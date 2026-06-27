Đoàn đại biểu Công an Hà Nội dự Hội nghị hợp tác an ninh Thủ đô các nước tại Hàn Quốc

ANTD.VN -Từ ngày 22-26/6/2026, Đoàn đại biểu CATP Hà Nội do Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc làm Trưởng đoàn, đã thăm, làm việc tại Hàn Quốc và tham dự Hội nghị hợp tác an ninh Thủ đô các nước (ICPC) do Cảnh sát Thủ đô Seoul chủ trì.

Hội nghị có sự tham gia của lực lượng Công an, Cảnh sát Thủ đô của 7 quốc gia, gồm: Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Quốc, Hà Lan, Phi-líp-pin, Cam-pu-chia, Uzebekistan.

Trước những nguy cơ, thách thức về các loại tội phạm xuyên quốc gia ngày càng gia tăng, Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul đã có sáng kiến tổ chức Hội nghị giữa lực lượng Công an, Cảnh sát Thủ đô các quốc gia để từ đó tăng cường quan hệ hợp tác, xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin nhằm kịp thời ứng phó với những diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường của các loại tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm trên không gian mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đại biểu Công an các nước tham dự hội nghị

Với chủ trương thúc đẩy, tăng cường hợp tác quốc tế của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội đã và đang từng bước nâng cao vai trò, trách nhiệm, trở thành thành viên tích cực trong các diễn đàn đa phương và song phương.

Theo đó, thời gian qua, Công an TP Hà Nội đã chủ động phối hợp với lực lượng thực thi pháp luật Thủ đô các nước, cũng như các tổ chức quốc tế để triển khai hiệu quả công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia; nổi bật là công tác phối hợp với Văn phòng Interpol Thái Lan, Phi-líp-pin truy bắt các đối tượng trong đường dây lừa đảo do Mr. Pips cầm đầu; phối hợp với Công an TP Bắc Kinh – Trung Quốc truy bắt, trao trả các đối tượng truy nã trên địa bàn của nhau; phối hợp với Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản đấu tranh với đường dây tội phạm lừa đảo trên không gian mạng lẩn trốn trên địa bàn Hà Nội… góp phần nâng cao vị thế, uy tín của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam nói chung và lực lượng Công an Thủ đô với các đối tác quốc tế.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội (ngoài cùng, bên phải) tham dự Hội nghị hợp tác an ninh Thủ đô các nước

Chiều 24-6, tại phiên chính thức của Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã có bài phát biểu quan trọng với chủ đề: “Phát triển hệ thống hợp tác giữa các cơ quan Cảnh sát Thủ đô nhằm giải quyết tội phạm công nghệ cao”, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, giới thiệu phương pháp tiếp cận khoa học, bài bản và đề ra những giải pháp mang tính đột phá mà Công an TP Hà Nội đang áp dụng và triển khai hiệu quả trong công tác đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Các đại biểu dự Hội nghị đều nhất trí ghi nhận những đóng góp tích cực của Công an TP Hà Nội trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, nhất là tội phạm công nghệ cao trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương thời gian qua; đồng thời ủng hộ những sáng kiến, phương pháp, cách làm hay mà đoàn đại biểu Công an TP Hà Nội đã chia sẻ tại Hội nghị.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, phát biểu tại Hội nghị

Trên cơ sở đó, dưới sự chủ trì của Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul, các Đoàn đại biểu dự Hội nghị đã thống nhất, thông qua Tuyên bố chung về tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm trên không gian mạng. Đây sẽ là tiền đề để lực lượng Công an, Cảnh sát Thủ đô các quốc gia dự Hội nghị tổ chức lực lượng, triển khai đầy đủ, toàn diện các mặt công tác phối hợp, trao đổi thông tin, tình hình trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng, đảm bảo tuân thủ pháp luật quốc tế.

Các đại biểu thống nhất thông qua Tuyên bố chung về tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm trên không gian mạng

Cũng trong ngày 24-6, Đoàn đại biểu Công an TP Hà Nội đã có buổi làm việc song phương cấp lãnh đạo và cấp chuyên viên với Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul. Trên cơ sở quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai Nhà nước cũng như nền tảng hợp tác sẵn có giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó giám đốc CATP bày tỏ vui mừng khi phía Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul trang trọng tổ chức Hội nghị hợp tác an ninh Thủ đô các nước năm 2026 để Công an TP Hà Nội có cơ hội chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia với bạn bè quốc tế.

Ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả của Công an TP Hà Nội với các Cơ quan, địa phương của Hàn Quốc, ngài Choi Bo Hyeon, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul trân trọng cảm ơn Công an TP Hà Nội đã nhận lời mời tham dự Hội nghị hợp tác an ninh Thủ đô các nước năm 2026 và tin tưởng Công an TP Hà Nội sẽ là thành viên tích cực, đóng góp quan trọng cho thành công chung của diễn đàn.

Đoàn đại biểu Công an TP Hà Nội làm việc song phương với Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul

Với tinh thần hữu nghị, lãnh đạo hai bên đã nhất trí phương hướng tăng cường hợp tác giữa Công an TP Hà Nội và Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul, gồm các nội dung chính: (1) Tăng cường hợp tác trong công tác bảo hộ công dân của mỗi nước trên địa bàn của nhau; (2) Tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm trong khuôn khổ các thỏa thuận sẵn có giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc; (3) Thiết lập cơ chế trao đổi thông tin, thiết lập kênh liên lạc nhằm kịp thời trao đổi tình hình tội phạm xuyên quốc gia; (4) Thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn lãnh đạo, chuyên viên qua lại lẫn nhau nhằm định kỳ trao đổi thông tin, tình hình, nâng cao hiệu quả hợp tác; (5) Xây dựng Thỏa thuận hợp tác giữa Công an TP Hà Nội và Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul để tạo hành lang pháp lý, hỗ trợ các hoạt động hợp tác giữa hai Cơ quan trong thời gian tới.

Kết thúc buổi làm việc, thay mặt Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền trân trọng mời Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul cử đoàn lãnh đạo sang thăm chính thức Hà Nội vào thời điểm thích hợp. Ngài Choi Bo Hyeon đã vui vẻ nhận lời mời.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền trao tặng quà lưu niệm tới lãnh đạo Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul

Bên lề Hội nghị, các phái đoàn đã có các phiên thảo luận cấp lãnh đạo và cấp chuyên viên, trao đổi, chia sẻ thông tin và cùng thống nhất nhận thức về những nguy cơ, thách thức về an ninh phi truyền thống, các loại tội phạm xuyên quốc gia mà lực lượng thực thi pháp luật Thủ đô các quốc gia đều đang phải đương đầu; đồng thời trao đổi thông tin về đối tượng truy nã và đề nghị phối hợp truy bắt trên địa bàn của nhau.

Đoàn đại biểu Công an TP Hà Nội tham quan, khảo sát và tìm hiểu một số trang thiết bị, khí tài hiện đại của Cảnh sát Thủ đô Seoul

Trong chương trình, Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul đã mời Đoàn đại biểu Công an TP Hà Nội thăm, khảo sát trụ sở Cảnh sát cơ động; giới thiệu về một số loại vũ khí, khí tài hiện đại và dự buổi trình diễn kỹ-chiến thuật chiến đấu của lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm Seoul.

Trước đó, ngày 23-6, Đoàn công tác CATP Hà Nội đã đến dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc và thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Buổi chiều cùng ngày, Đoàn đã hội kiến ngài Park Jeong Bo, Tư lệnh Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul; thăm, khảo sát mô hình Trung tâm chỉ huy báo động khẩn cấp 112 và Trung tâm thông tin giao thông của Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội hội kiến ngài Park Jeong Bo, Tư lệnh Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul

Tối 26-6, Đoàn đại biểu Công an TP Hà Nội về đến Việt Nam, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Hàn Quốc.