Nguyễn Phi Thường nói.

Trả lời chất vấn của đại biểu Trần Anh Tuấn liên quan đến khớp nối hạ tầng thoát nước của các khu đô thị, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, Sở đã rà soát toàn bộ 52 khu đô thị trên địa bàn thành phố, đã có 26 khu đô thị, khu nhà ở được hoàn thiện toàn bộ và bàn giao toàn bộ hạ tầng kỹ thuật thoát nước cho thành phố. Còn lại 26 khu đô thị, Sở Xây dựng cố gắng trong năm 2026 sẽ hoàn thành khớp nối.

Về việc yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện toàn bộ hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm, cống thoát nước và điểm đấu nối đúng với quy hoạch, thiết kế được phê duyệt, ông Nguyễn Phi Thường đề xuất không nghiệm thu hoặc không đưa công trình vào sử dụng khi hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh.

Giám đốc Sở Xây dựng cho biết hiện nay, thành phố có 3.501 hồ ao tự nhiên, tăng thêm 337 so với năm 2023 để bảo đảm trữ nước, điều tiết thoát nước tự nhiên.