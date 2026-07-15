Hà Nội đưa vào vận hành đồng bộ gần 5.000 camera AI và 36 màn hình LED thông minh

ANTD.VN - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và phục vụ người dân, Công an thành phố Hà Nội chính thức đưa vào vận hành 36 màn hình LED giao thông điện tử, đồng bộ với gần 5.000 camera AI trên toàn địa bàn.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý giao thông

Là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, đồng thời là đô thị đặc biệt với quy mô dân số và số lượng phương tiện giao thông thuộc nhóm lớn nhất cả nước, Hà Nội đang đứng trước nhiều thách thức trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và quản lý đô thị. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, hạ tầng giao thông từng bước được đầu tư nhưng vẫn chịu áp lực lớn từ tốc độ gia tăng phương tiện, mật độ dân cư cao, cùng những tác động bất thường của thời tiết như mưa lớn gây ngập úng cục bộ.

36 màn hình LED đã chính thức được vận hành

Thực tiễn đó đòi hỏi công tác chỉ huy, điều hành giao thông phải không ngừng đổi mới theo hướng hiện đại, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân.

Thời gian qua, Công an thành phố Hà Nội đã từng bước triển khai Đề án giao thông thông minh, xây dựng hệ thống giám sát, điều hành giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Việc ứng dụng công nghệ không chỉ hỗ trợ lực lượng chức năng phát hiện, xử lý vi phạm nhanh chóng, chính xác mà còn giúp nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm, góp phần phòng ngừa ùn tắc, tai nạn giao thông cũng như các tình huống mất an ninh, an toàn phát sinh trên đường phố.

Hình ảnh trực quan giúp nâng cao hiệu quả tuyên truyền đến người dân

Đặc biệt, sau thời gian đưa vào khai thác hệ thống giao thông thông minh từ cuối năm 2025, những kết quả bước đầu đã khẳng định hiệu quả rõ rệt của mô hình quản lý giao thông dựa trên nền tảng số. Hệ thống camera AI đã phát huy vai trò "mắt thần", hỗ trợ lực lượng Cảnh sát giao thông giám sát tình hình giao thông theo thời gian thực, phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm, các sự cố phát sinh để tổ chức xử lý nhanh, góp phần giảm áp lực cho lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp trên đường.

Tiếp nối những kết quả đó, giai đoạn 2 của dự án tiếp tục được triển khai với việc lắp đặt thêm gần 2.500 camera AI, chính thức đưa vào hoạt động từ ngày 1-7-2026. Như vậy, đến nay, Công an thành phố Hà Nội đã đưa vào vận hành gần 5.000 camera AI phục vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và giải quyết các điểm nghẽn trong quản lý đô thị, trong đó trọng tâm là công tác điều hành giao thông, bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và xử lý các tình huống khẩn cấp.

Mọi thông tin đều được truyền tải đến người dân thông qua hệ thống màn hình LED tại các nút giao trọng điểm

Hệ thống camera AI thế hệ mới được tích hợp nhiều tính năng thông minh, có khả năng tự động nhận diện và cảnh báo nhiều hành vi vi phạm như đi xe trên vỉa hè, tụ tập gây rối, đánh nhau, dừng đỗ sai quy định; đồng thời phát hiện các sự cố bất thường như cháy, nổ, ngập lụt hoặc các tình huống có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Ngay sau khi phát hiện sự việc, hệ thống sẽ tự động lưu trữ hình ảnh, đồng thời truyền dữ liệu về Trung tâm thông tin chỉ huy để lực lượng chức năng nhanh chóng phân tích, đánh giá và điều động các lực lượng như Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ hoặc các đơn vị liên quan đến hiện trường xử lý kịp thời, hạn chế thấp nhất hậu quả phát sinh.

Không chỉ dừng lại ở việc tăng cường năng lực giám sát, việc xây dựng hệ thống giao thông thông minh còn hướng tới mục tiêu phục vụ người dân tốt hơn thông qua việc cung cấp thông tin giao thông theo thời gian thực.

Trong điều kiện lưu lượng phương tiện lớn, diễn biến giao thông thay đổi liên tục, việc người dân được tiếp cận nhanh chóng với các thông tin về ùn tắc, ngập úng, phân luồng giao thông sẽ góp phần quan trọng giúp chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, giảm áp lực cho các tuyến đường trọng điểm và nâng cao hiệu quả tổ chức giao thông.

Nâng cao hiệu quả phục vụ người tham gia giao thông

Sáng nay, 15-7, Công an thành phố Hà Nội chính thức đưa vào vận hành 36 màn hình LED thông tin, cảnh báo giao thông điện tử tại các tuyến đường và nút giao trọng điểm trên địa bàn thành phố. Đây là một trong những hạng mục quan trọng thuộc giai đoạn 2 của Đề án giao thông thông minh, góp phần hoàn thiện hệ thống điều hành giao thông hiện đại, đồng bộ giữa công tác giám sát, phân tích và truyền tải thông tin đến người tham gia giao thông.

Gần 5.000 "mắt thần" AI cũng đã chính thức đi vào hoạt động

Các màn hình LED có kích thước 4m x 2m được lắp đặt trên các giá long môn tại nhiều vị trí cửa ngõ và nút giao có mật độ phương tiện lớn như Quốc lộ 3 - Quốc lộ 18, Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn, Quốc lộ 2 - Võ Văn Kiệt, Quang Trung - Lê Trọng Tấn, Đàm Quang Trung - Cổ Linh, cầu vượt Mai Dịch cùng nhiều tuyến giao thông huyết mạch khác của Thủ đô.

Thông tin hiển thị trên các màn hình được cập nhật trực tiếp từ Trung tâm thông tin chỉ huy, phản ánh diễn biến giao thông theo thời gian thực. Tùy theo tình hình thực tế, hệ thống sẽ liên tục cung cấp các nội dung như cảnh báo ùn tắc, cảnh báo ngập úng, hướng dẫn phân luồng, gợi ý lộ trình thay thế, thông tin về tai nạn giao thông, các sự cố phát sinh cũng như các thông điệp tuyên truyền về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Việc đưa hệ thống màn hình LED vào hoạt động không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công tác điều hành giao thông của lực lượng chức năng mà còn tạo thêm một kênh thông tin trực quan, thuận tiện để người dân dễ dàng tiếp cận ngay trong quá trình lưu thông. Thông qua các thông tin được cập nhật liên tục, người điều khiển phương tiện có thể chủ động điều chỉnh hướng đi, tránh các khu vực ùn tắc hoặc ngập úng, từ đó tiết kiệm thời gian di chuyển, giảm áp lực lên các tuyến đường và hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm giao thông.

Camera AI cũng nhận diện cả các hành vi vi phạm, có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Bên cạnh chức năng điều tiết giao thông, các màn hình LED còn thường xuyên đăng tải các nội dung tuyên truyền, phổ biến quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông, cảnh báo các hành vi vi phạm phổ biến và khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông. Đây được đánh giá là hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, góp phần nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trong cộng đồng.

Ghi nhận trong sáng 15-7 tại nút giao Võ Chí Công - Nguyễn Hoàng Tôn cho thấy hệ thống màn hình LED đã hoạt động ổn định, liên tục cập nhật các thông tin giao thông phục vụ người dân. Nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình, đánh giá cao hiệu quả của hệ thống mới. Chị Nguyện Thị Anh, (phường Tây Hồ) cho rằng, các màn hình thường xuyên hiển thị thông tin giao thông và các quy định của pháp luật giúp người dân dễ dàng tiếp cận, tranh thủ theo dõi trong thời gian chờ đèn tín hiệu, từ đó nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật.

Trung tá Đào Việt Long - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông thông tin, việc triển khai giai đoạn 2 của dự án có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hiện thực hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự

Trao đổi với phóng viên An ninh Thủ đô, Trung tá Đào Việt Long - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội thông tin, việc triển khai giai đoạn 2 của dự án có ý nghĩa quan trọng trong quá trình hiện thực hóa chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ vào công tác bảo đảm an ninh, trật tự, từng bước xây dựng hệ thống giao thông thông minh, đô thị thông minh của Thủ đô.

Với gần 5.000 camera AI cùng hệ thống màn hình LED thông minh được đưa vào vận hành sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, giám sát, điều hành giao thông, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân.

Lực lượng Cảnh sát giao thông cũng khuyến cáo người dân thường xuyên theo dõi thông tin hiển thị trên các bảng điện tử, chấp hành nghiêm hiệu lệnh của lực lượng làm nhiệm vụ, hệ thống đèn tín hiệu giao thông và các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, qua đó chung tay xây dựng môi trường giao thông Thủ đô an toàn, văn minh và hiện đại.